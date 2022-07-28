15:07 28.07.2022 (обновлено: 15:52 28.07.2022)
Украинские войска за 2,5 часа четыре раза обстреляли Горловку и Донецк
В ДНР заявили, что ВСУ за 2,5 часа выпустили по Горловке и Донецку 40 снарядов и мин
© РИА Новости / Илья ПиталевСотрудник народной милиции ДНР возле воронки от снаряда у школы Горловки
Сотрудник народной милиции ДНР возле воронки от снаряда у школы Горловки. Архивное фото
ДОНЕЦК, 28 июл - РИА Новости. Украинские войска за два с половиной часа четыре раза обстреляли Горловку, а также Киевский район Донецка, выпустив почти 40 снарядов и мин различных калибров, заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Обстрелы Горловки были зафиксированы в 12.35, 13.35, 13.48 и 14.39 мск. В ходе обстрелов украинские войска выпустили по городу 17 мин калибром 120 миллиметров и 11 снарядов калибром 122 миллиметра. Под огнем оказались Никитовский и Калининский районы города.
Представительство также зафиксировало обстрелы поселков Старомихайловка и Доломитное в 14.15 и 14.23 соответственно. По ним выпустили пять снарядов из танка и семь снарядов из гаубицы калибром 122 миллиметра.
Ранее в четверг в ДНР сообщали о четырех гражданских, раненных при обстреле Горловки украинскими войсками.
Киевский район Донецка расположен в северной части города. Здесь находятся Шахтерская площадь, Киевский проспект, железнодорожный вокзал, футбольный стадион "Донбасс Арена". Здесь же заканчивается улица Артема, главная артерия в городе. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".