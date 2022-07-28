https://ria.ru/20220728/donbass-1805654024.html

Украинские боевики обстреляли девять предприятий в ДНР за пять дней

Украинские боевики обстреляли девять предприятий в ДНР за пять дней - РИА Новости, 28.07.2022

Украинские боевики обстреляли девять предприятий в ДНР за пять дней

Украинские боевики обстреляли девять предприятий на территории Донецкой Народной Республики за прошедшие пять дней, заявил РИА Новости представитель ДНР в... РИА Новости, 28.07.2022

2022-07-28T17:18

2022-07-28T17:18

2022-07-28T17:18

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

горловка

донецк (днр)

стирол

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ДОНЕЦК, 28 июл – РИА Новости. Украинские боевики обстреляли девять предприятий на территории Донецкой Народной Республики за прошедшие пять дней, заявил РИА Новости представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК), военный эксперт Сергей Переверзев."В течение пяти дней из-за обстрелов украинских боевиков на территории ДНР повреждены девять предприятий, среди которых два хлебозавода (Донецк и Горловка) и завод холодильного оборудования. Учитывая характер повреждений, можно с уверенностью сказать, что это были целенаправленные обстрелы с целью нанести максимальный урон производственным мощностям", - сказал Переверзев.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".

https://ria.ru/20220728/dnr-1805505251.html

донецкая народная республика

горловка

донецк (днр)

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, донецкая народная республика, горловка, донецк (днр), стирол