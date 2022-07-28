https://ria.ru/20220728/dtp-1805477386.html

В Красноярском крае в ДТП с автобусом погибли два человека

В Красноярском крае в ДТП с автобусом погибли два человека - РИА Новости, 28.07.2022

В Красноярском крае в ДТП с автобусом погибли два человека

При столкновении Toyota и автобуса с 14 пассажирами в Казачинском районе Красноярского края погибли два человека и восемь, в том числе ребенок, пострадали,... РИА Новости, 28.07.2022

2022-07-28T05:37

2022-07-28T05:37

2022-07-28T06:37

происшествия

красноярский край

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КРАСНОЯРСК, 28 июл - РИА Новости. При столкновении Toyota и автобуса с 14 пассажирами в Казачинском районе Красноярского края погибли два человека и восемь, в том числе ребенок, пострадали, сообщает пресс-служба регионального главка МВД.ДТП произошло утром на 189-м километре автодороги Красноярск-Енисейск. Водитель, управляя автомобилем Toyota Ractis, выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, где допустил столкновение со встречным автобусом Iveco."Полицейские выясняют обстоятельства ДТП в Казачинском районе, в котором погибли два человека… В результате дорожно-транспортного происшествия водитель и пассажир Toyota погибли на месте. В автобусе находилось 14 пассажиров, в настоящее время 8 из них с незначительными травмами обратились за медицинской помощью, один из них ребенок", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220726/stolknovenie-1804915265.html

красноярский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

происшествия, красноярский край