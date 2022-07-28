11:21 28.07.2022 (обновлено: 12:34 28.07.2022)
Суд признал убийства жителей Брянской области в 1941-1943 годах геноцидом
Суд признал убийства жителей Брянской области нацистами в 1941-1943 годах геноцидом
© РИА Новости / Анатолий Гаранин / Перейти в фотобанкЖительница деревни Красная Cлобода, убитая немецко-фашистскими захватчиками
Жительница деревни Красная Cлобода, убитая немецко-фашистскими захватчиками. Архивное фото
БРЯНСК, 28 июл — РИА Новости. Брянский областной суд признал геноцидом массовые убийства мирных жителей нацистами в 1941-1943 годах, сообщил корреспондент РИА Новости из зала заседаний.
Процесс инициировал прокурор Брянской области Александр Войтович для восстановления исторической справедливости "в интересах государства и родственников мирных жителей и военнопленных".
"Суд решил заявление прокурора удовлетворить. Признать установленные и вновь выявленные преступления, совершенные в 1941-1943 годах на территории Брянской области <…>, геноцидом национальных и этнических групп, представляющих собой население СССР", — огласила решение судья Надежда Петракова.
Участники открытого процесса рассмотрели многочисленные факты преступлений, архивные документы, материалы расследования уголовного дела, возбужденного СК по статье "Геноцид". Суд заслушал свидетельские показания бывших малолетних узниц концлагеря "Дулаг-142", в котором в годы войны содержались до 80 тысяч человек. Примерно половина заключенных погибли.
"Так, согласно допросу одной из свидетелей, которая попала в концлагерь с двумя сестрами и братом в 1942 году в возрасте четырех лет, они содержались в бараках в нечеловеческих условиях. В силу малолетнего возраста она не работала, однако у нее регулярно брали кровь. Другие свидетели вспоминают, что им приходилось спать на холодном бетонном полу, а из лагеря ежедневно вывозилось от 100 до 500 тел", — сообщил СК.
Пояснения также дали историки, краеведы и участники поисковых работ в местах массовых захоронений. В закрытом режиме суд рассмотрел документы из архивов ФСБ, с которых еще не снят гриф секретности.
Судебный процесс призван стать одним из ключевых мероприятий проекта "Без срока давности". В его рамках в Брянской области проводятся поисковые и разведывательные работы в местах массовых захоронений мирных жителей, выявляются и рассекречиваются новые архивные документы, готовятся к изданию сборники документов о военных преступлениях нацистов и их пособников в оккупированных регионах.
Следствие установило, что с 1941 по 1943 год нацисты и их пособники расстреляли, убили бомбами и снарядами, повесили, замучили в застенках и угнали в Германию на каторжные работы более 278 тысяч жителей области.
"Все собранные доказательства и установленные факты свидетельствуют о том, что эти преступления являются частью плана немецко-фашистских захватчиков по истреблению мирного населения не только отдельных населенных пунктов и регионов, но и всего советского народа", — отмечается в релизе СК.
В заседании принимали участие представитель СУ СК по Брянской области, студенты Московской академии СК, кадеты Кадетского корпуса СК имени Александра Невского и Брянской кадетской школы имени Героя России В. И. Шкурного.