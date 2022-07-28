Украинские боевики обстреляли девять предприятий в ДНР за пять дней
В Донецке заявили, что украинские боевики обстреляли девять предприятий в ДНР за пять дней
© Фото : Пресс-служба ВГА Энергодара / Перейти в фотобанкОкно здания, поврежденное после ударов с беспилотников ВСУ
© Фото : Пресс-служба ВГА Энергодара
Окно здания, поврежденное после ударов с беспилотников ВСУ. Архивное фото
ДОНЕЦК, 28 июл – РИА Новости. Украинские боевики обстреляли девять предприятий на территории Донецкой Народной Республики за прошедшие пять дней, заявил РИА Новости представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК), военный эксперт Сергей Переверзев.
"В течение пяти дней из-за обстрелов украинских боевиков на территории ДНР повреждены девять предприятий, среди которых два хлебозавода (Донецк и Горловка) и завод холодильного оборудования. Учитывая характер повреждений, можно с уверенностью сказать, что это были целенаправленные обстрелы с целью нанести максимальный урон производственным мощностям", - сказал Переверзев.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".