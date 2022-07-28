https://ria.ru/20220728/gaz-1805533576.html

Французы осудили западных политиков, обвиняющих Россию в "шантаже"

Французы осудили западных политиков, обвиняющих Россию в "шантаже" - РИА Новости, 28.07.2022

Французы осудили западных политиков, обвиняющих Россию в "шантаже"

Читатели французской газеты Le Figaro отказались считать действия российского "Газпрома" политическим шантажом, на чем настаивают европейские политики. РИА Новости, 28.07.2022

2022-07-28T12:22

2022-07-28T12:22

2022-07-28T13:23

в мире

россия

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газпром

северный поток — 2

северный поток

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МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Читатели французской газеты Le Figaro отказались считать действия российского "Газпрома" политическим шантажом, на чем настаивают европейские политики.Многие комментаторы напомнили, что западные политики, согласившись ввести антироссийские санкции, должны были предвидеть неизбежность ответа на подобные агрессивные экономические меры."Как можно удивляться тому, что Россия хочет ответить на санкции контрмерами, и жаловаться, когда на нее накладывают многочисленные ограничения, не говоря уже о масштабных поставках оружия на Украину?" — возмутился IOUF."Ну и где предусмотрительность наших стратегов, которые хвастались, что заставили Россию прогнуться, когда отказались покупать ее газ. Это было всего полгода назад", — напомнил DOMINIQUE MONCHAMP."Запад не поставляет в Россию высокотехнологичную продукцию — это нормально, в ответ Россия не поставляет газ — это неприемлемо; песня не меняется", — высказался RB56."Северный поток — 2" доступен, верно? Где тогда шантаж, ведь именно немцы блокируют его реализацию?" — поинтересовалась Yolanta.Компания "Газпром" снизила поставки по газопроводу "Северный поток —1" с середины июня: сначала примерно до 60 процентов от проектной мощности, а затем до 40 процентов. Тогда корпорация объяснила это задержками в возврате газоперекачивающих агрегатов для магистрали из ремонта с канадского завода (Оттава наложила на компанию санкции), выработкой межремонтного ресурса и техническими неисправностями двигателей. На этой неделе прокачка по магистрали снизилась из-за вывода еще одной турбины Siemens, отработавшей полный межремонтный цикл. Теперь поставки по газопроводу могут идти в объеме не более 20 процентов от его максимальной мощности

https://ria.ru/20220728/gaz-1805490344.html

https://ria.ru/20220727/gaz-1805433984.html

https://ria.ru/20220727/prizyv-1805459270.html

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Ольга Матыс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Матыс

в мире, россия, украина, оттава, siemens, газпром, северный поток — 2, северный поток