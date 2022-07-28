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СМИ: ЕС забеспокоился об отношениях с Эфиопией после ее контактов с Россией - РИА Новости, 28.07.2022
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СМИ: ЕС забеспокоился об отношениях с Эфиопией после ее контактов с Россией
СМИ: ЕС забеспокоился об отношениях с Эфиопией после ее контактов с Россией - РИА Новости, 28.07.2022
СМИ: ЕС забеспокоился об отношениях с Эфиопией после ее контактов с Россией
Активизация контактов России со странами Африки, в частности с Эфиопией, заставляет европейские государства усиливать финансовую поддержку эфиопского... РИА Новости, 28.07.2022
2022-07-28T18:25
2022-07-28T21:14
в мире
эфиопия
россия
евросоюз
сергей лавров
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Активизация контактов России со странами Африки, в частности с Эфиопией, заставляет европейские государства усиливать финансовую поддержку эфиопского правительства и пересматривать отношения с этой страной, пишет Politico.Лавров 24 июля начал африканское турне с переговоров в Египте. На следующий день он приехал в Республику Конго, также был запланирован визит в Эфиопию и Уганду. Официальный представитель Госдепа США Нед Прайс после начала африканского турне Лаврова заявил, что Россия становится изгоем.Как отмечает издание, официальные лица в ЕС после российских контактов с африканскими странами "стали беспокоиться" о темпах возобновления своих отношений с Эфиопией, а такие государства, как Италия, Германия, Франция и Нидерланды, стремятся выделять стране больше средств, несмотря на обвинения эфиопских властей со стороны западных стран в нарушении прав человека и совершении военных преступлений, в том числе в Тыграе.США в среду объявили, что направят Эфиопии гуманитарную помощь более чем на 488 миллионов долларов для борьбы с последствиями экстремальной засухи. Объявление нового пакета гуманитарной помощи совпало с визитом главы МИД Российской Федерации Сергея Лаврова в столицу Эфиопии Аддис-Абебу в рамках африканского турне.
https://ria.ru/20220728/efiopiya-1805647481.html
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в мире, эфиопия, россия, евросоюз, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
18:25 28.07.2022 (обновлено: 21:14 28.07.2022)
 
СМИ: ЕС забеспокоился об отношениях с Эфиопией после ее контактов с Россией

Politico: страны ЕС забеспокоились об отношениях с Эфиопией после ее контактов с Россией

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкФлаги Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе
Флаги Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 28.07.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Активизация контактов России со странами Африки, в частности с Эфиопией, заставляет европейские государства усиливать финансовую поддержку эфиопского правительства и пересматривать отношения с этой страной, пишет Politico.
Лавров 24 июля начал африканское турне с переговоров в Египте. На следующий день он приехал в Республику Конго, также был запланирован визит в Эфиопию и Уганду. Официальный представитель Госдепа США Нед Прайс после начала африканского турне Лаврова заявил, что Россия становится изгоем.
Город Аддис-Абеба, столица Эфиопии - РИА Новости, 1920, 28.07.2022
Вчера, 17:04
Посол в Эфиопии заявил о продвижении по вопросу расчетов в нацвалютах
Как отмечает издание, официальные лица в ЕС после российских контактов с африканскими странами "стали беспокоиться" о темпах возобновления своих отношений с Эфиопией, а такие государства, как Италия, Германия, Франция и Нидерланды, стремятся выделять стране больше средств, несмотря на обвинения эфиопских властей со стороны западных стран в нарушении прав человека и совершении военных преступлений, в том числе в Тыграе.

"Существуют опасения, что Россия может воспользоваться ухудшением связей между Аддис-Абебой и западными партнерами", — заявил СМИ эксперт по делам Эфиопии Уильям Дэвисон.

США в среду объявили, что направят Эфиопии гуманитарную помощь более чем на 488 миллионов долларов для борьбы с последствиями экстремальной засухи. Объявление нового пакета гуманитарной помощи совпало с визитом главы МИД Российской Федерации Сергея Лаврова в столицу Эфиопии Аддис-Абебу в рамках африканского турне.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время пресс-подхода по итогам встречи с министром иностранных дел Республики Конго Жан-Клодом Гакоссо - РИА Новости, 1920, 26.07.2022
26 июля, 12:34
Британские СМИ прокомментировали визит Лаврова в Африку
 
В миреЭфиопияРоссияЕвросоюзСергей ЛавровМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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