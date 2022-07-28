https://ria.ru/20220728/embargo-1805581904.html
Канцлер Австрии назвал эмбарго Евросоюза на российский газ невозможным
Канцлер Австрии назвал эмбарго Евросоюза на российский газ невозможным - РИА Новости, 28.07.2022
Канцлер Австрии назвал эмбарго Евросоюза на российский газ невозможным
Ситуация на Украине показывает, что санкции против России действуют не так быстро, как надеялись в ЕС, требуется время, заявил в четверг канцлер Австрии Карл... РИА Новости, 28.07.2022
2022-07-28T14:21
2022-07-28T14:21
2022-07-28T14:45
австрия
цены на нефть
вена
карл нехаммер
экономика
россия
санкции в отношении россии
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ВЕНА, 28 июл - РИА Новости. Ситуация на Украине показывает, что санкции против России действуют не так быстро, как надеялись в ЕС, требуется время, заявил в четверг канцлер Австрии Карл Нехаммер.Он подчеркнул, что Австрия всегда выступала за то, чтобы санкции больше вредили тому, против кого они вводятся, а не тем, кто их вводит."Поэтому австрийская позиция такова, что газовое эмбарго невозможно. Это не только потому, что мы как Австрийская республика зависимы от российского газа, но и немецкая промышленность зависима от него, и если она потеряет устойчивость, то же случится и с австрийской", - сказал Нехаммер на пресс-конференции в Вене по итогам переговоров с венгерским премьером.
https://ria.ru/20220728/lovushka-1805469398.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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австрия, цены на нефть, вена, карл нехаммер, экономика, россия, санкции в отношении россии
14:21 28.07.2022 (обновлено: 14:45 28.07.2022)
Канцлер Австрии назвал эмбарго Евросоюза на российский газ невозможным
Канцлер Австрии считает, что эмбарго на газ из России нанесет вред самому Евросоюзу