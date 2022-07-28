https://ria.ru/20220728/donbass-1805541940.html

В Кремле прокомментировали вероятность присоединения ДНР и ЛНР осенью

В Кремле прокомментировали вероятность присоединения ДНР и ЛНР осенью - РИА Новости, 28.07.2022

В Кремле прокомментировали вероятность присоединения ДНР и ЛНР осенью

Вопрос вхождения ДНР и ЛНР в состав России уже этой осенью - это решение самих жителей этих территорий, они сами определяют свою судьбу, заявил журналистам... РИА Новости, 28.07.2022

2022-07-28T12:52

2022-07-28T12:52

2022-07-28T14:01

донецкая народная республика

луганская народная республика

специальная военная операция на украине

политика

россия

дмитрий песков

совет федерации рф

андрей клишас

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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Вопрос вхождения ДНР и ЛНР в состав России уже этой осенью - это решение самих жителей этих территорий, они сами определяют свою судьбу, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ранее в четверг глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас написал, что парламент может рассмотреть вопрос интеграции новых территорий в правовое пространство России уже на осенней сессии."Нет, ничего неизвестно, ничего я сказать не могу, - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, ведется ли в Кремле подготовка к вхождению новых территорий в состав РФ этой осенью, о которой высказался сенатор Клишас. - Единственное, что могу повторить, - что жители этих территорий сами определяют свою судьбу и сами говорят о своем будущем и определяют это будущее. Это их решение".

https://ria.ru/20220727/ukraina-1805384890.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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Кирилл Волков

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