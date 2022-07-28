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Раскрыто условие, при котором доллар прыгнет выше 70 рублей - РИА Новости, 28.07.2022
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Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве - РИА Новости, 1920, 09.03.2020
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20220728/dollar-1805467383.html
Раскрыто условие, при котором доллар прыгнет выше 70 рублей
Раскрыто условие, при котором доллар прыгнет выше 70 рублей - РИА Новости, 28.07.2022
Раскрыто условие, при котором доллар прыгнет выше 70 рублей
При условии сокращения добычи нефти в России на 20% и спада экспорта на треть и более к концу года доллар может стоить 77-85 рублей. Если удастся найти... РИА Новости, 28.07.2022
2022-07-28T01:16
2022-07-28T01:16
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
центральный банк рф (цб рф)
доллар
рубль
россия
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МОСКВА, 28 июл – РИА Новости. При условии сокращения добычи нефти в России на 20% и спада экспорта на треть и более к концу года доллар может стоить 77-85 рублей. Если удастся найти альтернативный рынок сбыта нефти, ослабление рубля будет менее выраженным, рассказал агентству “Прайм” ведущий аналитик отдела глобальных исследований “Открытие Инвестиции” Олег Сыроваткин.Судьба курса рубля во многом зависит от дальнейших решений Банка России по ставке. “Обновленный прогноз среднегодового уровня ключевой ставки допускает ее снижение до уровня 6,5% к концу 2022 года, и этот уровень уже может оказаться достаточным для сокращения спекулятивного спроса на российскую валюту”, - отметил Сыроваткин.Он высказал мнение, что недавнее ослабление рубля вызвано резким ростом торгов в паре юань/рубль, объем которых в последние дни превышал объем торговле в паре евро/рубль. Пока нельзя сказать, кто именно скупает юани за рубли, но в ЦБ ранее говорили о возможности валютных интервенций при плавающем курсе в рамках бюджетного правила. Дальнейшее будет зависеть от скорости запуска бюджетного правила, динамики экспорта и импорта и политики Центробанка, заключил эксперт.
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экономика, центральный банк рф (цб рф), доллар, рубль, россия
01:16 28.07.2022
 
Раскрыто условие, при котором доллар прыгнет выше 70 рублей

Аналитик Сыроваткин допустил падение курса российской валюты до 85 рублей за доллар

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в фотобанкЭлектронное табло со знаком доллара
Электронное табло со знаком доллара - РИА Новости, 1920, 28.07.2022
© РИА Новости / Мария Девахина
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МОСКВА, 28 июл – РИА Новости. При условии сокращения добычи нефти в России на 20% и спада экспорта на треть и более к концу года доллар может стоить 77-85 рублей. Если удастся найти альтернативный рынок сбыта нефти, ослабление рубля будет менее выраженным, рассказал агентству “Прайм” ведущий аналитик отдела глобальных исследований “Открытие Инвестиции” Олег Сыроваткин.
Судьба курса рубля во многом зависит от дальнейших решений Банка России по ставке. “Обновленный прогноз среднегодового уровня ключевой ставки допускает ее снижение до уровня 6,5% к концу 2022 года, и этот уровень уже может оказаться достаточным для сокращения спекулятивного спроса на российскую валюту”, - отметил Сыроваткин.
Электронное табло с символикой доллара в Москве - РИА Новости, 1920, 27.07.2022
Вчера, 19:28Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
Курс доллара по итогам торгов на Мосбирже упал ниже 60 рублей
Он высказал мнение, что недавнее ослабление рубля вызвано резким ростом торгов в паре юань/рубль, объем которых в последние дни превышал объем торговле в паре евро/рубль. Пока нельзя сказать, кто именно скупает юани за рубли, но в ЦБ ранее говорили о возможности валютных интервенций при плавающем курсе в рамках бюджетного правила. Дальнейшее будет зависеть от скорости запуска бюджетного правила, динамики экспорта и импорта и политики Центробанка, заключил эксперт.
 
Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьЭкономикаЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)ДолларРубльРоссия
 
 
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