https://ria.ru/20220728/dnr-1805505251.html

В ДНР за время эскалации погибли 268 мирных жителей

В ДНР за время эскалации погибли 268 мирных жителей - РИА Новости, 28.07.2022

В ДНР за время эскалации погибли 268 мирных жителей

В Донецкой Народной Республике за 162 дня эскалации погибли 268 гражданских, пострадали 2760, сообщает в четверг представительство Донецкой Народной Республики... РИА Новости, 28.07.2022

2022-07-28T10:37

2022-07-28T10:37

2022-07-28T10:43

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ДОНЕЦК, 28 июл - РИА Новости. В Донецкой Народной Республике за 162 дня эскалации погибли 268 гражданских, пострадали 2760, сообщает в четверг представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."За 162 дня эскалации погибли 268 гражданских лиц, в том числе 16 детей", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.По данным представительства ДНР, за время эскалации пострадали 2760 человек, в том числе 182 ребенка."За 162 дня эскалации СЦКК ДНР зафиксировано 6776 фактов ведения огня, из них с применением тяжелого вооружения – 6445", - отмечается в сообщении.

https://ria.ru/20220727/sapery-1805454235.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, днр