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Украинские боевики оборудовали склады в общежитии университета в Днепре - РИА Новости, 28.07.2022
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Специальная военная операция на Украине
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Украинские боевики оборудовали склады в общежитии университета в Днепре
Украинские боевики оборудовали склады в общежитии университета в Днепре - РИА Новости, 28.07.2022
Украинские боевики оборудовали склады в общежитии университета в Днепре
Боевики украинской теробороны в Днепропетровске оборудовали склады с вооружением и боеприпасами на территории индустриального училища и общежития национального... РИА Новости, 28.07.2022
2022-07-28T21:54
2022-07-28T21:54
специальная военная операция на украине
в мире
днепр (город)
днепропетровская область
украина
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Боевики украинской теробороны в Днепропетровске оборудовали склады с вооружением и боеприпасами на территории индустриального училища и общежития национального университета, при этом не эвакуировали мирных жителей из прилегающих домов, сообщил во вторник руководитель Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев."В Днепре на территории индустриального училища (просп. Сергея Нигояна) и в здании общежития национального университета (просп. Гагарина) дислоцированы подразделения территориальной обороны, оборудованы склады боеприпасов, при этом, эвакуация жителей из близлежащих домов умышленно не проводилась", - сообщил Мизинцев.
https://ria.ru/20220728/zaporozhe-1805591724.html
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в мире, днепр (город), днепропетровская область, украина, ситуация в днр и лнр
21:54 28.07.2022
 
Украинские боевики оборудовали склады в общежитии университета в Днепре

Украинские боевики оборудовали склады с боеприпасами в общежитии университета в Днепре

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 28.07.2022
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Боевики украинской теробороны в Днепропетровске оборудовали склады с вооружением и боеприпасами на территории индустриального училища и общежития национального университета, при этом не эвакуировали мирных жителей из прилегающих домов, сообщил во вторник руководитель Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.
Днепре на территории индустриального училища (просп. Сергея Нигояна) и в здании общежития национального университета (просп. Гагарина) дислоцированы подразделения территориальной обороны, оборудованы склады боеприпасов, при этом, эвакуация жителей из близлежащих домов умышленно не проводилась", - сообщил Мизинцев.
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