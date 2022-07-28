https://ria.ru/20220728/feyk-1805543001.html

В Кремле назвали фейком данные США о потерях ВС России на Украине

В Кремле назвали фейком данные США о потерях ВС России на Украине - РИА Новости, 28.07.2022

В Кремле назвали фейком данные США о потерях ВС России на Украине

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал фейком публикацию про американские данные о потерях российской армии на Украине. РИА Новости, 28.07.2022

2022-07-28T12:56

2022-07-28T12:56

2022-07-28T17:57

украина

ситуация в днр и лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0e/1795159264_0:0:3050:1717_1920x0_80_0_0_b2b8751e3365f2a33c6522ffb6301399.jpg

МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал фейком публикацию про американские данные о потерях российской армии на Украине."Это не заявление американской администрации, это публикация в газете. В наше время даже самые солидные газеты не гнушаются распространением всевозможных фейков, это, к сожалению, практика, которая встречается все чаще и чаще, вот так к этому и следует относиться", — сказал Песков в ответ на вопрос журналистов, как нужно относиться к американской публикации о потерях российской армии на Украине.

https://ria.ru/20220723/zapad-1804351950.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, ситуация в днр и лнр