https://ria.ru/20220728/geroitruda-1805644603.html

Жители МО смогут получить звание ветерана труда онлайн

Жители МО смогут получить звание ветерана труда онлайн - РИА Новости, 28.07.2022

Жители МО смогут получить звание ветерана труда онлайн

Для жителей Московской области упростили процедуру получения звания ветерана труда – теперь это можно сделать на сайте "Госуслуги". Сейчас таким статусом... РИА Новости, 28.07.2022

2022-07-28T17:00

2022-07-28T17:00

2022-07-28T17:00

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Для жителей Московской области упростили процедуру получения звания ветерана труда – теперь это можно сделать на сайте "Госуслуги". Сейчас таким статусом обладают около 900 тысяч жителей региона, сообщил телеканал "360"."Для удобства жителей оформление удостоверения полностью переведено в „цифру“. После подачи электронного заявления не нужно обращаться в МФЦ для сверки документов", – рассказала глава мингосуправления региона Надежда Куртяник.Статус ветерана труда присваивают за многолетний и добросовестный труд. Получить его могут те, кто начал работать в несовершеннолетнем возрасте во времена Великой Отечественной войны и те, кто имеет не менее 40 лет стажа – для мужчин и не менее 35 лет – для женщин. Также звание могут дать обладателям государственных наград, других почетных званий, благодарностей и грамот от президента РФ. Подтвердить статус ветерана труда можно удостоверением.

московская область (подмосковье)

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2022

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

московская область (подмосковье)