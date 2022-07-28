08:04 28.07.2022 (обновлено: 09:02 28.07.2022)
В ДНР четыре человека погибли за сутки при обстрелах
В ДНР четыре человека погибли за сутки при обстрелах, 11 ранены
Военнослужащие ДНР. Архивное фото
ДОНЕЦК, 28 июл — РИА Новости. Четыре мирных жителя погибли за минувшие сутки в Донецкой Народной Республике в результате обстрелов со стороны украинских войск, сообщил штаб территориальной обороны ДНР.
"С 08:00 27 июля до 08:00 28 июля в результате обстрелов ВФУ на территории Донецкой Народной Республики погибли четыре человека и еще 11 мирных жителей получили ранения", — говорится в сообщении.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Российские войска совместно с силами ДНР освободили значительную часть территории республики, в частности Волноваху, стратегически важный райцентр к югу от Донецка, Мариуполь, крупнейший город на побережье Азовского моря, и Святогорск, в котором располагается крупный православный монастырь в статусе лавры.