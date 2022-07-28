https://ria.ru/20220728/flot-1805505678.html

Командующий Черноморским флотом заявил о господстве России в Азовском море

Командующий Черноморским флотом заявил о господстве России в Азовском море - РИА Новости, 28.07.2022

Командующий Черноморским флотом заявил о господстве России в Азовском море

Россия в ходе спецоперации получила контроль над Азовским морем, заявил командующий Черноморским флотом адмирал Игорь Осипов, поздравляя военнослужащих и... РИА Новости, 28.07.2022

2022-07-28T10:39

2022-07-28T10:39

2022-07-28T16:56

безопасность

азовское море

черное море

черноморский флот вмф россии

россия

украина

ситуация в днр и лнр

игорь осипов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл — РИА Новости. Россия в ходе спецоперации получила контроль над Азовским морем, заявил командующий Черноморским флотом адмирал Игорь Осипов, поздравляя военнослужащих и ветеранов по случаю предстоящего Дня ВМФ.Адмирал подчеркнул, что корабли и авиация флота ударами высокоточного оружия уничтожают критически важные объекты врага, поддерживая наступление сухопутной группировки войск.По его словам, воины-черноморцы успешно выполняют боевые задачи специальной военной операции и достойно продолжают дело поколения победителей Великой Отечественной войны по искоренению нацизма.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.Как заявлял в мае постоянный представитель Крыма при президенте России Георгий Мурадов, после освобождения Мариуполя Азовское море стало морем совместного пользования России и ДНР. По словам депутата Госдумы Михаила Шеремета, Украина в результате российской спецоперации и освобождения Херсонской и южной части Запорожской областей фактически потеряла выход к Азовскому морю. Таким образом, планы НАТО закрепиться в регионе путем строительства военных баз были сорваны.

https://ria.ru/20220721/vmf-1804002526.html

азовское море

черное море

россия

украина

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Поздравление командующего Черноморским флотом с Днем ВМФ Командующий российским Черноморским флотом Осипов в поздравлении к предстоящему Дню ВМФ заявил, что установлен российский контроль над северо-западной частью Черного моря и господство в Азовском 2022-07-28T10:39 true PT3M54S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, азовское море, черное море, черноморский флот вмф россии, россия, украина, ситуация в днр и лнр, игорь осипов