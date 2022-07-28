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В Кремле назвали фейком данные США о потерях ВС России на Украине - РИА Новости, 28.07.2022
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В Кремле назвали фейком данные США о потерях ВС России на Украине
В Кремле назвали фейком данные США о потерях ВС России на Украине - РИА Новости, 28.07.2022
В Кремле назвали фейком данные США о потерях ВС России на Украине
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал фейком публикацию про американские данные о потерях российской армии на Украине. РИА Новости, 28.07.2022
2022-07-28T12:56
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украина
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МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал фейком публикацию про американские данные о потерях российской армии на Украине."Это не заявление американской администрации, это публикация в газете. В наше время даже самые солидные газеты не гнушаются распространением всевозможных фейков, это, к сожалению, практика, которая встречается все чаще и чаще, вот так к этому и следует относиться", — сказал Песков в ответ на вопрос журналистов, как нужно относиться к американской публикации о потерях российской армии на Украине.
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украина, ситуация в днр и лнр
12:56 28.07.2022 (обновлено: 17:57 28.07.2022)
 
В Кремле назвали фейком данные США о потерях ВС России на Украине

Песков назвал фейком публикации американских данных о потерях ВС России на Украине

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 28.07.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Российский военнослужащий. Архивное фото
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МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал фейком публикацию про американские данные о потерях российской армии на Украине.
"Это не заявление американской администрации, это публикация в газете. В наше время даже самые солидные газеты не гнушаются распространением всевозможных фейков, это, к сожалению, практика, которая встречается все чаще и чаще, вот так к этому и следует относиться", — сказал Песков в ответ на вопрос журналистов, как нужно относиться к американской публикации о потерях российской армии на Украине.
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