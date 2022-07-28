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Эксперт рассказал, от чего будет зависеть сокращение потребления газа в ЕС - РИА Новости, 28.07.2022
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Эксперт рассказал, от чего будет зависеть сокращение потребления газа в ЕС
Эксперт рассказал, от чего будет зависеть сокращение потребления газа в ЕС - РИА Новости, 28.07.2022
Эксперт рассказал, от чего будет зависеть сокращение потребления газа в ЕС
Евросоюз в 2022 году уже сократил потребление газа на 11% по сравнению с прошлым годом, сокращение на 15% возможно, но будет во многом зависеть от погодных... РИА Новости, 28.07.2022
2022-07-28T04:32
2022-07-28T05:20
европа
евросоюз
еврокомиссия
в мире
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Евросоюз в 2022 году уже сократил потребление газа на 11% по сравнению с прошлым годом, сокращение на 15% возможно, но будет во многом зависеть от погодных условий, сказал в комментарии РИА Новости заместитель руководителя направления "Экономика отраслей ТЭК" Центра стратегических разработок (ЦСР) Сергей Колобанов.Еврокомиссия на прошлой неделе предложила план снижения спроса на "голубое топливо" в Евросоюзе, который во вторник согласовали с рядом поправок министры энергетики ЕС. Они достигли политического соглашения о добровольном снижении спроса на природный газ на 15% в период с 1 августа 2022 года по 31 марта 2023 года. Способы экономии государства смогут выбирать сами. Одобренный во вторник проект регулирования также предусматривает возможность объявления "предупреждения союза" о безопасности снабжения. Если страны сообща одобрят это "предупреждение", сокращение спроса станет обязательным в ЕС.Эксперт напомнил о трех направлениях действий, которые, согласно плану Европы, должны помочь сократить спрос на газ. Во-первых, это переход с газа на другие виды топлива, в особенности на ВИЭ и атомную энергию, а также на уголь и другое "тяжелое" топливо, но только при необходимости и на временной основе. Во-вторых, это стимулирование сокращения потребления газа в промышленности с помощью рыночных инструментов, например, аукционов, государственной поддержки или продажи избытков друг другу. И в-третьих, это экономия на отоплении и охлаждении, в первую очередь в нежилых помещениях."Кардинально в предложениях Еврокомиссии нет ничего нового - эти вопросы озвучивались и обсуждались еще с декабря прошлого года", - отметил Колобанов. По его оценкам, реалистичность плана по сокращению потребления также зависит, помимо погоды, от ценовой конъюнктуры на глобальном рынке сжиженного природного газа и активности в принятии непопулярных и экономически невыгодных решений в странах Европы.
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европа, евросоюз, еврокомиссия, в мире
04:32 28.07.2022 (обновлено: 05:20 28.07.2022)
 
Эксперт рассказал, от чего будет зависеть сокращение потребления газа в ЕС

Эксперт Колобанов: сокращение потребления газа в ЕС на 15% сильно зависит от погоды

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкГазовый хаб
Газовый хаб - РИА Новости, 1920, 28.07.2022
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Евросоюз в 2022 году уже сократил потребление газа на 11% по сравнению с прошлым годом, сокращение на 15% возможно, но будет во многом зависеть от погодных условий, сказал в комментарии РИА Новости заместитель руководителя направления "Экономика отраслей ТЭК" Центра стратегических разработок (ЦСР) Сергей Колобанов.

"На фоне высоких цен на газ и ограничений в поставках Евросоюз уже сократил потребление газа по сравнению с прошлым годом примерно на 11%, по предварительным данным Евростата за январь-май 2022 года. Удастся ли ЕС выйти на уровень 15% сокращения? Возможно, если погода будет благоприятствовать низкому энергопотреблению (нежаркое окончание лета и теплая зима) и высокому уровню выработки электричества ВИЭ (сильный ветер и безоблачное небо)", - заявил он.

Еврокомиссия на прошлой неделе предложила план снижения спроса на "голубое топливо" в Евросоюзе, который во вторник согласовали с рядом поправок министры энергетики ЕС. Они достигли политического соглашения о добровольном снижении спроса на природный газ на 15% в период с 1 августа 2022 года по 31 марта 2023 года. Способы экономии государства смогут выбирать сами. Одобренный во вторник проект регулирования также предусматривает возможность объявления "предупреждения союза" о безопасности снабжения. Если страны сообща одобрят это "предупреждение", сокращение спроса станет обязательным в ЕС.
Эксперт напомнил о трех направлениях действий, которые, согласно плану Европы, должны помочь сократить спрос на газ. Во-первых, это переход с газа на другие виды топлива, в особенности на ВИЭ и атомную энергию, а также на уголь и другое "тяжелое" топливо, но только при необходимости и на временной основе. Во-вторых, это стимулирование сокращения потребления газа в промышленности с помощью рыночных инструментов, например, аукционов, государственной поддержки или продажи избытков друг другу. И в-третьих, это экономия на отоплении и охлаждении, в первую очередь в нежилых помещениях.
"Кардинально в предложениях Еврокомиссии нет ничего нового - эти вопросы озвучивались и обсуждались еще с декабря прошлого года", - отметил Колобанов. По его оценкам, реалистичность плана по сокращению потребления также зависит, помимо погоды, от ценовой конъюнктуры на глобальном рынке сжиженного природного газа и активности в принятии непопулярных и экономически невыгодных решений в странах Европы.
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