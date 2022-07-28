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Жители МО смогут получить звание ветерана труда онлайн
Жители МО смогут получить звание ветерана труда онлайн - РИА Новости, 28.07.2022
Жители МО смогут получить звание ветерана труда онлайн
Для жителей Московской области упростили процедуру получения звания ветерана труда – теперь это можно сделать на сайте "Госуслуги". Сейчас таким статусом... РИА Новости, 28.07.2022
2022-07-28T17:00
2022-07-28T17:00
2022-07-28T17:00
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московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Для жителей Московской области упростили процедуру получения звания ветерана труда – теперь это можно сделать на сайте "Госуслуги". Сейчас таким статусом обладают около 900 тысяч жителей региона, сообщил телеканал "360"."Для удобства жителей оформление удостоверения полностью переведено в „цифру“. После подачи электронного заявления не нужно обращаться в МФЦ для сверки документов", – рассказала глава мингосуправления региона Надежда Куртяник.Статус ветерана труда присваивают за многолетний и добросовестный труд. Получить его могут те, кто начал работать в несовершеннолетнем возрасте во времена Великой Отечественной войны и те, кто имеет не менее 40 лет стажа – для мужчин и не менее 35 лет – для женщин. Также звание могут дать обладателям государственных наград, других почетных званий, благодарностей и грамот от президента РФ. Подтвердить статус ветерана труда можно удостоверением.
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internet-group@rian.ru
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РИА Новости
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московская область (подмосковье)
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости.
Для жителей Московской области упростили процедуру получения звания ветерана труда – теперь это можно сделать на сайте "Госуслуги". Сейчас таким статусом обладают около 900 тысяч жителей региона, сообщил телеканал "360"
.
"Для удобства жителей оформление удостоверения полностью переведено в „цифру“. После подачи электронного заявления не нужно обращаться в МФЦ для сверки документов", – рассказала глава мингосуправления региона Надежда Куртяник.
Статус ветерана труда присваивают за многолетний и добросовестный труд. Получить его могут те, кто начал работать в несовершеннолетнем возрасте во времена Великой Отечественной войны и те, кто имеет не менее 40 лет стажа – для мужчин и не менее 35 лет – для женщин. Также звание могут дать обладателям государственных наград, других почетных званий, благодарностей и грамот от президента РФ. Подтвердить статус ветерана труда можно удостоверением.