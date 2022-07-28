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Волшебный город детства на фестивале "Цветочный джем"

Волшебный город детства на фестивале "Цветочный джем" - РИА Новости, 28.07.2022

Волшебный город детства на фестивале "Цветочный джем"

Сказочные города, тропические острова, висячие сады и русский лес посреди Москвы — это не фантазия, это фестиваль "Цветочный джем. Тропическое лето". Яркие... РИА Новости, 28.07.2022

2022-07-28T13:30

2022-07-28T13:30

2022-07-28T13:44

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Сказочные города, тропические острова, висячие сады и русский лес посреди Москвы — это не фантазия, это фестиваль "Цветочный джем. Тропическое лето". Яркие авторские проекты — в фотоленте Ria.ru.

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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