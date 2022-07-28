https://ria.ru/20220728/ges-1805484657.html

Российские физики выяснили, как повысить безопасность работы ГЭС

Российские физики выяснили, как повысить безопасность работы ГЭС - РИА Новости, 28.07.2022

Российские физики выяснили, как повысить безопасность работы ГЭС

Российские ученые, используя расчетные и экспериментальные методы, выяснили, каким образом возникают потенциально опасные режимы работы оборудования гидро- и... РИА Новости, 28.07.2022

2022-07-28T08:08

2022-07-28T08:08

2022-07-28T08:56

наука

сибирский федеральный университет

саяно-шушенская гэс

сибирское отделение ран

навигатор абитуриента

университетская наука

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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Российские ученые, используя расчетные и экспериментальные методы, выяснили, каким образом возникают потенциально опасные режимы работы оборудования гидро- и ветроэлектростанций, полученные результаты важны для повышения безопасности эксплуатации этих объектов энергетики, сообщили РИА Новости в Министерстве науки и высшего образования РФ.Сотрудники подведомственных Минобрнауки Сибирского федерального университета (СФУ) и Института теплофизики имени Кутателадзе Сибирского отделения РАН изучали вихревые потоки - одну из характерных форм движения текучей среды.Вихри образуются в природе - например, в реках или океанах, в воздухе (атмосферные потоки), а также в технических устройствах и механизмах. Энергия вихревых потоков используется для создания подъемной тяги самолетов, разработки турбомашин и вентиляционных систем, а также для работы гидротурбинного оборудования на гидроэлектростанциях (ГЭС). Однако эта энергия может провоцировать аварии и даже масштабным разрушения на ГЭС. Поэтому важно понимать, какие именно процессы в вихревых потоках могут нести опасность.Авторы нынешней работы исследовали нестационарное поведение вихревого ядра в условиях так называемых закрученных потоков. Ученые провели комплексное расчетно-экспериментальное исследование турбулентного потока с различными режимами закрутки. Для этого они использовали гидродинамическую установку и численное моделирование.Полученные экспериментальные и теоретические результаты продемонстрировали, как происходит непериодическое "перезамыкание" вихревого ядра и образование вихревых колец, несущих потенциальную угрозу оборудованию, в котором используется энергия закрученных потоков."Одним из первых в мире нам удалось зафиксировать и воспроизвести, как происходит "перезамыкание" вихревого ядра в гидротурбине - и при помощи численного моделирования, и экспериментально. Визуально это выглядит как образование некоего кольца, когда вихревой жгут "замыкается" сам на себя", – сказал научный сотрудник Института инженерной физики и радиоэлектроники СФУ Дмитрий Платонов.Выяснилось, что такие "кольца" отрываясь ударяются о стенки проточного тракта турбины, создавая сильный шум и локальные перегрузки, что вызывает ускоренный износ оборудования и провоцирует аварийные ситуации."Эффект "перезамыкания" и отрыва вихревых "колец" был обнаружен нашими новосибирскими коллегами практически случайно в ходе работы с экспериментальной установкой, которая моделирует работу высоконапорной гидротурбины. Однако, когда мы начали изучать его, в частности, при помощи численного моделирования, оказалось, что такое поведение водной или воздушной среды может привести к опаснейшим последствиям – недооценка таких явлений и недостаточная степень исследования закрученных потоков в гидротурбинном оборудовании может стать причиной крупной аварии, подобной произошедшей на Саяно-Шушенской ГЭС в 2009 году", – отметил Платонов.По его словам, изучая природу закрученных потоков, и в частности то, как образуются вихревые "кольца", можно успешно бороться с опасными последствиями, вызванными этими явлениями. Для этого можно менять режим работы оборудования или использовать специализированные подходы, будь то подача воды или воздуха в проточный тракт гидротурбины или установка стабилизирующих конструкций.Способы нейтрализации вихревых потоков сродни борьбе с морскими волнами, пояснил исследователь. На берегу ставятся волнорезы, лишающие потоки воды разрушительной силы, а в гидротурбине, в частности на Саяно-Шушенской ГЭС с подачи сибирских ученых уже установлены специальные стабилизирующие конструкции – "ребра", которые гасят интенсивность вихревого жгута, добавил Платонов.Расчеты, проводившиеся в ходе нынешнего исследования, практически полностью совпали с полученными экспериментальными данными."Важно, что алгоритм численного моделирования гибкий и хорошо адаптируется под индивидуальные задачи: вы можете рассчитать оптимальный режим работы под каждую конкретную турбину с учётом ее массогабаритных показателей, формы и так далее", - отметил Платонов.Результаты исследования опубликованы в международном научном журнале International Journal of Heat and Fluid Flow.

https://ria.ru/20220726/tavrida-1805147059.html

https://ria.ru/20220726/epilepsiya-1804931211.html

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2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

сибирский федеральный университет, саяно-шушенская гэс, сибирское отделение ран, навигатор абитуриента, университетская наука