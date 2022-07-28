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Украинские войска снова обстреляли Донецк - РИА Новости, 28.07.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220728/donetsk-1805624897.html
Украинские войска снова обстреляли Донецк
Украинские войска снова обстреляли Донецк - РИА Новости, 28.07.2022
Украинские войска снова обстреляли Донецк
Украинские войска в 15.50 мск снова обстреляли Донецк, выпустив по Петровскому району города шесть снарядов калибром 152 миллиметра, сообщает представительство... РИА Новости, 28.07.2022
2022-07-28T16:01
2022-07-28T16:01
специальная военная операция на украине
в мире
донецк (днр)
донецкая народная республика
петровский район
сцкк
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ДОНЕЦК, 28 июл - РИА Новости. Украинские войска в 15.50 мск снова обстреляли Донецк, выпустив по Петровскому району города шесть снарядов калибром 152 миллиметра, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 15.50 (совпадает с мск) – населенный пункт Марьинка (западная) – город Донецк (Петровский район): выпущено шесть снарядов калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Представительство ДНР в СЦКК ранее в четверг сообщило о 19 обстрелах ряда районов Донецка со стороны украинских войск, в том числе ракетами из РСЗО "Град" и снарядами "натовского" калибра 155 миллиметров.Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
https://ria.ru/20220728/obstrel-1805600937.html
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донецк (днр)
донецкая народная республика
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в мире, донецк (днр), донецкая народная республика, петровский район, сцкк
16:01 28.07.2022
 
Украинские войска снова обстреляли Донецк

В ДНР заявили, что ВСУ снова обстреляли Петровский район Донецка

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкВоронка от взрыва перед домом после обстрела ВСУ жилых районов Донецка
Воронка от взрыва перед домом после обстрела ВСУ жилых районов Донецка - РИА Новости, 1920, 28.07.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Воронка от взрыва перед домом после обстрела ВСУ жилых районов Донецка. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 28 июл - РИА Новости. Украинские войска в 15.50 мск снова обстреляли Донецк, выпустив по Петровскому району города шесть снарядов калибром 152 миллиметра, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 15.50 (совпадает с мск) – населенный пункт Марьинка (западная) – город Донецк (Петровский район): выпущено шесть снарядов калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
Жилой дом в Киевском районе Донецка, получивший повреждения в результате обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 28.07.2022
Вчера, 15:14Специальная военная операция на Украине
Украинские войска обстреляли Киевский район Донецка
Представительство ДНР в СЦКК ранее в четверг сообщило о 19 обстрелах ряда районов Донецка со стороны украинских войск, в том числе ракетами из РСЗО "Град" и снарядами "натовского" калибра 155 миллиметров.
Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
Сотрудник народной милиции ДНР возле воронки от снаряда у школы Горловки - РИА Новости, 1920, 28.07.2022
Вчера, 15:07Специальная военная операция на Украине
Украинские войска за 2,5 часа четыре раза обстреляли Горловку и Донецк
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецк (ДНР)Донецкая Народная РеспубликаПетровский районСЦКК
 
 
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