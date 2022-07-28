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Командующий Черноморским флотом заявил о господстве России в Азовском море - РИА Новости, 28.07.2022
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Командующий Черноморским флотом заявил о господстве России в Азовском море
Командующий Черноморским флотом заявил о господстве России в Азовском море - РИА Новости, 28.07.2022
Командующий Черноморским флотом заявил о господстве России в Азовском море
Россия в ходе спецоперации получила контроль над Азовским морем, заявил командующий Черноморским флотом адмирал Игорь Осипов, поздравляя военнослужащих и... РИА Новости, 28.07.2022
2022-07-28T10:39
2022-07-28T16:56
безопасность
азовское море
черное море
черноморский флот вмф россии
россия
украина
ситуация в днр и лнр
игорь осипов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл — РИА Новости. Россия в ходе спецоперации получила контроль над Азовским морем, заявил командующий Черноморским флотом адмирал Игорь Осипов, поздравляя военнослужащих и ветеранов по случаю предстоящего Дня ВМФ.Адмирал подчеркнул, что корабли и авиация флота ударами высокоточного оружия уничтожают критически важные объекты врага, поддерживая наступление сухопутной группировки войск.По его словам, воины-черноморцы успешно выполняют боевые задачи специальной военной операции и достойно продолжают дело поколения победителей Великой Отечественной войны по искоренению нацизма.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.Как заявлял в мае постоянный представитель Крыма при президенте России Георгий Мурадов, после освобождения Мариуполя Азовское море стало морем совместного пользования России и ДНР. По словам депутата Госдумы Михаила Шеремета, Украина в результате российской спецоперации и освобождения Херсонской и южной части Запорожской областей фактически потеряла выход к Азовскому морю. Таким образом, планы НАТО закрепиться в регионе путем строительства военных баз были сорваны.
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азовское море
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Поздравление командующего Черноморским флотом с Днем ВМФ
Командующий российским Черноморским флотом Осипов в поздравлении к предстоящему Дню ВМФ заявил, что установлен российский контроль над северо-западной частью Черного моря и господство в Азовском
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безопасность, азовское море, черное море, черноморский флот вмф россии, россия, украина, ситуация в днр и лнр, игорь осипов
10:39 28.07.2022 (обновлено: 16:56 28.07.2022)
 
Командующий Черноморским флотом заявил о господстве России в Азовском море

Командующий Черноморским флотом Осипов: Россия завоевала господство в Азовском море

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл — РИА Новости. Россия в ходе спецоперации получила контроль над Азовским морем, заявил командующий Черноморским флотом адмирал Игорь Осипов, поздравляя военнослужащих и ветеранов по случаю предстоящего Дня ВМФ.
"Боевая деятельность Черноморского флота в ходе специальной военной операции позволила завоевать господство над противником в Азовском море и установить контроль над северо-западной частью Черного моря", — говорится в обращении.
Адмирал подчеркнул, что корабли и авиация флота ударами высокоточного оружия уничтожают критически важные объекты врага, поддерживая наступление сухопутной группировки войск.
По его словам, воины-черноморцы успешно выполняют боевые задачи специальной военной операции и достойно продолжают дело поколения победителей Великой Отечественной войны по искоренению нацизма.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Как заявлял в мае постоянный представитель Крыма при президенте России Георгий Мурадов, после освобождения Мариуполя Азовское море стало морем совместного пользования России и ДНР. По словам депутата Госдумы Михаила Шеремета, Украина в результате российской спецоперации и освобождения Херсонской и южной части Запорожской областей фактически потеряла выход к Азовскому морю. Таким образом, планы НАТО закрепиться в регионе путем строительства военных баз были сорваны.
Порт в Севастополе - РИА Новости, 1920, 21.07.2022
21 июля, 13:29
День ВМФ в Севастополе отметят в сокращенном формате
 
БезопасностьАзовское мореЧерное мореЧерноморский флот ВМФ РоссииРоссияУкраинаСитуация в ДНР и ЛНРИгорь Осипов
 
 
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