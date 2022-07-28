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Один из старейших музеев Тверской области пополнится новой экспозицией - РИА Новости, 28.07.2022
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Тверская область
https://ria.ru/20220728/ekspozitsiya-1805551330.html
Один из старейших музеев Тверской области пополнится новой экспозицией
Один из старейших музеев Тверской области пополнится новой экспозицией - РИА Новости, 28.07.2022
Один из старейших музеев Тверской области пополнится новой экспозицией
Один из старейших музеев Тверской области - Бежецкий, которому более ста лет – пополнится новой экспозицией, посвященной историческому развитию края с XIII по... РИА Новости, 28.07.2022
2022-07-28T13:19
2022-07-28T13:19
тверская область
тверская область
игорь руденя
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ТВЕРЬ, 28 июл – РИА Новости. Один из старейших музеев Тверской области - Бежецкий, которому более ста лет – пополнится новой экспозицией, посвященной историческому развитию края с XIII по XX век, сообщает пресс-служба правительства Тверской области.Бежецкий мемориально-литературный музей был открыт 1 марта 1918 году при участии племянника поэта Николая Гумилева Николая Сверчкова. Сейчас в основном здании музея – бывшем городском училище – созданы экспозиции, посвященные писателю Вячеславу Шишкову, который учился в городском училище Бежецка, и уроженцу Бкежецка композитору, руководителю первого в истории оркестра русских народных инструментов Василию Андрееву.Новая экспозиция разместится в одном из зданий музея – бывшей земской библиотеке. Здание было отреставрировано по поручению главы региона.В музее будут представлены предметы из этнографической коллекции Бежецкого краеведческого музея, фондов Тверского государственного объединенного музея и копии документов из государственных архивов.Губернатор области Игорь Руденя поручил дополнить экспозицию историей Бежецкого края с периода первого его упоминания – XIII века, отметили в пресс-службе.
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тверская область, игорь руденя
13:19 28.07.2022
 

Один из старейших музеев Тверской области пополнится новой экспозицией

CC BY-SA 4.0 / FFF35fff25 / Экспозиция Бежецкого мемориально-литературного музея
Экспозиция Бежецкого мемориально-литературного музея - РИА Новости, 1920, 28.07.2022
CC BY-SA 4.0 / FFF35fff25 /
Экспозиция Бежецкого мемориально-литературного музея
Читать ria.ru в
ТВЕРЬ, 28 июл – РИА Новости. Один из старейших музеев Тверской области - Бежецкий, которому более ста лет – пополнится новой экспозицией, посвященной историческому развитию края с XIII по XX век, сообщает пресс-служба правительства Тверской области.
Бежецкий мемориально-литературный музей был открыт 1 марта 1918 году при участии племянника поэта Николая Гумилева Николая Сверчкова. Сейчас в основном здании музея – бывшем городском училище – созданы экспозиции, посвященные писателю Вячеславу Шишкову, который учился в городском училище Бежецка, и уроженцу Бкежецка композитору, руководителю первого в истории оркестра русских народных инструментов Василию Андрееву.
Новая экспозиция разместится в одном из зданий музея – бывшей земской библиотеке. Здание было отреставрировано по поручению главы региона.
В музее будут представлены предметы из этнографической коллекции Бежецкого краеведческого музея, фондов Тверского государственного объединенного музея и копии документов из государственных архивов.
Губернатор области Игорь Руденя поручил дополнить экспозицию историей Бежецкого края с периода первого его упоминания – XIII века, отметили в пресс-службе.
Губернатор Тверской области Игорь Руденя - РИА Новости, 1920, 05.07.2022
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Тверская областьТверская областьИгорь Руденя
 
 
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