18:25 28.07.2022 (обновлено: 21:14 28.07.2022)
СМИ: ЕС забеспокоился об отношениях с Эфиопией после ее контактов с Россией
Politico: страны ЕС забеспокоились об отношениях с Эфиопией после ее контактов с Россией
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкФлаги Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе
Флаги Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Активизация контактов России со странами Африки, в частности с Эфиопией, заставляет европейские государства усиливать финансовую поддержку эфиопского правительства и пересматривать отношения с этой страной, пишет Politico.
Как отмечает издание, официальные лица в ЕС после российских контактов с африканскими странами "стали беспокоиться" о темпах возобновления своих отношений с Эфиопией, а такие государства, как Италия, Германия, Франция и Нидерланды, стремятся выделять стране больше средств, несмотря на обвинения эфиопских властей со стороны западных стран в нарушении прав человека и совершении военных преступлений, в том числе в Тыграе.
"Существуют опасения, что Россия может воспользоваться ухудшением связей между Аддис-Абебой и западными партнерами", — заявил СМИ эксперт по делам Эфиопии Уильям Дэвисон.
США в среду объявили, что направят Эфиопии гуманитарную помощь более чем на 488 миллионов долларов для борьбы с последствиями экстремальной засухи. Объявление нового пакета гуманитарной помощи совпало с визитом главы МИД Российской Федерации Сергея Лаврова в столицу Эфиопии Аддис-Абебу в рамках африканского турне.
26 июля, 12:34Британские СМИ прокомментировали визит Лаврова в Африку