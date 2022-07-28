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Волшебный город детства на фестивале "Цветочный джем" - РИА Новости, 28.07.2022
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Волшебный город детства на фестивале "Цветочный джем"
Волшебный город детства на фестивале "Цветочный джем" - РИА Новости, 28.07.2022
Волшебный город детства на фестивале "Цветочный джем"
Сказочные города, тропические острова, висячие сады и русский лес посреди Москвы — это не фантазия, это фестиваль "Цветочный джем. Тропическое лето". Яркие... РИА Новости, 28.07.2022
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москва
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Сказочные города, тропические острова, висячие сады и русский лес посреди Москвы — это не фантазия, это фестиваль "Цветочный джем. Тропическое лето". Яркие авторские проекты — в фотоленте Ria.ru.
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фото, фото, москва-сити, москва, цветы, фото - туризм
13:30 28.07.2022 (обновлено: 13:44 28.07.2022)
 

Волшебный город детства на фестивале "Цветочный джем"

Читать ria.ru в
Сказочные города, тропические острова, висячие сады и русский лес посреди Москвы — это не фантазия, это фестиваль "Цветочный джем. Тропическое лето". Яркие авторские проекты — в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

В Москву вернулся красочный летний фестиваль "Цветочный джем. Тропическое лето".

Посетительница на фестивале Цветочный джем: Тропическое лето на пешеходной зоне делового центра Москва-сити
1 из 13

В Москву вернулся красочный летний фестиваль "Цветочный джем. Тропическое лето".

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Международный конкурс ландшафтного дизайна "Цветочный джем" и одноименный фестиваль уже проводили в 2017, 2018, 2019 и 2021 годах.

Фестиваль Цветочный джем: Тропическое лето на пешеходной зоне делового центра Москва-сити
2 из 13

Международный конкурс ландшафтного дизайна "Цветочный джем" и одноименный фестиваль уже проводили в 2017, 2018, 2019 и 2021 годах.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

На площадях, улицах и бульварах создали 27 садов и цветочных композиций.

Фестиваль Цветочный джем: Тропическое лето на пешеходной зоне делового центра Москва-сити
3 из 13

На площадях, улицах и бульварах создали 27 садов и цветочных композиций.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

На Манежной площади выстроили "Город цветов", на переходе к площади Революции открыли злаковое поле, на Новом Арбате появился сад "Грани Лентулова", главный вход ВДНХ украсил "Русский лес".

Юный посетитель на фестивале Цветочный джем в Москве
4 из 13

На Манежной площади выстроили "Город цветов", на переходе к площади Революции открыли злаковое поле, на Новом Арбате появился сад "Грани Лентулова", главный вход ВДНХ украсил "Русский лес".

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Специально для "Цветочного джема" в столицу привезли сто тысяч растений.

Фестиваль садов Цветочный джем
5 из 13

Специально для "Цветочного джема" в столицу привезли сто тысяч растений.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Новой площадкой фестиваля стала пешеходная зона делового центра "Москва-сити".

Фестиваль садов Цветочный джем
6 из 13

Новой площадкой фестиваля стала пешеходная зона делового центра "Москва-сити".

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Посетителям открылась "Москва нашего детства".

Посетители на фестивале Цветочный джем: Тропическое лето на пешеходной зоне делового центра Москва-сити
7 из 13

Посетителям открылась "Москва нашего детства".

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Ностальгические арт-объекты переносят в город 1970-80-х годов.

Фестиваль Цветочный джем: Тропическое лето на пешеходной зоне делового центра Москва-сити
8 из 13

Ностальгические арт-объекты переносят в город 1970-80-х годов.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Авторы проекта собрали в одном месте все, от чего сжимается сердце.

Посетители на фестивале Цветочный джем: Тропическое лето на пешеходной зоне делового центра Москва-сити
9 из 13

Авторы проекта собрали в одном месте все, от чего сжимается сердце.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Телефонная будка, автомат с газировкой, газетный киоск, песочница "гриб", старая автобусная остановка, шахматный стол — за каждым предметом стоит история.

Фестиваль Цветочный джем: Тропическое лето на пешеходной зоне делового центра Москва-сити
10 из 13

Телефонная будка, автомат с газировкой, газетный киоск, песочница "гриб", старая автобусная остановка, шахматный стол — за каждым предметом стоит история.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Все объекты увиты зеленью, как дымкой.

Фестиваль Цветочный джем: Тропическое лето на пешеходной зоне делового центра Москва-сити
11 из 13

Все объекты увиты зеленью, как дымкой.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Получился настоящий город детства — зеленый, солнечный и счастливый.

Фестиваль Цветочный джем: Тропическое лето на пешеходной зоне делового центра Москва-сити
12 из 13

Получился настоящий город детства — зеленый, солнечный и счастливый.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Яркие цветочные композиции будут украшать Москву до 11 сентября.

Посетители на фестивале Цветочный джем: Тропическое лето на пешеходной зоне делового центра Москва-сити
13 из 13

Яркие цветочные композиции будут украшать Москву до 11 сентября.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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