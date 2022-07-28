Волшебный город детства на фестивале "Цветочный джем"
В Москву вернулся красочный летний фестиваль "Цветочный джем. Тропическое лето".
В Москву вернулся красочный летний фестиваль "Цветочный джем. Тропическое лето".
Международный конкурс ландшафтного дизайна "Цветочный джем" и одноименный фестиваль уже проводили в 2017, 2018, 2019 и 2021 годах.
Международный конкурс ландшафтного дизайна "Цветочный джем" и одноименный фестиваль уже проводили в 2017, 2018, 2019 и 2021 годах.
На площадях, улицах и бульварах создали 27 садов и цветочных композиций.
На площадях, улицах и бульварах создали 27 садов и цветочных композиций.
На Манежной площади выстроили "Город цветов", на переходе к площади Революции открыли злаковое поле, на Новом Арбате появился сад "Грани Лентулова", главный вход ВДНХ украсил "Русский лес".
На Манежной площади выстроили "Город цветов", на переходе к площади Революции открыли злаковое поле, на Новом Арбате появился сад "Грани Лентулова", главный вход ВДНХ украсил "Русский лес".
Специально для "Цветочного джема" в столицу привезли сто тысяч растений.
Специально для "Цветочного джема" в столицу привезли сто тысяч растений.
Новой площадкой фестиваля стала пешеходная зона делового центра "Москва-сити".
Новой площадкой фестиваля стала пешеходная зона делового центра "Москва-сити".
Посетителям открылась "Москва нашего детства".
Ностальгические арт-объекты переносят в город 1970-80-х годов.
Ностальгические арт-объекты переносят в город 1970-80-х годов.
Авторы проекта собрали в одном месте все, от чего сжимается сердце.
Авторы проекта собрали в одном месте все, от чего сжимается сердце.
Телефонная будка, автомат с газировкой, газетный киоск, песочница "гриб", старая автобусная остановка, шахматный стол — за каждым предметом стоит история.
Телефонная будка, автомат с газировкой, газетный киоск, песочница "гриб", старая автобусная остановка, шахматный стол — за каждым предметом стоит история.
Все объекты увиты зеленью, как дымкой.
Получился настоящий город детства — зеленый, солнечный и счастливый.
Получился настоящий город детства — зеленый, солнечный и счастливый.
Яркие цветочные композиции будут украшать Москву до 11 сентября.
Яркие цветочные композиции будут украшать Москву до 11 сентября.