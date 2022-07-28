https://ria.ru/20220728/donbass-1805597380.html

Украинские войска за 2,5 часа четыре раза обстреляли Горловку и Донецк

Украинские войска за 2,5 часа четыре раза обстреляли Горловку и Донецк - РИА Новости, 28.07.2022

Украинские войска за 2,5 часа четыре раза обстреляли Горловку и Донецк

Украинские войска за два с половиной часа четыре раза обстреляли Горловку, а также Киевский район Донецка, выпустив почти 40 снарядов и мин различных калибров,... РИА Новости, 28.07.2022

2022-07-28T15:07

2022-07-28T15:07

2022-07-28T15:52

специальная военная операция на украине

в мире

горловка

донецк (днр)

донецкая народная республика

стирол

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ДОНЕЦК, 28 июл - РИА Новости. Украинские войска за два с половиной часа четыре раза обстреляли Горловку, а также Киевский район Донецка, выпустив почти 40 снарядов и мин различных калибров, заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 14:50 (совпадает с мск) - н.п. Водяное – г. Донецк (Киевский район): выпущено пять снарядов калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.Обстрелы Горловки были зафиксированы в 12.35, 13.35, 13.48 и 14.39 мск. В ходе обстрелов украинские войска выпустили по городу 17 мин калибром 120 миллиметров и 11 снарядов калибром 122 миллиметра. Под огнем оказались Никитовский и Калининский районы города.Представительство также зафиксировало обстрелы поселков Старомихайловка и Доломитное в 14.15 и 14.23 соответственно. По ним выпустили пять снарядов из танка и семь снарядов из гаубицы калибром 122 миллиметра.Ранее в четверг в ДНР сообщали о четырех гражданских, раненных при обстреле Горловки украинскими войсками.Киевский район Донецка расположен в северной части города. Здесь находятся Шахтерская площадь, Киевский проспект, железнодорожный вокзал, футбольный стадион "Донбасс Арена". Здесь же заканчивается улица Артема, главная артерия в городе. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".

https://ria.ru/20220728/obstrel-1805567534.html

https://ria.ru/20220728/obstrel-1805597077.html

горловка

донецк (днр)

донецкая народная республика

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Дарья Буймова

в мире, горловка, донецк (днр), донецкая народная республика, стирол