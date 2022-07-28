https://ria.ru/20220728/dnr-1805729997.html

В ДНР за сутки при обстрелах украинскими войсками погиб один человек

В ДНР за сутки при обстрелах украинскими войсками погиб один человек - РИА Новости, 28.07.2022

В ДНР за сутки при обстрелах украинскими войсками погиб один человек

Один человек погиб, 17, в том числе ребенок, получили ранения на территории Донецкой Народной Республики за сутки в результате обстрелов со стороны украинских... РИА Новости, 28.07.2022

2022-07-28T22:31

2022-07-28T22:31

2022-07-28T22:31

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

украина

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/06/1800627916_0:193:3162:1972_1920x0_80_0_0_8a8fdc519901cf3a8d51f0b6c3994048.jpg

ДОНЕЦК, 28 июл - РИА Новости. Один человек погиб, 17, в том числе ребенок, получили ранения на территории Донецкой Народной Республики за сутки в результате обстрелов со стороны украинских войск, сообщили в штабе территориальной обороны ДНР."В результате сегодняшних обстрелов вооруженных формирований Украины в Донецкой Народной Республике погиб 1 человек и еще 17 мирных жителей получили ранения, включая ребенка 2016 года рождения", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220728/ukraina-1805415064.html

донецкая народная республика

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины