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Украинские боевики обстреляли девять предприятий в ДНР за пять дней - РИА Новости, 28.07.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220728/donbass-1805654024.html
Украинские боевики обстреляли девять предприятий в ДНР за пять дней
Украинские боевики обстреляли девять предприятий в ДНР за пять дней - РИА Новости, 28.07.2022
Украинские боевики обстреляли девять предприятий в ДНР за пять дней
Украинские боевики обстреляли девять предприятий на территории Донецкой Народной Республики за прошедшие пять дней, заявил РИА Новости представитель ДНР в... РИА Новости, 28.07.2022
2022-07-28T17:18
2022-07-28T17:18
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
горловка
донецк (днр)
стирол
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ДОНЕЦК, 28 июл – РИА Новости. Украинские боевики обстреляли девять предприятий на территории Донецкой Народной Республики за прошедшие пять дней, заявил РИА Новости представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК), военный эксперт Сергей Переверзев."В течение пяти дней из-за обстрелов украинских боевиков на территории ДНР повреждены девять предприятий, среди которых два хлебозавода (Донецк и Горловка) и завод холодильного оборудования. Учитывая характер повреждений, можно с уверенностью сказать, что это были целенаправленные обстрелы с целью нанести максимальный урон производственным мощностям", - сказал Переверзев.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".
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донецкая народная республика
горловка
донецк (днр)
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в мире, донецкая народная республика, горловка, донецк (днр), стирол
17:18 28.07.2022
 
Украинские боевики обстреляли девять предприятий в ДНР за пять дней

В Донецке заявили, что украинские боевики обстреляли девять предприятий в ДНР за пять дней

© Фото : Пресс-служба ВГА Энергодара / Перейти в фотобанкОкно здания, поврежденное после ударов с беспилотников ВСУ
Окно здания, поврежденное после ударов с беспилотников ВСУ - РИА Новости, 1920, 28.07.2022
© Фото : Пресс-служба ВГА Энергодара
Перейти в фотобанк
Окно здания, поврежденное после ударов с беспилотников ВСУ. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 28 июл – РИА Новости. Украинские боевики обстреляли девять предприятий на территории Донецкой Народной Республики за прошедшие пять дней, заявил РИА Новости представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК), военный эксперт Сергей Переверзев.
"В течение пяти дней из-за обстрелов украинских боевиков на территории ДНР повреждены девять предприятий, среди которых два хлебозавода (Донецк и Горловка) и завод холодильного оборудования. Учитывая характер повреждений, можно с уверенностью сказать, что это были целенаправленные обстрелы с целью нанести максимальный урон производственным мощностям", - сказал Переверзев.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".
Военнослужащие ДНР - РИА Новости, 1920, 28.07.2022
Вчера, 10:37Специальная военная операция на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкая Народная РеспубликаГорловкаДонецк (ДНР)Стирол
 
 
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