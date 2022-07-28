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В Кремле прокомментировали вероятность присоединения ДНР и ЛНР осенью
В Кремле прокомментировали вероятность присоединения ДНР и ЛНР осенью - РИА Новости, 28.07.2022
В Кремле прокомментировали вероятность присоединения ДНР и ЛНР осенью
Вопрос вхождения ДНР и ЛНР в состав России уже этой осенью - это решение самих жителей этих территорий, они сами определяют свою судьбу, заявил журналистам... РИА Новости, 28.07.2022
2022-07-28T12:52
2022-07-28T12:52
2022-07-28T14:01
донецкая народная республика
луганская народная республика
специальная военная операция на украине
политика
россия
дмитрий песков
совет федерации рф
андрей клишас
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Вопрос вхождения ДНР и ЛНР в состав России уже этой осенью - это решение самих жителей этих территорий, они сами определяют свою судьбу, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ранее в четверг глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас написал, что парламент может рассмотреть вопрос интеграции новых территорий в правовое пространство России уже на осенней сессии."Нет, ничего неизвестно, ничего я сказать не могу, - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, ведется ли в Кремле подготовка к вхождению новых территорий в состав РФ этой осенью, о которой высказался сенатор Клишас. - Единственное, что могу повторить, - что жители этих территорий сами определяют свою судьбу и сами говорят о своем будущем и определяют это будущее. Это их решение".
https://ria.ru/20220727/ukraina-1805384890.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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12:52 28.07.2022 (обновлено: 14:01 28.07.2022)
В Кремле прокомментировали вероятность присоединения ДНР и ЛНР осенью
Песков назвал вопрос вхождения ДНР и ЛНР в состав России личным решением республик