https://ria.ru/20220728/frg-1805478150.html

Эксперт: план ФРГ снизить спрос на газ загонит ее экономику "под плинтус"

Эксперт: план ФРГ снизить спрос на газ загонит ее экономику "под плинтус" - РИА Новости, 28.07.2022

Эксперт: план ФРГ снизить спрос на газ загонит ее экономику "под плинтус"

Намерение Германии снизить спрос на газ в стране на 15-20% может загнать немецкую экономику "под плинтус", заявил РИА Новости замглавы Фонда национальной... РИА Новости, 28.07.2022

2022-07-28T06:16

2022-07-28T06:16

2022-07-28T06:18

германия

евросоюз

в мире

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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Намерение Германии снизить спрос на газ в стране на 15-20% может загнать немецкую экономику "под плинтус", заявил РИА Новости замглавы Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач.В понедельник, после сообщения "Газпрома" о том, что суточная производительность "Северного потока" будет сокращена еще в два раза, до 33 миллионов кубометров газа в сутки, вице-канцлер, министр экономики Германии Роберт Хабек назвал ситуацию с обеспечением страны газом "серьезной" и призвал сократить его потребление на 15-20%.Гривач добавил, что высокие цены на газ уже привели к достаточно большому сокращению его потребления. "Очень вероятно скатывание многих стран ЕС в рецессию одновременно с разгоном инфляции. Очевидно, что экономике и бытовым потребителям будет несладко, если Европа продолжит воевать с основным поставщиком энергоносителей", - сказал аналитик, отметив, что сильнее всего пострадают самые бедные страны и самые промышленно развитые на сегодняшний день.Еврокомиссия на прошлой неделе предложила урегулировать снижение спроса на газ в Евросоюзе. Во вторник министры энергетики ЕС согласовали эту меру с рядом поправок. Они достигли политического соглашения о добровольном снижении спроса на природный газ на 15% в период с 1 августа 2022 года по 31 марта 2023 года. Способы экономии государства смогут выбирать сами.Одобренный во вторник проект регулирования также предусматривает возможность объявления "предупреждения союза" о безопасности снабжения. Если страны сообща одобрят это "предупреждение", сокращение спроса станет обязательным в ЕС.

https://ria.ru/20220728/gaz-1805475616.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

германия, евросоюз, в мире