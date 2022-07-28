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Еще один дом ЖК Urban Group "Митино О2" получил ЗОС

Еще один дом ЖК Urban Group "Митино О2" получил ЗОС - РИА Новости, 28.07.2022

Еще один дом ЖК Urban Group "Митино О2" получил ЗОС

Главгосстройнадзор Московской области выдал заключение о соответствии (ЗОС) на дом №9 жилого комплекса "Митино О2" девелопера Urban Group, говорится в сообщении РИА Новости, 28.07.2022

2022-07-28T17:29

2022-07-28T17:29

2022-07-28T17:29

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

urban group

обманутые дольщики в россии

константин тимофеев

фонд развития территорий (ранее - фонд защиты прав дольщиков)

жилье

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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Главгосстройнадзор Московской области выдал заключение о соответствии (ЗОС) на дом №9 жилого комплекса "Митино О2" девелопера Urban Group, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.Дом №9 включает в себя353 квартиры общей площадью свыше 18 тысяч квадратных метров, а также141 кладовая и 166 машино-мест. Следующим этапом станет получение разрешения на ввод в эксплуатацию, после чего будет назначена дата старта выдачи гражданам ключей.Urban Group - один из крупнейших в прошлом застройщиков жилья в Подмосковье, имеющий обязательства перед тысячами дольщиков на 80 миллиардов рублей. Арбитражный суд Московской области в июле 2018 года признал банкротами компании группы. Фонд развития территорий (ранее - Фонд защиты дольщиков) завершает строительство 63 многоквартирных жилых домов в шести жилых комплексах Urban Group, покупателям квартир в двух домах ЖК "Солнечная система" было решено выплатить компенсации. В ЖК "Опалиха О3" фонд достроил семь многоквартирных домов совокупной жилой площадью более 105 тысяч квадратных метров.

https://realty.ria.ru/20201022/urban-1580996614.html

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Алёна Пава

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Алёна Пава

московская область (подмосковье), urban group, обманутые дольщики в россии, константин тимофеев, фонд развития территорий (ранее - фонд защиты прав дольщиков), жилье