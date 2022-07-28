https://ria.ru/20220728/dnr-1805505251.html
В ДНР за время эскалации погибли 268 мирных жителей
В ДНР за время эскалации погибли 268 мирных жителей - РИА Новости, 28.07.2022
В ДНР за время эскалации погибли 268 мирных жителей
В Донецкой Народной Республике за 162 дня эскалации погибли 268 гражданских, пострадали 2760, сообщает в четверг представительство Донецкой Народной Республики... РИА Новости, 28.07.2022
2022-07-28T10:37
2022-07-28T10:37
2022-07-28T10:43
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ДОНЕЦК, 28 июл - РИА Новости. В Донецкой Народной Республике за 162 дня эскалации погибли 268 гражданских, пострадали 2760, сообщает в четверг представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."За 162 дня эскалации погибли 268 гражданских лиц, в том числе 16 детей", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.По данным представительства ДНР, за время эскалации пострадали 2760 человек, в том числе 182 ребенка."За 162 дня эскалации СЦКК ДНР зафиксировано 6776 фактов ведения огня, из них с применением тяжелого вооружения – 6445", - отмечается в сообщении.
https://ria.ru/20220727/sapery-1805454235.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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в мире, днр
10:37 28.07.2022 (обновлено: 10:43 28.07.2022)
В ДНР за время эскалации погибли 268 мирных жителей
В ДНР за время эскалации погибли 268 мирных жителей, пострадали 2760 человек