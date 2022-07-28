https://ria.ru/20220728/dnr-1805484139.html

В ДНР четыре человека погибли за сутки при обстрелах

В ДНР четыре человека погибли за сутки при обстрелах - РИА Новости, 28.07.2022

В ДНР четыре человека погибли за сутки при обстрелах

Четыре мирных жителя погибли за минувшие сутки в Донецкой Народной Республике в результате обстрелов со стороны украинских войск, сообщил штаб территориальной... РИА Новости, 28.07.2022

2022-07-28T08:04

2022-07-28T08:04

2022-07-28T09:02

специальная военная операция на украине

в мире

днр

украина

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ДОНЕЦК, 28 июл — РИА Новости. Четыре мирных жителя погибли за минувшие сутки в Донецкой Народной Республике в результате обстрелов со стороны украинских войск, сообщил штаб территориальной обороны ДНР.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.Российские войска совместно с силами ДНР освободили значительную часть территории республики, в частности Волноваху, стратегически важный райцентр к югу от Донецка, Мариуполь, крупнейший город на побережье Азовского моря, и Святогорск, в котором располагается крупный православный монастырь в статусе лавры.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

украина

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2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, днр, украина