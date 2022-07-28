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Украинские войска нанесли ракетный удар по Горловке с вертолета - РИА Новости, 28.07.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220728/gorlovka-1805501488.html
Украинские войска нанесли ракетный удар по Горловке с вертолета
Украинские войска нанесли ракетный удар по Горловке с вертолета - РИА Новости, 28.07.2022
Украинские войска нанесли ракетный удар по Горловке с вертолета
Украинские войска нанесли массированный удар по Горловке с использованием авиации и артиллерии натовского калибра, сообщило представительство Донецкой Народной... РИА Новости, 28.07.2022
2022-07-28T10:16
2022-07-28T11:53
специальная военная операция на украине
в мире
днр
горловка
украина
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ДОНЕЦК, 28 июл — РИА Новости. Украинские войска нанесли массированный удар по Горловке с использованием авиации и артиллерии натовского калибра, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.Так, в 9:20 ВСУ выпустили по городу десять снарядов калибра 155 миллиметров со стороны Дылеевки, в 9:40 по Никитовскому району Горловки нанесли удар восемнадцатью неуправляемыми авиационными ракетами калибра 80 миллиметров с вертолета со стороны Дзержинска.Артиллерию калибра 155 миллиметров применяют страны НАТО. США, Канада и Австралия поставили Украине десятки дальнобойных гаубиц M777 и боеприпасы. ВСУ регулярно обстреливают из них города Донбасса, под снарядами гибнут мирные жители.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших городов ДНР.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, днр, горловка, украина
10:16 28.07.2022 (обновлено: 11:53 28.07.2022)
 
Украинские войска нанесли ракетный удар по Горловке с вертолета

ВСУ выпустили по Горловке 18 неуправляемых авиационных ракет и десять снарядов

© Фото : администрация ГорловкиПоследствия обстрела Горловки. 28 июля 2022
Последствия обстрела Горловки. 28 июля 2022 - РИА Новости, 1920, 28.07.2022
© Фото : администрация Горловки
Последствия обстрела Горловки. 28 июля 2022
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ДОНЕЦК, 28 июл — РИА Новости. Украинские войска нанесли массированный удар по Горловке с использованием авиации и артиллерии натовского калибра, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
Так, в 9:20 ВСУ выпустили по городу десять снарядов калибра 155 миллиметров со стороны Дылеевки, в 9:40 по Никитовскому району Горловки нанесли удар восемнадцатью неуправляемыми авиационными ракетами калибра 80 миллиметров с вертолета со стороны Дзержинска.
Артиллерию калибра 155 миллиметров применяют страны НАТО. США, Канада и Австралия поставили Украине десятки дальнобойных гаубиц M777 и боеприпасы. ВСУ регулярно обстреливают из них города Донбасса, под снарядами гибнут мирные жители.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших городов ДНР.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
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