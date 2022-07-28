https://ria.ru/20220728/gaz-1805490344.html

Поставки газа через "Северный поток" 28 июля ожидаются на прежних уровнях

Поставки газа через "Северный поток" 28 июля ожидаются на прежних уровнях - РИА Новости, 28.07.2022

Поставки газа через "Северный поток" 28 июля ожидаются на прежних уровнях

Поставки российского газа через украинскую газотранспортную систему (ГТС) и "Северный поток" в четверг, 28 июля, ожидаются на уровня предыдущего дня,... РИА Новости, 28.07.2022

2022-07-28T09:12

2022-07-28T09:12

2022-07-28T09:12

экономика

украина

канада

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газпром

оператор гтс украины

siemens

северный поток

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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Поставки российского газа через украинскую газотранспортную систему (ГТС) и "Северный поток" в четверг, 28 июля, ожидаются на уровня предыдущего дня, свидетельствуют данные операторов ГТС.Согласно сайту "Оператора ГТС Украины", заявка на прокачку через газоизмерительную станцию (ГИС) "Суджа" составляет 42,06 миллиона кубометров. На уровне около 40-42 миллионов показатель держится с конца мая. Поставки через ГИС "Сохрановка" не ведутся, так как Украина отклоняет заявку "Газпрома".Поставки по "Северному потоку" ожидаются на уровне 31 миллиона кубометров, свидетельствуют заявки на сайте оператора Nord Stream AG. Прокачка по магистрали в очередной раз снизилась 27 июля из-за вывода еще одной турбины Siemens, отработавшей полный межремонтный цикл. Теперь поставки по газопроводу могут вестись в объеме не более 20% от его максимальной мощности.Компания снизила поставки по магистрали с середины июня - сначала примерно до 60% от проектной мощности (не более 100 миллионов кубометров), а затем - до примерно 40% (не более 67 миллионов кубометров). Тогда "Газпром" объяснил это задержками в возврате газоперекачивающих агрегатов (ГПА) для магистрали из ремонта с канадского завода (Канада наложила на компанию санкции), выработкой у ГПА межремонтного ресурса и техническими неисправностями двигателей.Закачка газа в подземные хранилища Европы при этом продолжается. По данным Ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы (Gas Infrastructure Europe, GIE), европейские ПХГ на конец газовых суток 26 июля (завершились 27 июля в 7.00 мск) заполнены на 67,47%, прирост за сутки составил 0,36 процентного пункта. Всего в "подземках" сейчас 68,15 миллиарда кубов.

https://ria.ru/20220728/frg-1805478150.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, украина, канада, европа, газпром, оператор гтс украины, siemens, северный поток