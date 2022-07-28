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Эксперт: план ФРГ снизить спрос на газ загонит ее экономику "под плинтус" - РИА Новости, 28.07.2022
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Эксперт: план ФРГ снизить спрос на газ загонит ее экономику "под плинтус"
Эксперт: план ФРГ снизить спрос на газ загонит ее экономику "под плинтус" - РИА Новости, 28.07.2022
Эксперт: план ФРГ снизить спрос на газ загонит ее экономику "под плинтус"
Намерение Германии снизить спрос на газ в стране на 15-20% может загнать немецкую экономику "под плинтус", заявил РИА Новости замглавы Фонда национальной... РИА Новости, 28.07.2022
2022-07-28T06:16
2022-07-28T06:18
германия
евросоюз
в мире
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Намерение Германии снизить спрос на газ в стране на 15-20% может загнать немецкую экономику "под плинтус", заявил РИА Новости замглавы Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач.В понедельник, после сообщения "Газпрома" о том, что суточная производительность "Северного потока" будет сокращена еще в два раза, до 33 миллионов кубометров газа в сутки, вице-канцлер, министр экономики Германии Роберт Хабек назвал ситуацию с обеспечением страны газом "серьезной" и призвал сократить его потребление на 15-20%.Гривач добавил, что высокие цены на газ уже привели к достаточно большому сокращению его потребления. "Очень вероятно скатывание многих стран ЕС в рецессию одновременно с разгоном инфляции. Очевидно, что экономике и бытовым потребителям будет несладко, если Европа продолжит воевать с основным поставщиком энергоносителей", - сказал аналитик, отметив, что сильнее всего пострадают самые бедные страны и самые промышленно развитые на сегодняшний день.Еврокомиссия на прошлой неделе предложила урегулировать снижение спроса на газ в Евросоюзе. Во вторник министры энергетики ЕС согласовали эту меру с рядом поправок. Они достигли политического соглашения о добровольном снижении спроса на природный газ на 15% в период с 1 августа 2022 года по 31 марта 2023 года. Способы экономии государства смогут выбирать сами.Одобренный во вторник проект регулирования также предусматривает возможность объявления "предупреждения союза" о безопасности снабжения. Если страны сообща одобрят это "предупреждение", сокращение спроса станет обязательным в ЕС.
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германия, евросоюз, в мире
06:16 28.07.2022 (обновлено: 06:18 28.07.2022)
 
Эксперт: план ФРГ снизить спрос на газ загонит ее экономику "под плинтус"

Эксперт Гривач: план ФРГ снизить спрос на газ до 20% загонит ее экономику "под плинтус"

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкГазовый хаб
Газовый хаб - РИА Новости, 1920, 28.07.2022
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Намерение Германии снизить спрос на газ в стране на 15-20% может загнать немецкую экономику "под плинтус", заявил РИА Новости замглавы Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач.
"Немецкий министр экономики решил эту самую экономику еще сильнее загнать под плинтус и анонсирует, что национальный план будет предусматривать 15-20% снижения спроса", - сказал собеседник агентства.
В понедельник, после сообщения "Газпрома" о том, что суточная производительность "Северного потока" будет сокращена еще в два раза, до 33 миллионов кубометров газа в сутки, вице-канцлер, министр экономики Германии Роберт Хабек назвал ситуацию с обеспечением страны газом "серьезной" и призвал сократить его потребление на 15-20%.
Гривач добавил, что высокие цены на газ уже привели к достаточно большому сокращению его потребления. "Очень вероятно скатывание многих стран ЕС в рецессию одновременно с разгоном инфляции. Очевидно, что экономике и бытовым потребителям будет несладко, если Европа продолжит воевать с основным поставщиком энергоносителей", - сказал аналитик, отметив, что сильнее всего пострадают самые бедные страны и самые промышленно развитые на сегодняшний день.
Еврокомиссия на прошлой неделе предложила урегулировать снижение спроса на газ в Евросоюзе. Во вторник министры энергетики ЕС согласовали эту меру с рядом поправок. Они достигли политического соглашения о добровольном снижении спроса на природный газ на 15% в период с 1 августа 2022 года по 31 марта 2023 года. Способы экономии государства смогут выбирать сами.
Одобренный во вторник проект регулирования также предусматривает возможность объявления "предупреждения союза" о безопасности снабжения. Если страны сообща одобрят это "предупреждение", сокращение спроса станет обязательным в ЕС.
Газовый хаб - РИА Новости, 1920, 28.07.2022
04:32
Эксперт рассказал, от чего будет зависеть сокращение потребления газа в ЕС
 
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