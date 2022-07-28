https://ria.ru/20220728/granitsa-1805604186.html

Медведев посетил КПП Вяртсиля на границе с Финляндией

Медведев посетил КПП Вяртсиля на границе с Финляндией - РИА Новости, 28.07.2022

Медведев посетил КПП Вяртсиля на границе с Финляндией

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев посетил автомобильный пункт пропуска Вяртсиля на российско-финской границе. РИА Новости, 28.07.2022

2022-07-28T15:25

2022-07-28T15:25

2022-07-28T15:25

безопасность

россия

финляндия

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

дмитрий медведев

совет безопасности рф

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ВЯРТСИЛЯ (Республика Карелия), 28 июл - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев посетил автомобильный пункт пропуска Вяртсиля на российско-финской границе.В ходе осмотра пункта пропуска Медведев поинтересовался уровнем грузо- и пассажиропотока. Ему рассказали, что в последние месяцы наблюдается их снижение: в частности, поток импортных грузов в Россию из Финляндии сократился в восемь раз.В свою очередь, Медведев выразил уверенность, что это - временное явление. "Рано или поздно поставки товаров возобновятся. Деньги никто не отменял", - заметил он. Также Медведев расспросил, поддерживают ли пограничники связь со своими финскими коллегами, и обратил внимание на необходимость сохранения рабочих контактов.Перед этим замглавы Совбеза посетил отделение погранслужбы ФСБ по Карелии в Вяртсиле. Там он посетил дежурную комнату, столовую, учебный класс и кинологический питомник. В ходе визита Медведеву рассказали о режиме дежурства пограничников, укомплектованности личным составом и продолжительности службы контрактников. В кинологическом питомнике зампред Совбеза осмотрел вольеры с служебными собаками. Ему также продемонстрировали, как собаки находят наркокурьеров на пункте пропуска.

https://ria.ru/20220704/nato-1799993119.html

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Кирилл Волков

безопасность, россия, финляндия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), дмитрий медведев, совет безопасности рф