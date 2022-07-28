https://ria.ru/20220728/dorogi-1805550714.html

В Ярославской области увеличат число пунктов весогабаритного контроля

В Ярославской области увеличат число пунктов весогабаритного контроля - РИА Новости, 28.07.2022

В Ярославской области увеличат число пунктов весогабаритного контроля

Временно исполняющий обязанности губернатора Ярославской области Михаил Евраев поручил установить дополнительные автоматические пункты весогабаритного контроля... РИА Новости, 28.07.2022

2022-07-28T13:17

2022-07-28T13:17

2022-07-28T13:17

ярославская область

общество

михаил евраев

ярославская область

ростов

иваново

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ЯРОСЛАВЛЬ, 28 июл – РИА Новости. Временно исполняющий обязанности губернатора Ярославской области Михаил Евраев поручил установить дополнительные автоматические пункты весогабаритного контроля для сохранения дорог от разрушения тяжелой техникой, сообщила пресс-служба правительства региона.“В Ярославской области должны быть установлены дополнительные автоматические пункты весогабаритного контроля – такую задачу врио губернатора Михаил Евраев поставил перед профильными ведомствами на совещании в правительстве области. Это поможет уберечь дороги от разрушений тяжелой техникой, прежде всего, лесовозами”, - говорится в сообщении.Отмечается, что глава региона поручил до конца года разработать проектно-сметную документацию по восьми таким объектам и обустроить их в 2023 году.“На дорогах надо обеспечить строгий весовой контроль. Должны стоять специализированные пункты. Проехали с перегрузом – штраф. Без всяких лишних проверок. Ловить никого не надо. Все должны понимать, что в Ярославской области с перегрузом ездить нельзя. Нужно разместить пункты так, чтобы объехать их было невозможно”, - цитирует слова Евраева его пресс-служба.По данным правительства области, в настоящее время действуют три автоматических пункта весогабаритного контроля, ведется строительство еще двух - на первом километре автодороги Ростов – Иваново – Нижний Новгород и на участке дороги Р-104 Сергиев Посад – Калязин – Рыбинск – Череповец между Угличем и Рыбинском в Мышкинском районе. Разрабатывается проектно-сметная документация еще на два пункта весогабаритного контроля. В следующем году они появятся в первоочередном порядке на автомобильных дорогах, формирующих межрегиональные транспортные коридоры, в том числе на дорогах в сторону Тверской, Владимирской, Вологодской и Костромской областей, уточняется в сообщении.

https://ria.ru/20220722/dogazifikatsiya-1804412658.html

https://ria.ru/20220716/yaroslavl-1802960870.html

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ростов

иваново

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, михаил евраев, ярославская область, ростов, иваново