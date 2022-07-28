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Россия готова возобновить поставки газа в Болгарию, заявила Митрофанова - РИА Новости, 28.07.2022
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Россия готова возобновить поставки газа в Болгарию, заявила Митрофанова
Россия готова возобновить поставки газа в Болгарию, заявила Митрофанова - РИА Новости, 28.07.2022
Россия готова возобновить поставки газа в Болгарию, заявила Митрофанова
Москва готова восстановить поставки газа Болгарии при желании Софии, заявила посол России Элеонора Митрофанова. РИА Новости, 28.07.2022
2022-07-28T18:29
2022-07-28T20:23
россия
болгария
цены на нефть
экономика
элеонора митрофанова
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Москва готова восстановить поставки газа Болгарии при желании Софии, заявила посол России Элеонора Митрофанова.Она добавила, что в то же время ощутимых сигналов со стороны Софии по этому вопросу пока нет."Газпром" с 27 апреля приостановил поставки газа болгарской компании "Булгаргаз" из-за неоплаты в рублях. Москва перешла на расчеты за газ в российской национальной валюте с недружественными странами с 1 апреля. Для этого покупателям необходимо открыть в "Газпромбанке" валютный и рублевый счета: на первый поступает оплата в валюте, банк продает ее на Мосбирже и зачисляет деньги на второй счет. Эту сумму и получает "Газпром".При этом Владимир Путин подчеркивал, что отказ от расчета в рублях Москва признает неисполнением обязательств по контрактам.Западные страны ввели против Москвы новые санкции после начала спецоперации российской армии по демилитаризации и денацификации Украины. Так, оказались заморожены российские резервы на сумму около 300 миллиардов долларов. Также стали громче звучать призывы отказаться от российских энергоносителей. Однако нарушение логистических цепочек привело к экономическим проблемам в Европе и США, прежде всего к повышению цен на продукты и топливо.
https://ria.ru/20220717/katastrofa-1802996353.html
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россия, болгария, цены на нефть, экономика, элеонора митрофанова, санкции в отношении россии
18:29 28.07.2022 (обновлено: 20:23 28.07.2022)
 
Россия готова возобновить поставки газа в Болгарию, заявила Митрофанова

Посол Митрофанова заявила о готовности Москвы возобновить поставки газа Болгарии

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкПосол России в Болгарии Элеонора Митрофанова
Посол России в Болгарии Элеонора Митрофанова - РИА Новости, 1920, 28.07.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Посол России в Болгарии Элеонора Митрофанова. Архивное фото
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МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Москва готова восстановить поставки газа Болгарии при желании Софии, заявила посол России Элеонора Митрофанова.

"Договор действует до конца этого года. Поэтому в любой момент, когда болгарская сторона решит платить по той схеме, по которой требует "Газпром", поставки возобновятся... Я думаю, все возможно, все только зависит от политической воли и от серьезной доли прагматизма", — сказала она.

Она добавила, что в то же время ощутимых сигналов со стороны Софии по этому вопросу пока нет.
"Газпром" с 27 апреля приостановил поставки газа болгарской компании "Булгаргаз" из-за неоплаты в рублях. Москва перешла на расчеты за газ в российской национальной валюте с недружественными странами с 1 апреля. Для этого покупателям необходимо открыть в "Газпромбанке" валютный и рублевый счета: на первый поступает оплата в валюте, банк продает ее на Мосбирже и зачисляет деньги на второй счет. Эту сумму и получает "Газпром".
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