https://ria.ru/20220728/donetsk-1805624897.html

Украинские войска снова обстреляли Донецк

Украинские войска снова обстреляли Донецк - РИА Новости, 28.07.2022

Украинские войска снова обстреляли Донецк

Украинские войска в 15.50 мск снова обстреляли Донецк, выпустив по Петровскому району города шесть снарядов калибром 152 миллиметра, сообщает представительство... РИА Новости, 28.07.2022

2022-07-28T16:01

2022-07-28T16:01

2022-07-28T16:01

специальная военная операция на украине

в мире

донецк (днр)

донецкая народная республика

петровский район

сцкк

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ДОНЕЦК, 28 июл - РИА Новости. Украинские войска в 15.50 мск снова обстреляли Донецк, выпустив по Петровскому району города шесть снарядов калибром 152 миллиметра, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 15.50 (совпадает с мск) – населенный пункт Марьинка (западная) – город Донецк (Петровский район): выпущено шесть снарядов калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Представительство ДНР в СЦКК ранее в четверг сообщило о 19 обстрелах ряда районов Донецка со стороны украинских войск, в том числе ракетами из РСЗО "Град" и снарядами "натовского" калибра 155 миллиметров.Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.

https://ria.ru/20220728/obstrel-1805600937.html

https://ria.ru/20220728/donbass-1805597380.html

донецк (днр)

донецкая народная республика

петровский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, донецк (днр), донецкая народная республика, петровский район, сцкк