https://ria.ru/20220728/energonositeli-1805595154.html

Германия хочет к 2024 году стать независимой от российских энергоносителей

Германия хочет к 2024 году стать независимой от российских энергоносителей - РИА Новости, 28.07.2022

Германия хочет к 2024 году стать независимой от российских энергоносителей

Вице-канцлер, министр экономики ФРГ Роберт Хабек заявил, что Германия с "молниеносной скоростью" избавляется от зависимости от российских энергоносителей,... РИА Новости, 28.07.2022

2022-07-28T15:04

2022-07-28T15:04

2022-07-28T15:04

германия

роберт хабек

в мире

экономика

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БЕРЛИН, 28 июл - РИА Новости. Вице-канцлер, министр экономики ФРГ Роберт Хабек заявил, что Германия с "молниеносной скоростью" избавляется от зависимости от российских энергоносителей, энергетический сектор в ближайшие два года ожидает трансформация."Мы переживаем, это нужно сказать, крупнейший энергетический кризис в Германии из-за зависимости от российского газа, но мы избавляемся от этой зависимости с молниеносной быстротой. Чтобы оказаться в этой зависимости, потребовались десятилетия. Мы стараемся преодолеть эту независимость в течение месяцев и нескольких лет", - заявил Хабек журналистам в четверг.Он напомнил, что для этого Германия развивает инфраструктуру приема сжиженного природного газа, задействует другие источники энергии, в том числе возобновляемые и ускоренно развивает технологии использования водородного топлива. Он отметил при этом, что технологии водородной энергетики - это будущее."Чтобы достичь этого будущего, мы должны выстоять в эту и следующую зиму, и затем мы увидим, что это время (2022-2024 года) приведет к ускоренной трансформации, и мы сделаем это будущее достижимым", - заявил Хабек.

https://ria.ru/20220726/gaz-1804976697.html

германия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

германия, роберт хабек, в мире, экономика