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Минобрнауки подготовило проект о минимальных баллах ЕГЭ для приема в вузы
Минобрнауки подготовило проект о минимальных баллах ЕГЭ для приема в вузы - РИА Новости, 28.07.2022
Минобрнауки подготовило проект о минимальных баллах ЕГЭ для приема в вузы
Минобрнауки подготовило проект приказа о минимальных баллах ЕГЭ для поступления в вузы, соответствующий документ опубликован на федеральном портале проектов... РИА Новости, 28.07.2022
2022-07-28T16:44
2022-07-28T16:44
2022-07-28T16:48
общество
единый государственный экзамен (егэ)
россия
министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии)
навигатор абитуриента
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Минобрнауки подготовило проект приказа о минимальных баллах ЕГЭ для поступления в вузы, соответствующий документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов."Установить минимальное количество баллов единого государственного экзамена по общеобразовательным предметам, соответствующим специальности или направлению подготовки, по которым проводится прием на обучение в образовательных организациях, находящихся в ведении Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, на 2023/24 учебный год (далее – минимальное количество баллов) согласно приложению к настоящему приказу", - говорится в документе.Согласно проекту приказа минимальный балл ЕГЭ для поступления в вузы составит 45 по обществознанию, 44 по информатике и информационно-коммуникационным технологиям, 40 по русскому языку, географии и литературе, 39 по математике, физике, биологии и химии и 30 по иностранным языкам.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, единый государственный экзамен (егэ), россия, министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии), навигатор абитуриента
16:44 28.07.2022 (обновлено: 16:48 28.07.2022)
Минобрнауки подготовило проект о минимальных баллах ЕГЭ для приема в вузы
Проект Минобрнауки: минимальные баллы ЕГЭ по математике для поступления в вузы составят 39