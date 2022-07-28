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Минобрнауки подготовило проект о минимальных баллах ЕГЭ для приема в вузы

Минобрнауки подготовило проект о минимальных баллах ЕГЭ для приема в вузы - РИА Новости, 28.07.2022

Минобрнауки подготовило проект о минимальных баллах ЕГЭ для приема в вузы

Минобрнауки подготовило проект приказа о минимальных баллах ЕГЭ для поступления в вузы, соответствующий документ опубликован на федеральном портале проектов... РИА Новости, 28.07.2022

2022-07-28T16:44

2022-07-28T16:44

2022-07-28T16:48

общество

единый государственный экзамен (егэ)

россия

министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии)

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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Минобрнауки подготовило проект приказа о минимальных баллах ЕГЭ для поступления в вузы, соответствующий документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов."Установить минимальное количество баллов единого государственного экзамена по общеобразовательным предметам, соответствующим специальности или направлению подготовки, по которым проводится прием на обучение в образовательных организациях, находящихся в ведении Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, на 2023/24 учебный год (далее – минимальное количество баллов) согласно приложению к настоящему приказу", - говорится в документе.Согласно проекту приказа минимальный балл ЕГЭ для поступления в вузы составит 45 по обществознанию, 44 по информатике и информационно-коммуникационным технологиям, 40 по русскому языку, географии и литературе, 39 по математике, физике, биологии и химии и 30 по иностранным языкам.

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, единый государственный экзамен (егэ), россия, министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии), навигатор абитуриента