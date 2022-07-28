https://ria.ru/20220728/dtp-1805477386.html
В Красноярском крае в ДТП с автобусом погибли два человека
В Красноярском крае в ДТП с автобусом погибли два человека - РИА Новости, 28.07.2022
В Красноярском крае в ДТП с автобусом погибли два человека
При столкновении Toyota и автобуса с 14 пассажирами в Казачинском районе Красноярского края погибли два человека и восемь, в том числе ребенок, пострадали,... РИА Новости, 28.07.2022
2022-07-28T05:37
2022-07-28T05:37
2022-07-28T06:37
происшествия
красноярский край
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КРАСНОЯРСК, 28 июл - РИА Новости. При столкновении Toyota и автобуса с 14 пассажирами в Казачинском районе Красноярского края погибли два человека и восемь, в том числе ребенок, пострадали, сообщает пресс-служба регионального главка МВД.ДТП произошло утром на 189-м километре автодороги Красноярск-Енисейск. Водитель, управляя автомобилем Toyota Ractis, выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, где допустил столкновение со встречным автобусом Iveco."Полицейские выясняют обстоятельства ДТП в Казачинском районе, в котором погибли два человека… В результате дорожно-транспортного происшествия водитель и пассажир Toyota погибли на месте. В автобусе находилось 14 пассажиров, в настоящее время 8 из них с незначительными травмами обратились за медицинской помощью, один из них ребенок", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220726/stolknovenie-1804915265.html
красноярский край
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, красноярский край
05:37 28.07.2022 (обновлено: 06:37 28.07.2022)
В Красноярском крае в ДТП с автобусом погибли два человека
В Красноярском крае в ДТП с автобусом погибли два человека, восемь человек пострадали
КРАСНОЯРСК, 28 июл - РИА Новости. При столкновении Toyota и автобуса с 14 пассажирами в Казачинском районе Красноярского края погибли два человека и восемь, в том числе ребенок, пострадали, сообщает пресс-служба регионального главка МВД.
ДТП произошло утром на 189-м километре автодороги Красноярск-Енисейск. Водитель, управляя автомобилем Toyota Ractis, выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, где допустил столкновение со встречным автобусом Iveco.
"Полицейские выясняют обстоятельства ДТП в Казачинском районе, в котором погибли два человека… В результате дорожно-транспортного происшествия водитель и пассажир Toyota погибли на месте. В автобусе находилось 14 пассажиров, в настоящее время 8 из них с незначительными травмами обратились за медицинской помощью, один из них ребенок", - говорится в сообщении.