https://ria.ru/20220728/dosug-1805515958.html
ВЦИОМ выяснил, что любят делать россияне в свободное время
ВЦИОМ выяснил, что любят делать россияне в свободное время - РИА Новости, 28.07.2022
ВЦИОМ выяснил, что любят делать россияне в свободное время
Большинство россиян (87%) любят в свободное время гулять в парке, лесу, готовить, мечтать и оставаться наедине с самими собой, следует из результатов опроса... РИА Новости, 28.07.2022
2022-07-28T11:26
2022-07-28T11:26
2022-07-28T11:26
общество
россия
вциом
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Большинство россиян (87%) любят в свободное время гулять в парке, лесу, готовить, мечтать и оставаться наедине с самими собой, следует из результатов опроса ВЦИОМ.Гулять в парке, лесу и на поле предпочитают 87% россиян, 73% - сообщили, что любят готовить, 70% - в свободное время любят фантазировать и мечтать, столько же - предпочитают оставаться наедине с самим собой. Трое из четверых респондентов (69%) сообщили, что любят решать кроссворды, 67% - предпочитают спать, 61% - ходить в туристические походы.Каждый второй россиянин любит в свободное время танцевать (53%), выпить в хорошей компании (51%), петь (48%). Ходить по магазинам предпочитают 45% граждан.Также россияне рассказали, что на досуге любят спорить (43%), рассказывать анекдоты (42%), играть в карты (40%), охотиться и рыбачить (39%), играть в шахматы (34%), писать письма (34%).Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проводился 19 июля 2022 года, в нем приняли участие 1600 человек старше 18 лет.Метод опроса - телефонное интервью по стратифицированной случайной выборке, извлеченной из полного списка сотовых телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Данные взвешены по социально-демографическим параметрам. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
https://ria.ru/20220726/rabota-1804931789.html
https://ria.ru/20220708/vykhodnoy-1801103177.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, россия, вциом
ВЦИОМ выяснил, что любят делать россияне в свободное время
ВЦИОМ: большинство россиян любят в свободное время гулять, спать, готовить и мечтать
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости.
Большинство россиян (87%) любят в свободное время гулять в парке, лесу, готовить, мечтать и оставаться наедине с самими собой, следует из результатов опроса ВЦИОМ
.
Гулять в парке, лесу и на поле предпочитают 87% россиян, 73% - сообщили, что любят готовить, 70% - в свободное время любят фантазировать и мечтать, столько же - предпочитают оставаться наедине с самим собой. Трое из четверых респондентов (69%) сообщили, что любят решать кроссворды, 67% - предпочитают спать, 61% - ходить в туристические походы.
Каждый второй россиянин любит в свободное время танцевать (53%), выпить в хорошей компании (51%), петь (48%). Ходить по магазинам предпочитают 45% граждан.
Также россияне рассказали, что на досуге любят спорить (43%), рассказывать анекдоты (42%), играть в карты (40%), охотиться и рыбачить (39%), играть в шахматы (34%), писать письма (34%).
Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ
-Спутник" проводился 19 июля 2022 года, в нем приняли участие 1600 человек старше 18 лет.
Метод опроса - телефонное интервью по стратифицированной случайной выборке, извлеченной из полного списка сотовых телефонных номеров, задействованных на территории РФ
. Данные взвешены по социально-демографическим параметрам. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%.