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Еще один дом ЖК Urban Group "Митино О2" получил ЗОС - РИА Новости, 28.07.2022
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Еще один дом ЖК Urban Group "Митино О2" получил ЗОС
Еще один дом ЖК Urban Group "Митино О2" получил ЗОС - РИА Новости, 28.07.2022
Еще один дом ЖК Urban Group "Митино О2" получил ЗОС
Главгосстройнадзор Московской области выдал заключение о соответствии (ЗОС) на дом №9 жилого комплекса "Митино О2" девелопера Urban Group, говорится в сообщении РИА Новости, 28.07.2022
2022-07-28T17:29
2022-07-28T17:29
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
urban group
обманутые дольщики в россии
константин тимофеев
фонд развития территорий (ранее - фонд защиты прав дольщиков)
жилье
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Главгосстройнадзор Московской области выдал заключение о соответствии (ЗОС) на дом №9 жилого комплекса "Митино О2" девелопера Urban Group, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.Дом №9 включает в себя353 квартиры общей площадью свыше 18 тысяч квадратных метров, а также141 кладовая и 166 машино-мест. Следующим этапом станет получение разрешения на ввод в эксплуатацию, после чего будет назначена дата старта выдачи гражданам ключей.Urban Group - один из крупнейших в прошлом застройщиков жилья в Подмосковье, имеющий обязательства перед тысячами дольщиков на 80 миллиардов рублей. Арбитражный суд Московской области в июле 2018 года признал банкротами компании группы. Фонд развития территорий (ранее - Фонд защиты дольщиков) завершает строительство 63 многоквартирных жилых домов в шести жилых комплексах Urban Group, покупателям квартир в двух домах ЖК "Солнечная система" было решено выплатить компенсации. В ЖК "Опалиха О3" фонд достроил семь многоквартирных домов совокупной жилой площадью более 105 тысяч квадратных метров.
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Алёна Пава
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московская область (подмосковье), urban group, обманутые дольщики в россии, константин тимофеев, фонд развития территорий (ранее - фонд защиты прав дольщиков), жилье
17:29 28.07.2022
 

Еще один дом ЖК Urban Group "Митино О2" получил ЗОС

© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкОбъекты компании Urban Group
Объекты компании Urban Group - РИА Новости, 1920, 28.07.2022
© РИА Новости / Антон Денисов
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Главгосстройнадзор Московской области выдал заключение о соответствии (ЗОС) на дом №9 жилого комплекса "Митино О2" девелопера Urban Group, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
"В настоящее время на строящихся объектах комплекса трудятся свыше 1,5 тысяч рабочих. Ежедневно проводится мониторинг динамики строительства, количества рабочих и состояния строительной техники", - приводятся слова главы ведомства Артура Гарибяна.
Дом №9 включает в себя353 квартиры общей площадью свыше 18 тысяч квадратных метров, а также141 кладовая и 166 машино-мест. Следующим этапом станет получение разрешения на ввод в эксплуатацию, после чего будет назначена дата старта выдачи гражданам ключей.
"В ближайшее время права 221 дольщика дома №9 будут восстановлены", – приводятся слова главный управляющего директора Фонда развития территорий Константина Тимофеева.
ЖК Видный город - РИА Новости, 1920, 22.10.2020
22 октября 2020, 13:57Новости Подмосковья
Строительство всех объектов Urban Group завершат в 2022 году
Urban Group - один из крупнейших в прошлом застройщиков жилья в Подмосковье, имеющий обязательства перед тысячами дольщиков на 80 миллиардов рублей. Арбитражный суд Московской области в июле 2018 года признал банкротами компании группы. Фонд развития территорий (ранее - Фонд защиты дольщиков) завершает строительство 63 многоквартирных жилых домов в шести жилых комплексах Urban Group, покупателям квартир в двух домах ЖК "Солнечная система" было решено выплатить компенсации. В ЖК "Опалиха О3" фонд достроил семь многоквартирных домов совокупной жилой площадью более 105 тысяч квадратных метров.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Urban GroupОбманутые дольщики в РоссииКонстантин ТимофеевФонд развития территорий (ранее - Фонд защиты прав дольщиков)Жилье
 
 
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