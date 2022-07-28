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Германия хочет к 2024 году стать независимой от российских энергоносителей - РИА Новости, 28.07.2022
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Германия хочет к 2024 году стать независимой от российских энергоносителей
Германия хочет к 2024 году стать независимой от российских энергоносителей - РИА Новости, 28.07.2022
Германия хочет к 2024 году стать независимой от российских энергоносителей
Вице-канцлер, министр экономики ФРГ Роберт Хабек заявил, что Германия с "молниеносной скоростью" избавляется от зависимости от российских энергоносителей,... РИА Новости, 28.07.2022
2022-07-28T15:04
2022-07-28T15:04
германия
роберт хабек
в мире
экономика
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БЕРЛИН, 28 июл - РИА Новости. Вице-канцлер, министр экономики ФРГ Роберт Хабек заявил, что Германия с "молниеносной скоростью" избавляется от зависимости от российских энергоносителей, энергетический сектор в ближайшие два года ожидает трансформация."Мы переживаем, это нужно сказать, крупнейший энергетический кризис в Германии из-за зависимости от российского газа, но мы избавляемся от этой зависимости с молниеносной быстротой. Чтобы оказаться в этой зависимости, потребовались десятилетия. Мы стараемся преодолеть эту независимость в течение месяцев и нескольких лет", - заявил Хабек журналистам в четверг.Он напомнил, что для этого Германия развивает инфраструктуру приема сжиженного природного газа, задействует другие источники энергии, в том числе возобновляемые и ускоренно развивает технологии использования водородного топлива. Он отметил при этом, что технологии водородной энергетики - это будущее."Чтобы достичь этого будущего, мы должны выстоять в эту и следующую зиму, и затем мы увидим, что это время (2022-2024 года) приведет к ускоренной трансформации, и мы сделаем это будущее достижимым", - заявил Хабек.
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германия, роберт хабек, в мире, экономика
15:04 28.07.2022
 
Германия хочет к 2024 году стать независимой от российских энергоносителей

Хабек: Германия "молниеносно" освобождается от зависимости от российских энергоносителей

© AP Photo / Focke StrangmannАЭС Гронде в Германии
АЭС Гронде в Германии - РИА Новости, 1920, 28.07.2022
© AP Photo / Focke Strangmann
АЭС Гронде в Германии . Архивное фото
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БЕРЛИН, 28 июл - РИА Новости. Вице-канцлер, министр экономики ФРГ Роберт Хабек заявил, что Германия с "молниеносной скоростью" избавляется от зависимости от российских энергоносителей, энергетический сектор в ближайшие два года ожидает трансформация.
"Мы переживаем, это нужно сказать, крупнейший энергетический кризис в Германии из-за зависимости от российского газа, но мы избавляемся от этой зависимости с молниеносной быстротой. Чтобы оказаться в этой зависимости, потребовались десятилетия. Мы стараемся преодолеть эту независимость в течение месяцев и нескольких лет", - заявил Хабек журналистам в четверг.
Он напомнил, что для этого Германия развивает инфраструктуру приема сжиженного природного газа, задействует другие источники энергии, в том числе возобновляемые и ускоренно развивает технологии использования водородного топлива. Он отметил при этом, что технологии водородной энергетики - это будущее.
"Чтобы достичь этого будущего, мы должны выстоять в эту и следующую зиму, и затем мы увидим, что это время (2022-2024 года) приведет к ускоренной трансформации, и мы сделаем это будущее достижимым", - заявил Хабек.
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26 июля, 11:44
Министр экономики Германии заявил о снижении потребления газа в стране
 
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