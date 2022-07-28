https://ria.ru/20220728/dialog-1805585264.html

В Италии призвали Запад к диалогу с Россией

В Италии призвали Запад к диалогу с Россией - РИА Новости, 28.07.2022

В Италии призвали Запад к диалогу с Россией

Бывший министр внутренних дел Италии, лидер партии "Лига Севера" Маттео Сальвини призвал страны Запада наладить диалог с Россией для урегулирования кризисной... РИА Новости, 28.07.2022

2022-07-28T14:30

2022-07-28T14:30

2022-07-28T14:58

в мире

луиджи ди майо

марио драги

италия

россия

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брюссель

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МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Бывший министр внутренних дел Италии, лидер партии "Лига Севера" Маттео Сальвини призвал страны Запада наладить диалог с Россией для урегулирования кризисной ситуации на Украине и в Европе. Об этом сообщила газета La Stampa.По мнению политика, контакты с Москвой необходимы Брюсселю вне зависимости от политических убеждений и позиции по украинскому кризису."Международная политика не зависит от правительств, мы гордимся союзниками из свободных демократических западных стран. Это не значит, что мы не хотим хороших отношений с Путиным. Конечно, в отличие от некоторых других европейских стран, которые ведут себя воинственно, я предпочитаю диалог и посредничество Италии", — подчеркнул экс-министр.Также он назвал "нонсенсом" обвинения главы МИД Италии Луиджи Ди Майо в связи оппозиционных политических сил страны с Кремлем.Ранее Ди Майо сообщил, что покинул основанную им партию "Движение пяти звезд", и обвинил в развале правительства Марио Драги политические силы, "подмигивающие" России. Премьер-министр неделю назад объявил о решении покинуть пост, местные СМИ в связи с этим ожидают роспуска правительства и назначения досрочных выборов.

https://ria.ru/20220726/italiya-1805121729.html

https://ria.ru/20220721/italiya-1804082366.html

италия

россия

москва

брюссель

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Ольга Матыс

Ольга Матыс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Матыс

в мире, луиджи ди майо, марио драги, италия, россия, мид италии, москва, брюссель