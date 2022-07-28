https://ria.ru/20220728/gaz-1805616810.html

В Германии начнут взимать сбор с потребителей газа

В Германии начнут взимать сбор с потребителей газа - РИА Новости, 28.07.2022

В Германии начнут взимать сбор с потребителей газа

В Германии для поддержки газовых импортёров с октября текущего года до 2024 года начнут взимать доплату, которая для домохозяйства из четырёх человек суммарно... РИА Новости, 28.07.2022

2022-07-28T15:45

2022-07-28T15:45

2022-07-28T15:45

роберт хабек

олаф шольц

владимир путин

канада

европа

газпром

северный поток

siemens

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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. В Германии для поддержки газовых импортёров с октября текущего года до 2024 года начнут взимать доплату, которая для домохозяйства из четырёх человек суммарно может составить трёхзначное число евро дополнительных расходов в год, сообщили в четверг в министерстве финансов ФРГ."Без него (сбора) компании-поставщики газа оказались бы под угрозой по всей цепочке поставок", — цитирует агентство DPA представителя министерства.Сбор начнут взимать с октября на срок предположительно в полтора года, добавил спикер ведомства."Горькая новость: это определенно несколько сотен евро на домохозяйство", - сообщил в четверг министр экономики ФРГ Роберт Хабек в интервью телеканалу Tagesschau.Возможный диапазон цен на сбор может составить от 1,5 до 5 центов за киловатт-час электричества, подчеркнул он. Таким образом максимальная цена доплат для семьи из четырех человек может составить трёхзначное число евро в год.На прошлой неделе канцлер ФРГ Олаф Шольц анонсировал повышение цен в размере 200 или 300 евро для семьи из четырех человек в год.Сбор вероятнее всего затронет не только хозяйства, который сами напрямую закупают газ для отопительных систем, но и потребителей электроэнергии, полученной из газа. При этом выросшая стоимость на дефицитный энергоресурс и так уже отразилась на стоимости электричества в целом, поскольку закупочная цена на полученное из разных источников электричество определяется на биржевых торгах. Если в 2021 году пара без детей платила в среднем за годовое потребление 1300 киловатт-часов 670 евро в год, то в 2022 году эта сумма может вырасти до 939 евро, как в середине июля сообщал Business Insider. В домохозяйствах с четырьмя людьми, где потребление составляет около 4000 киловатт-часов, расходы на эту статью вырастут с 1704 до 2385 евро.В понедельник, после сообщения "Газпрома" о том, что суточная производительность "Северного потока" будет сокращена еще в два раза, до 33 миллионов кубометров газа в сутки, вице-канцлер, министр экономики Германии Роберт Хабек назвал ситуацию с обеспечением страны газом "серьезной" и призвал сократить его потребление на 15-20%."Северный поток" - основной маршрут поставок газа "Газпрома" в Европу - возобновил работу 21 июля после планового техобслуживания. Прокачка продолжилась на уровне 40% от почти 170 миллионов кубов пропускной мощности в сутки, на котором она была с середины июня. "Газпром" объяснял ограничение задержками в возврате немецкой Siemens из ремонта газоперекачивающих агрегатов (ГПА), которые использовались для подачи газа в трубопровод. Особая сложность возникла с возвратом турбины из Канады, пока двигатель добрался только до Германии.В Европе периодически заявляют, что проблемы с турбинами не могут быть реальной причиной падения потока газа. Российская сторона же неоднократно подчеркивала, что сокращение поставок по "Северному потоку" обусловлено исключительно санкциями, из-за которых возникли проблемы с ремонтом газоперекачивающих агрегатов. Так, президент России Владимир Путин заявил, что "Газпром" выполняет и намерен выполнять все свои обязательства, готов качать столько, сколько нужно.

https://ria.ru/20220728/gaz-1805497857.html

https://ria.ru/20220728/garmaniya-1805558545.html

https://ria.ru/20220728/energonositeli-1805595154.html

канада

европа

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роберт хабек, олаф шольц, владимир путин, канада, европа, газпром, северный поток, siemens, германия