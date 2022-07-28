Еще один дом ЖК Urban Group "Митино О2" получил ЗОС
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Главгосстройнадзор Московской области выдал заключение о соответствии (ЗОС) на дом №9 жилого комплекса "Митино О2" девелопера Urban Group, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
"В настоящее время на строящихся объектах комплекса трудятся свыше 1,5 тысяч рабочих. Ежедневно проводится мониторинг динамики строительства, количества рабочих и состояния строительной техники", - приводятся слова главы ведомства Артура Гарибяна.
Дом №9 включает в себя353 квартиры общей площадью свыше 18 тысяч квадратных метров, а также141 кладовая и 166 машино-мест. Следующим этапом станет получение разрешения на ввод в эксплуатацию, после чего будет назначена дата старта выдачи гражданам ключей.
"В ближайшее время права 221 дольщика дома №9 будут восстановлены", – приводятся слова главный управляющего директора Фонда развития территорий Константина Тимофеева.
22 октября 2020, 13:57Новости ПодмосковьяСтроительство всех объектов Urban Group завершат в 2022 году
Urban Group - один из крупнейших в прошлом застройщиков жилья в Подмосковье, имеющий обязательства перед тысячами дольщиков на 80 миллиардов рублей. Арбитражный суд Московской области в июле 2018 года признал банкротами компании группы. Фонд развития территорий (ранее - Фонд защиты дольщиков) завершает строительство 63 многоквартирных жилых домов в шести жилых комплексах Urban Group, покупателям квартир в двух домах ЖК "Солнечная система" было решено выплатить компенсации. В ЖК "Опалиха О3" фонд достроил семь многоквартирных домов совокупной жилой площадью более 105 тысяч квадратных метров.