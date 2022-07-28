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Минобрнауки подготовило проект о минимальных баллах ЕГЭ для приема в вузы - РИА Новости, 28.07.2022
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Минобрнауки подготовило проект о минимальных баллах ЕГЭ для приема в вузы
Минобрнауки подготовило проект о минимальных баллах ЕГЭ для приема в вузы - РИА Новости, 28.07.2022
Минобрнауки подготовило проект о минимальных баллах ЕГЭ для приема в вузы
Минобрнауки подготовило проект приказа о минимальных баллах ЕГЭ для поступления в вузы, соответствующий документ опубликован на федеральном портале проектов... РИА Новости, 28.07.2022
2022-07-28T16:44
2022-07-28T16:48
общество
единый государственный экзамен (егэ)
россия
министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии)
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Минобрнауки подготовило проект приказа о минимальных баллах ЕГЭ для поступления в вузы, соответствующий документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов."Установить минимальное количество баллов единого государственного экзамена по общеобразовательным предметам, соответствующим специальности или направлению подготовки, по которым проводится прием на обучение в образовательных организациях, находящихся в ведении Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, на 2023/24 учебный год (далее – минимальное количество баллов) согласно приложению к настоящему приказу", - говорится в документе.Согласно проекту приказа минимальный балл ЕГЭ для поступления в вузы составит 45 по обществознанию, 44 по информатике и информационно-коммуникационным технологиям, 40 по русскому языку, географии и литературе, 39 по математике, физике, биологии и химии и 30 по иностранным языкам.
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общество, единый государственный экзамен (егэ), россия, министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии), навигатор абитуриента
16:44 28.07.2022 (обновлено: 16:48 28.07.2022)
 
Минобрнауки подготовило проект о минимальных баллах ЕГЭ для приема в вузы

Проект Минобрнауки: минимальные баллы ЕГЭ по математике для поступления в вузы составят 39

© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкУчитель вскрывает пакет с диском, на котором содержатся задания для ЕГЭ
Учитель вскрывает пакет с диском, на котором содержатся задания для ЕГЭ - РИА Новости, 1920, 28.07.2022
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Учитель вскрывает пакет с диском, на котором содержатся задания для ЕГЭ. Архивное фото
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Минобрнауки подготовило проект приказа о минимальных баллах ЕГЭ для поступления в вузы, соответствующий документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
"Установить минимальное количество баллов единого государственного экзамена по общеобразовательным предметам, соответствующим специальности или направлению подготовки, по которым проводится прием на обучение в образовательных организациях, находящихся в ведении Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, на 2023/24 учебный год (далее – минимальное количество баллов) согласно приложению к настоящему приказу", - говорится в документе.
Согласно проекту приказа минимальный балл ЕГЭ для поступления в вузы составит 45 по обществознанию, 44 по информатике и информационно-коммуникационным технологиям, 40 по русскому языку, географии и литературе, 39 по математике, физике, биологии и химии и 30 по иностранным языкам.
 
ОбществоЕдиный государственный экзамен (ЕГЭ)РоссияМинистерство науки и высшего образования РФ (Минобрнауки России)Навигатор абитуриента
 
 
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