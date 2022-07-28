12:22 28.07.2022 (обновлено: 13:23 28.07.2022)
Французы осудили западных политиков, обвиняющих Россию в "шантаже"
Читатели Le Figaro отказались видеть "шантаж" в снижении "Газпромом" поставок газа в ЕС
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЛоготип компании ПАО "Газпром нефть" на выставке ПМЭФ
Логотип компании ПАО "Газпром нефть" на выставке ПМЭФ
МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Читатели французской газеты Le Figaro отказались считать действия российского "Газпрома" политическим шантажом, на чем настаивают европейские политики.
Многие комментаторы напомнили, что западные политики, согласившись ввести антироссийские санкции, должны были предвидеть неизбежность ответа на подобные агрессивные экономические меры.
"Ну и где предусмотрительность наших стратегов, которые хвастались, что заставили Россию прогнуться, когда отказались покупать ее газ. Это было всего полгода назад", — напомнил DOMINIQUE MONCHAMP.
"Это не шантаж, а ответ на односторонние санкции, введенные Западом в целом и Европой в частности. Мы реагируем только на эмоции, вызванные тем или иным событием. Слов "политика" и "дипломатия" больше не существует, и мы удивляемся, что страна-мишень не позволяет себя использовать и использует свои аргументы!" — написал BenoitSylvain87.
"Запад не поставляет в Россию высокотехнологичную продукцию — это нормально, в ответ Россия не поставляет газ — это неприемлемо; песня не меняется", — высказался RB56.
"Северный поток — 2" доступен, верно? Где тогда шантаж, ведь именно немцы блокируют его реализацию?" — поинтересовалась Yolanta.
"Либо у нас есть "российский шантаж" газом, и тогда западный "шантаж" в коммерческих и финансовых вопросах должен называться тем же именем, либо есть западные "санкции" и российские "контрсанкции". Механизм тот же самый, не надо играть словами", — потребовал JCCLERMONT.
Компания "Газпром" снизила поставки по газопроводу "Северный поток —1" с середины июня: сначала примерно до 60 процентов от проектной мощности, а затем до 40 процентов. Тогда корпорация объяснила это задержками в возврате газоперекачивающих агрегатов для магистрали из ремонта с канадского завода (Оттава наложила на компанию санкции), выработкой межремонтного ресурса и техническими неисправностями двигателей. На этой неделе прокачка по магистрали снизилась из-за вывода еще одной турбины Siemens, отработавшей полный межремонтный цикл. Теперь поставки по газопроводу могут идти в объеме не более 20 процентов от его максимальной мощности