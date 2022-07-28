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В Италии призвали Запад к диалогу с Россией - РИА Новости, 28.07.2022
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В Италии призвали Запад к диалогу с Россией
В Италии призвали Запад к диалогу с Россией - РИА Новости, 28.07.2022
В Италии призвали Запад к диалогу с Россией
Бывший министр внутренних дел Италии, лидер партии "Лига Севера" Маттео Сальвини призвал страны Запада наладить диалог с Россией для урегулирования кризисной... РИА Новости, 28.07.2022
2022-07-28T14:30
2022-07-28T14:58
в мире
луиджи ди майо
марио драги
италия
россия
мид италии
москва
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МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Бывший министр внутренних дел Италии, лидер партии "Лига Севера" Маттео Сальвини призвал страны Запада наладить диалог с Россией для урегулирования кризисной ситуации на Украине и в Европе. Об этом сообщила газета La Stampa.По мнению политика, контакты с Москвой необходимы Брюсселю вне зависимости от политических убеждений и позиции по украинскому кризису."Международная политика не зависит от правительств, мы гордимся союзниками из свободных демократических западных стран. Это не значит, что мы не хотим хороших отношений с Путиным. Конечно, в отличие от некоторых других европейских стран, которые ведут себя воинственно, я предпочитаю диалог и посредничество Италии", — подчеркнул экс-министр.Также он назвал "нонсенсом" обвинения главы МИД Италии Луиджи Ди Майо в связи оппозиционных политических сил страны с Кремлем.Ранее Ди Майо сообщил, что покинул основанную им партию "Движение пяти звезд", и обвинил в развале правительства Марио Драги политические силы, "подмигивающие" России. Премьер-министр неделю назад объявил о решении покинуть пост, местные СМИ в связи с этим ожидают роспуска правительства и назначения досрочных выборов.
https://ria.ru/20220726/italiya-1805121729.html
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в мире, луиджи ди майо, марио драги, италия, россия, мид италии, москва, брюссель
14:30 28.07.2022 (обновлено: 14:58 28.07.2022)
 
В Италии призвали Запад к диалогу с Россией

La Stampa: экс-глава МВД Италии Сальвини призвал Запад вернуться к диалогу с Россией

© РИА Новости / Алессандро Рота / Перейти в фотобанкЛидер партии "Лига Севера" Маттео Сальвини
Лидер партии Лига Севера Маттео Сальвини - РИА Новости, 1920, 28.07.2022
© РИА Новости / Алессандро Рота
Перейти в фотобанк
Лидер партии "Лига Севера" Маттео Сальвини
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Бывший министр внутренних дел Италии, лидер партии "Лига Севера" Маттео Сальвини призвал страны Запада наладить диалог с Россией для урегулирования кризисной ситуации на Украине и в Европе. Об этом сообщила газета La Stampa.
По мнению политика, контакты с Москвой необходимы Брюсселю вне зависимости от политических убеждений и позиции по украинскому кризису.
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"Международная политика не зависит от правительств, мы гордимся союзниками из свободных демократических западных стран. Это не значит, что мы не хотим хороших отношений с Путиным. Конечно, в отличие от некоторых других европейских стран, которые ведут себя воинственно, я предпочитаю диалог и посредничество Италии", — подчеркнул экс-министр.
Также он назвал "нонсенсом" обвинения главы МИД Италии Луиджи Ди Майо в связи оппозиционных политических сил страны с Кремлем.
Ранее Ди Майо сообщил, что покинул основанную им партию "Движение пяти звезд", и обвинил в развале правительства Марио Драги политические силы, "подмигивающие" России. Премьер-министр неделю назад объявил о решении покинуть пост, местные СМИ в связи с этим ожидают роспуска правительства и назначения досрочных выборов.
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В миреЛуиджи Ди МайоМарио ДрагиИталияРоссияМИД ИталииМоскваБрюссель
 
 
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