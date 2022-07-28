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В ДНР за сутки при обстрелах украинскими войсками погиб один человек
В ДНР за сутки при обстрелах украинскими войсками погиб один человек - РИА Новости, 28.07.2022
В ДНР за сутки при обстрелах украинскими войсками погиб один человек
Один человек погиб, 17, в том числе ребенок, получили ранения на территории Донецкой Народной Республики за сутки в результате обстрелов со стороны украинских... РИА Новости, 28.07.2022
2022-07-28T22:31
2022-07-28T22:31
2022-07-28T22:31
специальная военная операция на украине
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донецкая народная республика
украина
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 28 июл - РИА Новости. Один человек погиб, 17, в том числе ребенок, получили ранения на территории Донецкой Народной Республики за сутки в результате обстрелов со стороны украинских войск, сообщили в штабе территориальной обороны ДНР."В результате сегодняшних обстрелов вооруженных формирований Украины в Донецкой Народной Республике погиб 1 человек и еще 17 мирных жителей получили ранения, включая ребенка 2016 года рождения", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220728/ukraina-1805415064.html
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в мире, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины
В ДНР за сутки при обстрелах украинскими войсками погиб один человек
В ДНР сообщили, что при обстрелах украинскими войсками за сутки погиб один человек