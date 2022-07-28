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В Красноярском крае в ДТП с автобусом погибли два человека - РИА Новости, 28.07.2022
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В Красноярском крае в ДТП с автобусом погибли два человека
В Красноярском крае в ДТП с автобусом погибли два человека - РИА Новости, 28.07.2022
В Красноярском крае в ДТП с автобусом погибли два человека
При столкновении Toyota и автобуса с 14 пассажирами в Казачинском районе Красноярского края погибли два человека и восемь, в том числе ребенок, пострадали,... РИА Новости, 28.07.2022
2022-07-28T05:37
2022-07-28T06:37
происшествия
красноярский край
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КРАСНОЯРСК, 28 июл - РИА Новости. При столкновении Toyota и автобуса с 14 пассажирами в Казачинском районе Красноярского края погибли два человека и восемь, в том числе ребенок, пострадали, сообщает пресс-служба регионального главка МВД.ДТП произошло утром на 189-м километре автодороги Красноярск-Енисейск. Водитель, управляя автомобилем Toyota Ractis, выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, где допустил столкновение со встречным автобусом Iveco."Полицейские выясняют обстоятельства ДТП в Казачинском районе, в котором погибли два человека… В результате дорожно-транспортного происшествия водитель и пассажир Toyota погибли на месте. В автобусе находилось 14 пассажиров, в настоящее время 8 из них с незначительными травмами обратились за медицинской помощью, один из них ребенок", - говорится в сообщении.
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происшествия, красноярский край
05:37 28.07.2022 (обновлено: 06:37 28.07.2022)
 
В Красноярском крае в ДТП с автобусом погибли два человека

В Красноярском крае в ДТП с автобусом погибли два человека, восемь человек пострадали

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 28.07.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Автомобиль скорой медицинской помощи . Архивное фото
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КРАСНОЯРСК, 28 июл - РИА Новости. При столкновении Toyota и автобуса с 14 пассажирами в Казачинском районе Красноярского края погибли два человека и восемь, в том числе ребенок, пострадали, сообщает пресс-служба регионального главка МВД.
ДТП произошло утром на 189-м километре автодороги Красноярск-Енисейск. Водитель, управляя автомобилем Toyota Ractis, выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, где допустил столкновение со встречным автобусом Iveco.
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"Полицейские выясняют обстоятельства ДТП в Казачинском районе, в котором погибли два человека… В результате дорожно-транспортного происшествия водитель и пассажир Toyota погибли на месте. В автобусе находилось 14 пассажиров, в настоящее время 8 из них с незначительными травмами обратились за медицинской помощью, один из них ребенок", - говорится в сообщении.
 
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