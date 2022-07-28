https://ria.ru/20220728/efiopiya-1805681943.html

СМИ: ЕС забеспокоился об отношениях с Эфиопией после ее контактов с Россией

СМИ: ЕС забеспокоился об отношениях с Эфиопией после ее контактов с Россией - РИА Новости, 28.07.2022

СМИ: ЕС забеспокоился об отношениях с Эфиопией после ее контактов с Россией

Активизация контактов России со странами Африки, в частности с Эфиопией, заставляет европейские государства усиливать финансовую поддержку эфиопского... РИА Новости, 28.07.2022

2022-07-28T18:25

2022-07-28T18:25

2022-07-28T21:14

в мире

эфиопия

россия

евросоюз

сергей лавров

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Активизация контактов России со странами Африки, в частности с Эфиопией, заставляет европейские государства усиливать финансовую поддержку эфиопского правительства и пересматривать отношения с этой страной, пишет Politico.Лавров 24 июля начал африканское турне с переговоров в Египте. На следующий день он приехал в Республику Конго, также был запланирован визит в Эфиопию и Уганду. Официальный представитель Госдепа США Нед Прайс после начала африканского турне Лаврова заявил, что Россия становится изгоем.Как отмечает издание, официальные лица в ЕС после российских контактов с африканскими странами "стали беспокоиться" о темпах возобновления своих отношений с Эфиопией, а такие государства, как Италия, Германия, Франция и Нидерланды, стремятся выделять стране больше средств, несмотря на обвинения эфиопских властей со стороны западных стран в нарушении прав человека и совершении военных преступлений, в том числе в Тыграе.США в среду объявили, что направят Эфиопии гуманитарную помощь более чем на 488 миллионов долларов для борьбы с последствиями экстремальной засухи. Объявление нового пакета гуманитарной помощи совпало с визитом главы МИД Российской Федерации Сергея Лаврова в столицу Эфиопии Аддис-Абебу в рамках африканского турне.

https://ria.ru/20220728/efiopiya-1805647481.html

https://ria.ru/20220726/lavrov-1804998027.html

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россия

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, эфиопия, россия, евросоюз, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)