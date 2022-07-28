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Французы осудили западных политиков, обвиняющих Россию в "шантаже" - РИА Новости, 28.07.2022
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Французы осудили западных политиков, обвиняющих Россию в "шантаже"
Французы осудили западных политиков, обвиняющих Россию в "шантаже" - РИА Новости, 28.07.2022
Французы осудили западных политиков, обвиняющих Россию в "шантаже"
Читатели французской газеты Le Figaro отказались считать действия российского "Газпрома" политическим шантажом, на чем настаивают европейские политики. РИА Новости, 28.07.2022
2022-07-28T12:22
2022-07-28T13:23
в мире
россия
украина
оттава
siemens
газпром
северный поток — 2
северный поток
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МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Читатели французской газеты Le Figaro отказались считать действия российского "Газпрома" политическим шантажом, на чем настаивают европейские политики.Многие комментаторы напомнили, что западные политики, согласившись ввести антироссийские санкции, должны были предвидеть неизбежность ответа на подобные агрессивные экономические меры."Как можно удивляться тому, что Россия хочет ответить на санкции контрмерами, и жаловаться, когда на нее накладывают многочисленные ограничения, не говоря уже о масштабных поставках оружия на Украину?" — возмутился IOUF."Ну и где предусмотрительность наших стратегов, которые хвастались, что заставили Россию прогнуться, когда отказались покупать ее газ. Это было всего полгода назад", — напомнил DOMINIQUE MONCHAMP."Запад не поставляет в Россию высокотехнологичную продукцию — это нормально, в ответ Россия не поставляет газ — это неприемлемо; песня не меняется", — высказался RB56."Северный поток — 2" доступен, верно? Где тогда шантаж, ведь именно немцы блокируют его реализацию?" — поинтересовалась Yolanta.Компания "Газпром" снизила поставки по газопроводу "Северный поток —1" с середины июня: сначала примерно до 60 процентов от проектной мощности, а затем до 40 процентов. Тогда корпорация объяснила это задержками в возврате газоперекачивающих агрегатов для магистрали из ремонта с канадского завода (Оттава наложила на компанию санкции), выработкой межремонтного ресурса и техническими неисправностями двигателей. На этой неделе прокачка по магистрали снизилась из-за вывода еще одной турбины Siemens, отработавшей полный межремонтный цикл. Теперь поставки по газопроводу могут идти в объеме не более 20 процентов от его максимальной мощности
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в мире, россия, украина, оттава, siemens, газпром, северный поток — 2, северный поток
12:22 28.07.2022 (обновлено: 13:23 28.07.2022)
 
Французы осудили западных политиков, обвиняющих Россию в "шантаже"

Читатели Le Figaro отказались видеть "шантаж" в снижении "Газпромом" поставок газа в ЕС

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЛоготип компании ПАО "Газпром нефть" на выставке ПМЭФ
Логотип компании ПАО Газпром нефть на выставке ПМЭФ - РИА Новости, 1920, 28.07.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Логотип компании ПАО "Газпром нефть" на выставке ПМЭФ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Читатели французской газеты Le Figaro отказались считать действия российского "Газпрома" политическим шантажом, на чем настаивают европейские политики.
Многие комментаторы напомнили, что западные политики, согласившись ввести антироссийские санкции, должны были предвидеть неизбежность ответа на подобные агрессивные экономические меры.
На территории компрессорной станции - РИА Новости, 1920, 28.07.2022
Вчера, 09:12
Поставки газа через "Северный поток" 28 июля ожидаются на прежних уровнях
"Как можно удивляться тому, что Россия хочет ответить на санкции контрмерами, и жаловаться, когда на нее накладывают многочисленные ограничения, не говоря уже о масштабных поставках оружия на Украину?" — возмутился IOUF.
"Ну и где предусмотрительность наших стратегов, которые хвастались, что заставили Россию прогнуться, когда отказались покупать ее газ. Это было всего полгода назад", — напомнил DOMINIQUE MONCHAMP.
"Это не шантаж, а ответ на односторонние санкции, введенные Западом в целом и Европой в частности. Мы реагируем только на эмоции, вызванные тем или иным событием. Слов "политика" и "дипломатия" больше не существует, и мы удивляемся, что страна-мишень не позволяет себя использовать и использует свои аргументы!" — написал BenoitSylvain87.
"Запад не поставляет в Россию высокотехнологичную продукцию — это нормально, в ответ Россия не поставляет газ — это неприемлемо; песня не меняется", — высказался RB56.
Центрально-европейский газовый хаб в Баумгартене - РИА Новости, 1920, 27.07.2022
27 июля, 19:53
Австрия впервые создаст госрезерв газа на случай чрезвычайной ситуации
"Северный поток — 2" доступен, верно? Где тогда шантаж, ведь именно немцы блокируют его реализацию?" — поинтересовалась Yolanta.
"Либо у нас есть "российский шантаж" газом, и тогда западный "шантаж" в коммерческих и финансовых вопросах должен называться тем же именем, либо есть западные "санкции" и российские "контрсанкции". Механизм тот же самый, не надо играть словами", — потребовал JCCLERMONT.
Компания "Газпром" снизила поставки по газопроводу "Северный поток —1" с середины июня: сначала примерно до 60 процентов от проектной мощности, а затем до 40 процентов. Тогда корпорация объяснила это задержками в возврате газоперекачивающих агрегатов для магистрали из ремонта с канадского завода (Оттава наложила на компанию санкции), выработкой межремонтного ресурса и техническими неисправностями двигателей. На этой неделе прокачка по магистрали снизилась из-за вывода еще одной турбины Siemens, отработавшей полный межремонтный цикл. Теперь поставки по газопроводу могут идти в объеме не более 20 процентов от его максимальной мощности
На территории компрессорной станции Портовая - РИА Новости, 1920, 27.07.2022
27 июля, 22:48
Главы городов немецкого Рюгена призвали задействовать "Северный поток — 2"
 
В миреРоссияУкраинаОттаваSiemensГазпромСеверный поток — 2Северный поток
 
 
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