https://ria.ru/20220728/gorlovka-1805501488.html
Украинские войска нанесли ракетный удар по Горловке с вертолета
Украинские войска нанесли ракетный удар по Горловке с вертолета - РИА Новости, 28.07.2022
Украинские войска нанесли ракетный удар по Горловке с вертолета
Украинские войска нанесли массированный удар по Горловке с использованием авиации и артиллерии натовского калибра, сообщило представительство Донецкой Народной... РИА Новости, 28.07.2022
2022-07-28T10:16
2022-07-28T10:16
2022-07-28T11:53
специальная военная операция на украине
в мире
днр
горловка
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/1c/1805521531_159:0:1183:576_1920x0_80_0_0_c11bf0cf9f428e25e8e811b95fa21ddd.jpg
ДОНЕЦК, 28 июл — РИА Новости. Украинские войска нанесли массированный удар по Горловке с использованием авиации и артиллерии натовского калибра, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.Так, в 9:20 ВСУ выпустили по городу десять снарядов калибра 155 миллиметров со стороны Дылеевки, в 9:40 по Никитовскому району Горловки нанесли удар восемнадцатью неуправляемыми авиационными ракетами калибра 80 миллиметров с вертолета со стороны Дзержинска.Артиллерию калибра 155 миллиметров применяют страны НАТО. США, Канада и Австралия поставили Украине десятки дальнобойных гаубиц M777 и боеприпасы. ВСУ регулярно обстреливают из них города Донбасса, под снарядами гибнут мирные жители.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших городов ДНР.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
горловка
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/1c/1805521531_423:0:1191:576_1920x0_80_0_0_ec81e5304e68681ad37bf3c935d4b83f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, днр, горловка, украина
10:16 28.07.2022 (обновлено: 11:53 28.07.2022)
Украинские войска нанесли ракетный удар по Горловке с вертолета
ВСУ выпустили по Горловке 18 неуправляемых авиационных ракет и десять снарядов