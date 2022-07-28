https://ria.ru/20220728/gorlovka-1805501488.html

Украинские войска нанесли ракетный удар по Горловке с вертолета

Украинские войска нанесли ракетный удар по Горловке с вертолета - РИА Новости, 28.07.2022

Украинские войска нанесли ракетный удар по Горловке с вертолета

Украинские войска нанесли массированный удар по Горловке с использованием авиации и артиллерии натовского калибра, сообщило представительство Донецкой Народной... РИА Новости, 28.07.2022

2022-07-28T10:16

2022-07-28T10:16

2022-07-28T11:53

специальная военная операция на украине

в мире

днр

горловка

украина

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ДОНЕЦК, 28 июл — РИА Новости. Украинские войска нанесли массированный удар по Горловке с использованием авиации и артиллерии натовского калибра, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.Так, в 9:20 ВСУ выпустили по городу десять снарядов калибра 155 миллиметров со стороны Дылеевки, в 9:40 по Никитовскому району Горловки нанесли удар восемнадцатью неуправляемыми авиационными ракетами калибра 80 миллиметров с вертолета со стороны Дзержинска.Артиллерию калибра 155 миллиметров применяют страны НАТО. США, Канада и Австралия поставили Украине десятки дальнобойных гаубиц M777 и боеприпасы. ВСУ регулярно обстреливают из них города Донбасса, под снарядами гибнут мирные жители.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших городов ДНР.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, днр, горловка, украина