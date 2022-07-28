https://ria.ru/20220728/ekonomika-1805520600.html
Обучение ивановских студентов адаптируют под потребности экономики
Обучение ивановских студентов адаптируют под потребности экономики - РИА Новости, 28.07.2022
Обучение ивановских студентов адаптируют под потребности экономики
В Ивановской области создадут новую систему взаимодействия высшего образования и экономики, которая позволит целенаправленно готовить специалистов под... РИА Новости, 28.07.2022
2022-07-28T11:48
2022-07-28T11:48
2022-07-28T11:52
ивановская область
общество
ивановская область
россия
экономика
вузы
станислав воскресенский
росэнергоатом
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ИВАНОВО, 28 июл – РИА Новости. В Ивановской области создадут новую систему взаимодействия высшего образования и экономики, которая позволит целенаправленно готовить специалистов под потребности предприятий, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы регионального правительства."Первые шаги в этом направлении уже предпринимаются. Так, на базе Ивановского государственного энергоуниверситета (ИГЭУ) – ведущего энергетического вуза страны – планируют создать передовую инженерную школу, которая позволит обучать квалифицированные инженерные кадры для высокотехнологичных отраслей экономики. В целом обучение студентов под потребности экономики станет основным приоритетом для этого университета на ближайшие годы", – сказал собеседник агентства.По его словам, значимую роль в решении новых задач должен сыграть новый состав попечительского совета ИГЭУ. Впервые в его состав вошла крупная федеральная энергетическая компания "Росэнергоатом", а ее руководитель Андрей Петров избран председателем.На первом заседании нового состава совета утвердили программу развития Ивановского энергоуниверситета до 2031 года. Губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский отметил одну из ключевых задач: высшее образование должно быть ориентировано под запросы предприятий. "Именно здесь, у нас в Ивановской области, вокруг университета в прямом и в переносном смысле должны создаваться команды, которые будут придумывать технологии, добиваться их коммерциализации, добиваться успеха, прибыли, создания рабочих мест с хорошими, достойными зарплатами", – пояснили в пресс-службе позицию Воскресенского.Подготовкой кадров Ивановский государственный энергетический университет занимается уже более 100 лет. Студентами ИГЭУ являются более 4,5 тысячи человек. В университете ведут деятельность 11 научных школ, создано 98 лабораторий для практико-ориентированной подготовки и 28 научно-образовательных центров. Три основных направления новой стратегии развития ИГЭУ включают повышение гибкости образовательных программ, что позволит быстрее реагировать на запросы отрасли; усиление практико-ориентированного и проектного характера обучения; увеличение числа обучающихся по направлениям электроэнергетики и атомной энергетики. Также акцент будет сделан на разработке современных технологий для энергетики, научных исследованиях.
https://ria.ru/20220726/granty-1805000957.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, ивановская область, россия, экономика, вузы, станислав воскресенский, росэнергоатом
11:48 28.07.2022 (обновлено: 11:52 28.07.2022)
Обучение ивановских студентов адаптируют под потребности экономики
В Ивановской области создадут новую систему взаимодействия высшего образования и экономики
ИВАНОВО, 28 июл – РИА Новости. В Ивановской области создадут новую систему взаимодействия высшего образования и экономики, которая позволит целенаправленно готовить специалистов под потребности предприятий, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы регионального правительства.
"Первые шаги в этом направлении уже предпринимаются. Так, на базе Ивановского государственного энергоуниверситета (ИГЭУ) – ведущего энергетического вуза страны – планируют создать передовую инженерную школу, которая позволит обучать квалифицированные инженерные кадры для высокотехнологичных отраслей экономики. В целом обучение студентов под потребности экономики станет основным приоритетом для этого университета на ближайшие годы", – сказал собеседник агентства.
По его словам, значимую роль в решении новых задач должен сыграть новый состав попечительского совета ИГЭУ. Впервые в его состав вошла крупная федеральная энергетическая компания "Росэнергоатом
", а ее руководитель Андрей Петров избран председателем.
На первом заседании нового состава совета утвердили программу развития Ивановского энергоуниверситета до 2031 года. Губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский
отметил одну из ключевых задач: высшее образование должно быть ориентировано под запросы предприятий. "Именно здесь, у нас в Ивановской области, вокруг университета в прямом и в переносном смысле должны создаваться команды, которые будут придумывать технологии, добиваться их коммерциализации, добиваться успеха, прибыли, создания рабочих мест с хорошими, достойными зарплатами", – пояснили в пресс-службе позицию Воскресенского.
Подготовкой кадров Ивановский государственный энергетический университет занимается уже более 100 лет. Студентами ИГЭУ являются более 4,5 тысячи человек. В университете ведут деятельность 11 научных школ, создано 98 лабораторий для практико-ориентированной подготовки и 28 научно-образовательных центров. Три основных направления новой стратегии развития ИГЭУ включают повышение гибкости образовательных программ, что позволит быстрее реагировать на запросы отрасли; усиление практико-ориентированного и проектного характера обучения; увеличение числа обучающихся по направлениям электроэнергетики и атомной энергетики. Также акцент будет сделан на разработке современных технологий для энергетики, научных исследованиях.