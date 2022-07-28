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Украинские боевики оборудовали склады в общежитии университета в Днепре

Украинские боевики оборудовали склады в общежитии университета в Днепре - РИА Новости, 28.07.2022

Украинские боевики оборудовали склады в общежитии университета в Днепре

Боевики украинской теробороны в Днепропетровске оборудовали склады с вооружением и боеприпасами на территории индустриального училища и общежития национального... РИА Новости, 28.07.2022

2022-07-28T21:54

2022-07-28T21:54

2022-07-28T21:54

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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Боевики украинской теробороны в Днепропетровске оборудовали склады с вооружением и боеприпасами на территории индустриального училища и общежития национального университета, при этом не эвакуировали мирных жителей из прилегающих домов, сообщил во вторник руководитель Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев."В Днепре на территории индустриального училища (просп. Сергея Нигояна) и в здании общежития национального университета (просп. Гагарина) дислоцированы подразделения территориальной обороны, оборудованы склады боеприпасов, при этом, эвакуация жителей из близлежащих домов умышленно не проводилась", - сообщил Мизинцев.

https://ria.ru/20220728/zaporozhe-1805591724.html

днепр (город)

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в мире, днепр (город), днепропетровская область, украина, ситуация в днр и лнр