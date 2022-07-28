18:29 28.07.2022 (обновлено: 20:23 28.07.2022)
Россия готова возобновить поставки газа в Болгарию, заявила Митрофанова
Посол Митрофанова заявила о готовности Москвы возобновить поставки газа Болгарии
Посол России в Болгарии Элеонора Митрофанова. Архивное фото
МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Москва готова восстановить поставки газа Болгарии при желании Софии, заявила посол России Элеонора Митрофанова.
"Договор действует до конца этого года. Поэтому в любой момент, когда болгарская сторона решит платить по той схеме, по которой требует "Газпром", поставки возобновятся... Я думаю, все возможно, все только зависит от политической воли и от серьезной доли прагматизма", — сказала она.
Она добавила, что в то же время ощутимых сигналов со стороны Софии по этому вопросу пока нет.
"Газпром" с 27 апреля приостановил поставки газа болгарской компании "Булгаргаз" из-за неоплаты в рублях. Москва перешла на расчеты за газ в российской национальной валюте с недружественными странами с 1 апреля. Для этого покупателям необходимо открыть в "Газпромбанке" валютный и рублевый счета: на первый поступает оплата в валюте, банк продает ее на Мосбирже и зачисляет деньги на второй счет. Эту сумму и получает "Газпром".
При этом Владимир Путин подчеркивал, что отказ от расчета в рублях Москва признает неисполнением обязательств по контрактам.
Западные страны ввели против Москвы новые санкции после начала спецоперации российской армии по демилитаризации и денацификации Украины. Так, оказались заморожены российские резервы на сумму около 300 миллиардов долларов. Также стали громче звучать призывы отказаться от российских энергоносителей. Однако нарушение логистических цепочек привело к экономическим проблемам в Европе и США, прежде всего к повышению цен на продукты и топливо.