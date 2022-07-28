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В Кремле прокомментировали вероятность присоединения ДНР и ЛНР осенью - РИА Новости, 28.07.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220728/donbass-1805541940.html
В Кремле прокомментировали вероятность присоединения ДНР и ЛНР осенью
В Кремле прокомментировали вероятность присоединения ДНР и ЛНР осенью - РИА Новости, 28.07.2022
В Кремле прокомментировали вероятность присоединения ДНР и ЛНР осенью
Вопрос вхождения ДНР и ЛНР в состав России уже этой осенью - это решение самих жителей этих территорий, они сами определяют свою судьбу, заявил журналистам... РИА Новости, 28.07.2022
2022-07-28T12:52
2022-07-28T14:01
донецкая народная республика
луганская народная республика
специальная военная операция на украине
политика
россия
дмитрий песков
совет федерации рф
андрей клишас
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Вопрос вхождения ДНР и ЛНР в состав России уже этой осенью - это решение самих жителей этих территорий, они сами определяют свою судьбу, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ранее в четверг глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас написал, что парламент может рассмотреть вопрос интеграции новых территорий в правовое пространство России уже на осенней сессии."Нет, ничего неизвестно, ничего я сказать не могу, - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, ведется ли в Кремле подготовка к вхождению новых территорий в состав РФ этой осенью, о которой высказался сенатор Клишас. - Единственное, что могу повторить, - что жители этих территорий сами определяют свою судьбу и сами говорят о своем будущем и определяют это будущее. Это их решение".
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донецкая народная республика
луганская народная республика
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донецкая народная республика, луганская народная республика, политика, россия, дмитрий песков, совет федерации рф, андрей клишас, признание днр и лнр в россии, ситуация в днр и лнр
12:52 28.07.2022 (обновлено: 14:01 28.07.2022)
 
В Кремле прокомментировали вероятность присоединения ДНР и ЛНР осенью

Песков назвал вопрос вхождения ДНР и ЛНР в состав России личным решением республик

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 28.07.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Вопрос вхождения ДНР и ЛНР в состав России уже этой осенью - это решение самих жителей этих территорий, они сами определяют свою судьбу, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее в четверг глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас написал, что парламент может рассмотреть вопрос интеграции новых территорий в правовое пространство России уже на осенней сессии.
"Нет, ничего неизвестно, ничего я сказать не могу, - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, ведется ли в Кремле подготовка к вхождению новых территорий в состав РФ этой осенью, о которой высказался сенатор Клишас. - Единственное, что могу повторить, - что жители этих территорий сами определяют свою судьбу и сами говорят о своем будущем и определяют это будущее. Это их решение".
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаПолитикаРоссияДмитрий ПесковСовет Федерации РФАндрей КлишасПризнание ДНР и ЛНР в РоссииСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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