https://ria.ru/20220728/gemotest-1805500718.html

Гемотест: каждая пятая женщина страдает нарушениями щитовидной железы

Гемотест: каждая пятая женщина страдает нарушениями щитовидной железы - РИА Новости, 28.07.2022

Гемотест: каждая пятая женщина страдает нарушениями щитовидной железы

Медицинская лаборатория "Гемотест" провела статистический анализ здоровья щитовидной железы у жителей России — органа эндокринной системы, который управляет... РИА Новости, 28.07.2022

2022-07-28T10:11

2022-07-28T10:11

2022-07-28T10:11

пресс-релизы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/10/1728598734_0:89:3096:1830_1920x0_80_0_0_1e4146395375bef778b4f2867a213026.jpg

МОСКВА, 28 июл – ООО "Лаборатория Гемотест". Медицинская лаборатория "Гемотест" провела статистический анализ здоровья щитовидной железы у жителей России — органа эндокринной системы, который управляет обменом веществ в организме. По данным компании, каждая пятая женщина обнаружила в анализах отклонение тиреотропного гормона (ТТГ) от нормы, что указывает на нарушение функции щитовидной железы. Это может быть причиной депрессивных состояний, проблем с менструальным циклом, весом, кожей.Щитовидная железа управляет обменом веществ и энергии в каждой клетке, а значит, определяет здоровье всего организма: работу сердца, половое развитие, прочность костей и скелета, состояние кожи и волос, умственные способности, физическую активность, качество сна и прочее.При всей важности функций щитовидной железы, почти 40% населения России имеют проблемы с этим органом. Это самые распространенные эндокринные нарушения в мире после сахарного диабета. В большинстве случаев причиной болезни щитовидной железы становится дефицит йода в организме — микроэлемента, который необходим для нормальной работы этого органа.Если работа щитовидной железы нарушается, на это в первую очередь реагирует гипофиз — железа в головном мозге размером с горошину, которая стимулирует "щитовидку" производить собственные гормоны Т3 и Т4. Если функция щитовидной железы понижена или повышена, ТТГ вырабатывается больше или меньше нормы. Поэтому измерить уровень ТТГ в крови — один из основных способов проверить здоровье щитовидной железы.По данным Гемотеста, наибольшим спросом анализ пользуется среди женщин. Компания проанализировала обезличенные результаты 194 тысяч исследований на ТТГ, которые прошли женщины. Гормон отклоняется от нормы в каждом пятом исследовании, чаще всего он выше референсных значений. Такой результат анализа может быть признаком гипотиреоза — пониженной активности щитовидной железы, когда орган производит недостаточно гормонов Т3 и Т4. Точный диагноз устанавливает врач по итогам общего обследования и дополнительных анализов."Сталкиваясь с такими распространенными проблемами, как неконтролируемый набор или потеря веса, плохая кожа лица, постоянная тревожность, многие женщины прибегают, соответственно, к строгим диетам, дорогим косметическим средствам, успокоительным. Но все это будет бесполезно, а иногда даже вредно, если настоящая причина кроется в нарушении функции щитовидной железы.Симптомами также могут быть бессонница или, наоборот, постоянная сонливость, выпадение волос, снижение сексуального влечения. Все это как минимум ухудшает качество жизни и требует поиска причин вместе с врачом. Известно, что женщины чаще мужчин страдают заболеваниями щитовидной железы, поэтому им рекомендуется проверять здоровье этого органа ежегодно, в целях профилактики", — говорит Оксана Гизингер, врач-эксперт Лаборатории "Гемотест", доктор биологических наук, профессор Медицинского института Российского университета дружбы народов (РУДН).Здоровая щитовидная железа также определяет способность женщины выносить и родить здорового ребенка. Если у будущей матери есть патологии этого органа, увеличиваются риски мертворождения, задержек в росте плода, рождения ребенка с пороками развития."Во время беременности, особенно в первом триместре, гормоны щитовидной железы расходуются "на двоих". Их недостаток может тормозить развитие мозга и нервной системы ребенка. Поэтому контролировать состояние щитовидной железы необходимо еще до зачатия, чтобы исключить риски или в случае необходимости наладить работу эндокринного органа. Сейчас для этого доступны все необходимые инструменты — анализы на гормоны ТТГ, Т3, Т4, УЗИ щитовидной железы. Беременной женщине также требуется больше йода, его суточное употребление увеличивается до 200-300 мкг", — уточняет врач-эксперт Лаборатории "Гемотест".Партнерский материал. Медиагруппа "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза.

https://ria.ru/20220614/gemotest-1795128490.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

пресс-релизы