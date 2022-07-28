https://ria.ru/20220728/ekspozitsiya-1805551330.html

Один из старейших музеев Тверской области пополнится новой экспозицией

Один из старейших музеев Тверской области пополнится новой экспозицией - РИА Новости, 28.07.2022

Один из старейших музеев Тверской области пополнится новой экспозицией

Один из старейших музеев Тверской области - Бежецкий, которому более ста лет – пополнится новой экспозицией, посвященной историческому развитию края с XIII по... РИА Новости, 28.07.2022

2022-07-28T13:19

2022-07-28T13:19

2022-07-28T13:19

тверская область

тверская область

игорь руденя

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ТВЕРЬ, 28 июл – РИА Новости. Один из старейших музеев Тверской области - Бежецкий, которому более ста лет – пополнится новой экспозицией, посвященной историческому развитию края с XIII по XX век, сообщает пресс-служба правительства Тверской области.Бежецкий мемориально-литературный музей был открыт 1 марта 1918 году при участии племянника поэта Николая Гумилева Николая Сверчкова. Сейчас в основном здании музея – бывшем городском училище – созданы экспозиции, посвященные писателю Вячеславу Шишкову, который учился в городском училище Бежецка, и уроженцу Бкежецка композитору, руководителю первого в истории оркестра русских народных инструментов Василию Андрееву.Новая экспозиция разместится в одном из зданий музея – бывшей земской библиотеке. Здание было отреставрировано по поручению главы региона.В музее будут представлены предметы из этнографической коллекции Бежецкого краеведческого музея, фондов Тверского государственного объединенного музея и копии документов из государственных архивов.Губернатор области Игорь Руденя поручил дополнить экспозицию историей Бежецкого края с периода первого его упоминания – XIII века, отметили в пресс-службе.

https://ria.ru/20220705/turizm-1800429441.html

тверская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

тверская область, игорь руденя