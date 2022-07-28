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Канцлер Австрии назвал эмбарго Евросоюза на российский газ невозможным - РИА Новости, 28.07.2022
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Канцлер Австрии назвал эмбарго Евросоюза на российский газ невозможным
Канцлер Австрии назвал эмбарго Евросоюза на российский газ невозможным - РИА Новости, 28.07.2022
Канцлер Австрии назвал эмбарго Евросоюза на российский газ невозможным
Ситуация на Украине показывает, что санкции против России действуют не так быстро, как надеялись в ЕС, требуется время, заявил в четверг канцлер Австрии Карл... РИА Новости, 28.07.2022
2022-07-28T14:21
2022-07-28T14:45
австрия
цены на нефть
вена
карл нехаммер
экономика
россия
санкции в отношении россии
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ВЕНА, 28 июл - РИА Новости. Ситуация на Украине показывает, что санкции против России действуют не так быстро, как надеялись в ЕС, требуется время, заявил в четверг канцлер Австрии Карл Нехаммер.Он подчеркнул, что Австрия всегда выступала за то, чтобы санкции больше вредили тому, против кого они вводятся, а не тем, кто их вводит."Поэтому австрийская позиция такова, что газовое эмбарго невозможно. Это не только потому, что мы как Австрийская республика зависимы от российского газа, но и немецкая промышленность зависима от него, и если она потеряет устойчивость, то же случится и с австрийской", - сказал Нехаммер на пресс-конференции в Вене по итогам переговоров с венгерским премьером.
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австрия, цены на нефть, вена, карл нехаммер, экономика, россия, санкции в отношении россии
14:21 28.07.2022 (обновлено: 14:45 28.07.2022)
 
Канцлер Австрии назвал эмбарго Евросоюза на российский газ невозможным

Канцлер Австрии считает, что эмбарго на газ из России нанесет вред самому Евросоюзу

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкТерритория Хайдахского газового хранилища в городе Хайдах близ Зальцбурга
Территория Хайдахского газового хранилища в городе Хайдах близ Зальцбурга - РИА Новости, 1920, 28.07.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Территория Хайдахского газового хранилища в городе Хайдах близ Зальцбурга. Архивное фото
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ВЕНА, 28 июл - РИА Новости. Ситуация на Украине показывает, что санкции против России действуют не так быстро, как надеялись в ЕС, требуется время, заявил в четверг канцлер Австрии Карл Нехаммер.
Он подчеркнул, что Австрия всегда выступала за то, чтобы санкции больше вредили тому, против кого они вводятся, а не тем, кто их вводит.
"Поэтому австрийская позиция такова, что газовое эмбарго невозможно. Это не только потому, что мы как Австрийская республика зависимы от российского газа, но и немецкая промышленность зависима от него, и если она потеряет устойчивость, то же случится и с австрийской", - сказал Нехаммер на пресс-конференции в Вене по итогам переговоров с венгерским премьером.
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АвстрияЦены на нефтьВенаКарл НехаммерЭкономикаРоссияСанкции в отношении России
 
 
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