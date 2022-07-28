https://ria.ru/20220728/gaz-1805683087.html

Россия готова возобновить поставки газа в Болгарию, заявила Митрофанова

Россия готова возобновить поставки газа в Болгарию, заявила Митрофанова - РИА Новости, 28.07.2022

Россия готова возобновить поставки газа в Болгарию, заявила Митрофанова

Москва готова восстановить поставки газа Болгарии при желании Софии, заявила посол России Элеонора Митрофанова. РИА Новости, 28.07.2022

2022-07-28T18:29

2022-07-28T18:29

2022-07-28T20:23

россия

болгария

цены на нефть

экономика

элеонора митрофанова

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Москва готова восстановить поставки газа Болгарии при желании Софии, заявила посол России Элеонора Митрофанова.Она добавила, что в то же время ощутимых сигналов со стороны Софии по этому вопросу пока нет."Газпром" с 27 апреля приостановил поставки газа болгарской компании "Булгаргаз" из-за неоплаты в рублях. Москва перешла на расчеты за газ в российской национальной валюте с недружественными странами с 1 апреля. Для этого покупателям необходимо открыть в "Газпромбанке" валютный и рублевый счета: на первый поступает оплата в валюте, банк продает ее на Мосбирже и зачисляет деньги на второй счет. Эту сумму и получает "Газпром".При этом Владимир Путин подчеркивал, что отказ от расчета в рублях Москва признает неисполнением обязательств по контрактам.Западные страны ввели против Москвы новые санкции после начала спецоперации российской армии по демилитаризации и денацификации Украины. Так, оказались заморожены российские резервы на сумму около 300 миллиардов долларов. Также стали громче звучать призывы отказаться от российских энергоносителей. Однако нарушение логистических цепочек привело к экономическим проблемам в Европе и США, прежде всего к повышению цен на продукты и топливо.

https://ria.ru/20220717/katastrofa-1802996353.html

https://ria.ru/20220708/gaz-1801261165.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, болгария, цены на нефть, экономика, элеонора митрофанова, санкции в отношении россии