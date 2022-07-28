https://ria.ru/20220728/genotsid-1805515365.html

Суд признал убийства жителей Брянской области в 1941-1943 годах геноцидом

Суд признал убийства жителей Брянской области в 1941-1943 годах геноцидом - РИА Новости, 28.07.2022

Суд признал убийства жителей Брянской области в 1941-1943 годах геноцидом

Брянский областной суд признал геноцидом массовые убийства мирных жителей нацистами в 1941-1943 годах, сообщил корреспондент РИА Новости из зала заседаний. РИА Новости, 28.07.2022

2022-07-28T11:21

2022-07-28T11:21

2022-07-28T12:34

без срока давности

общество

россия

брянская область

великая отечественная война (1941-1945)

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БРЯНСК, 28 июл — РИА Новости. Брянский областной суд признал геноцидом массовые убийства мирных жителей нацистами в 1941-1943 годах, сообщил корреспондент РИА Новости из зала заседаний.Процесс инициировал прокурор Брянской области Александр Войтович для восстановления исторической справедливости "в интересах государства и родственников мирных жителей и военнопленных"."Суд решил заявление прокурора удовлетворить. Признать установленные и вновь выявленные преступления, совершенные в 1941-1943 годах на территории Брянской области <…>, геноцидом национальных и этнических групп, представляющих собой население СССР", — огласила решение судья Надежда Петракова.Участники открытого процесса рассмотрели многочисленные факты преступлений, архивные документы, материалы расследования уголовного дела, возбужденного СК по статье "Геноцид". Суд заслушал свидетельские показания бывших малолетних узниц концлагеря "Дулаг-142", в котором в годы войны содержались до 80 тысяч человек. Примерно половина заключенных погибли.Пояснения также дали историки, краеведы и участники поисковых работ в местах массовых захоронений. В закрытом режиме суд рассмотрел документы из архивов ФСБ, с которых еще не снят гриф секретности.Судебный процесс призван стать одним из ключевых мероприятий проекта "Без срока давности". В его рамках в Брянской области проводятся поисковые и разведывательные работы в местах массовых захоронений мирных жителей, выявляются и рассекречиваются новые архивные документы, готовятся к изданию сборники документов о военных преступлениях нацистов и их пособников в оккупированных регионах.Следствие установило, что с 1941 по 1943 год нацисты и их пособники расстреляли, убили бомбами и снарядами, повесили, замучили в застенках и угнали в Германию на каторжные работы более 278 тысяч жителей области.В заседании принимали участие представитель СУ СК по Брянской области, студенты Московской академии СК, кадеты Кадетского корпуса СК имени Александра Невского и Брянской кадетской школы имени Героя России В. И. Шкурного.

https://ria.ru/20220707/genotsid-1800857164.html

https://ria.ru/20220506/natsisty-1787218555.html

https://ria.ru/20220702/lukashenko-1799813347.html

россия

брянская область

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

без срока давности, общество, россия, брянская область, великая отечественная война (1941-1945)