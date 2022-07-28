https://ria.ru/20220728/dialog-1805585264.html
В Италии призвали Запад к диалогу с Россией
В Италии призвали Запад к диалогу с Россией - РИА Новости, 28.07.2022
В Италии призвали Запад к диалогу с Россией
Бывший министр внутренних дел Италии, лидер партии "Лига Севера" Маттео Сальвини призвал страны Запада наладить диалог с Россией для урегулирования кризисной... РИА Новости, 28.07.2022
2022-07-28T14:30
2022-07-28T14:30
2022-07-28T14:58
в мире
луиджи ди майо
марио драги
италия
россия
мид италии
москва
брюссель
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153145/81/1531458131_0:114:2200:1352_1920x0_80_0_0_faf30ef0415b557eae6884848af1f6e1.jpg
МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Бывший министр внутренних дел Италии, лидер партии "Лига Севера" Маттео Сальвини призвал страны Запада наладить диалог с Россией для урегулирования кризисной ситуации на Украине и в Европе. Об этом сообщила газета La Stampa.По мнению политика, контакты с Москвой необходимы Брюсселю вне зависимости от политических убеждений и позиции по украинскому кризису."Международная политика не зависит от правительств, мы гордимся союзниками из свободных демократических западных стран. Это не значит, что мы не хотим хороших отношений с Путиным. Конечно, в отличие от некоторых других европейских стран, которые ведут себя воинственно, я предпочитаю диалог и посредничество Италии", — подчеркнул экс-министр.Также он назвал "нонсенсом" обвинения главы МИД Италии Луиджи Ди Майо в связи оппозиционных политических сил страны с Кремлем.Ранее Ди Майо сообщил, что покинул основанную им партию "Движение пяти звезд", и обвинил в развале правительства Марио Драги политические силы, "подмигивающие" России. Премьер-министр неделю назад объявил о решении покинуть пост, местные СМИ в связи с этим ожидают роспуска правительства и назначения досрочных выборов.
https://ria.ru/20220726/italiya-1805121729.html
https://ria.ru/20220721/italiya-1804082366.html
италия
россия
москва
брюссель
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153145/81/1531458131_124:0:2077:1465_1920x0_80_0_0_cf4b2c7269f4b0aab2830970fddac22d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, луиджи ди майо, марио драги, италия, россия, мид италии, москва, брюссель
14:30 28.07.2022 (обновлено: 14:58 28.07.2022)
В Италии призвали Запад к диалогу с Россией
La Stampa: экс-глава МВД Италии Сальвини призвал Запад вернуться к диалогу с Россией