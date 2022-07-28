https://ria.ru/20220728/gaz-1805475616.html

Эксперт рассказал, от чего будет зависеть сокращение потребления газа в ЕС

Эксперт рассказал, от чего будет зависеть сокращение потребления газа в ЕС - РИА Новости, 28.07.2022

Эксперт рассказал, от чего будет зависеть сокращение потребления газа в ЕС

Евросоюз в 2022 году уже сократил потребление газа на 11% по сравнению с прошлым годом, сокращение на 15% возможно, но будет во многом зависеть от погодных... РИА Новости, 28.07.2022

2022-07-28T04:32

2022-07-28T04:32

2022-07-28T05:20

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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Евросоюз в 2022 году уже сократил потребление газа на 11% по сравнению с прошлым годом, сокращение на 15% возможно, но будет во многом зависеть от погодных условий, сказал в комментарии РИА Новости заместитель руководителя направления "Экономика отраслей ТЭК" Центра стратегических разработок (ЦСР) Сергей Колобанов.Еврокомиссия на прошлой неделе предложила план снижения спроса на "голубое топливо" в Евросоюзе, который во вторник согласовали с рядом поправок министры энергетики ЕС. Они достигли политического соглашения о добровольном снижении спроса на природный газ на 15% в период с 1 августа 2022 года по 31 марта 2023 года. Способы экономии государства смогут выбирать сами. Одобренный во вторник проект регулирования также предусматривает возможность объявления "предупреждения союза" о безопасности снабжения. Если страны сообща одобрят это "предупреждение", сокращение спроса станет обязательным в ЕС.Эксперт напомнил о трех направлениях действий, которые, согласно плану Европы, должны помочь сократить спрос на газ. Во-первых, это переход с газа на другие виды топлива, в особенности на ВИЭ и атомную энергию, а также на уголь и другое "тяжелое" топливо, но только при необходимости и на временной основе. Во-вторых, это стимулирование сокращения потребления газа в промышленности с помощью рыночных инструментов, например, аукционов, государственной поддержки или продажи избытков друг другу. И в-третьих, это экономия на отоплении и охлаждении, в первую очередь в нежилых помещениях."Кардинально в предложениях Еврокомиссии нет ничего нового - эти вопросы озвучивались и обсуждались еще с декабря прошлого года", - отметил Колобанов. По его оценкам, реалистичность плана по сокращению потребления также зависит, помимо погоды, от ценовой конъюнктуры на глобальном рынке сжиженного природного газа и активности в принятии непопулярных и экономически невыгодных решений в странах Европы.

https://ria.ru/20220727/gaz-1805433984.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

европа, евросоюз, еврокомиссия, в мире