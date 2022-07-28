https://ria.ru/20220728/gaz-1805586915.html

ФРГ подтвердила прокачку газа по "Северному потоку" на уровне 20 процентов

ФРГ подтвердила прокачку газа по "Северному потоку" на уровне 20 процентов - РИА Новости, 28.07.2022

ФРГ подтвердила прокачку газа по "Северному потоку" на уровне 20 процентов

Уровень прокачки по "Северному потоку" составляет около 20%, газохранилища Германии продолжают заполняться, сообщается в ежедневном докладе Федерального... РИА Новости, 28.07.2022

2022-07-28T14:37

2022-07-28T14:37

2022-07-28T15:20

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БЕРЛИН, 28 июл - РИА Новости. Уровень прокачки по "Северному потоку" составляет около 20%, газохранилища Германии продолжают заполняться, сообщается в ежедневном докладе Федерального сетевого агентства страны."Поток газа по "Северному потоку" составляется в настоящее время около 20% от максимальной мощности... До сих пор происходит закачка газа (в газохранилища). Общий уровень заполненности газохранилищ в Германии составляет 67,2%", - говорится в сообщении.Регулятор вновь отмечает, что ситуация напряженная и может ухудшиться, но в настоящее время снабжение страны стабильное. В ведомстве в очередной раз отметили, что при сохранении нынешнего уровня прокачки по "Северному потоку" цель заполнить газохранилища на 95% к ноябрю "едва достижима без дополнительных мер".В понедельник, после сообщения "Газпрома" о том, что суточная производительность "Северного потока" будет сокращена еще в два раза, до 33 миллионов кубометров газа в сутки, вице-канцлер, министр экономики Германии Роберт Хабек назвал ситуацию с обеспечением страны газом "серьезной" и призвал сократить его потребление на 15-20%."Северный поток" - основной маршрут поставок газа "Газпрома" в Европу - возобновил работу 21 июля после планового техобслуживания. Прокачка продолжилась на уровне 40% от почти 170 миллионов кубов пропускной мощности в сутки, на котором она была с середины июня. "Газпром" объяснял ограничение задержками в возврате немецкой Siemens из ремонта газоперекачивающих агрегатов (ГПА), которые использовались для подачи газа в трубопровод. Особая сложность возникла с возвратом турбины из Канады, пока двигатель добрался только до Германии.В Европе периодически заявляют, что проблемы с турбинами не могут быть реальной причиной падения потока газа. Российская сторона же неоднократно подчеркивала, что сокращение поставок по "Северному потоку" обусловлено исключительно санкциями, из-за которых возникли проблемы с ремонтом газоперекачивающих агрегатов. Так, президент России Владимир Путин заявил, что "Газпром" выполняет и намерен выполнять все свои обязательства, готов качать столько, сколько нужно.

https://ria.ru/20220728/gaz-1805533576.html

https://ria.ru/20220727/prizyv-1805459270.html

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Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экономика, северный поток, германия, европа, газпром, siemens, россия, в мире, природный газ