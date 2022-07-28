https://ria.ru/20220728/dialog-1805469944.html

Аналитик объяснил, почему Китай и США не ведут диалог по стратстабильности

Аналитик объяснил, почему Китай и США не ведут диалог по стратстабильности - РИА Новости, 28.07.2022

Аналитик объяснил, почему Китай и США не ведут диалог по стратстабильности

Китай никогда не согласится начать переговоры с США по стратегической стабильности, заявил в среду директор исследовательского института Scowcroft GroupФрэнклин РИА Новости, 28.07.2022

2022-07-28T01:13

2022-07-28T01:13

2022-07-28T01:13

китай

сша

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/04/1766527952_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_834fa4c9dddfd1292879e98f2d4b37cb.jpg

ЛА-ВИСТА (США), 28 июл – РИА Новости. Китай никогда не согласится начать переговоры с США по стратегической стабильности, заявил в среду директор исследовательского института Scowcroft GroupФрэнклин Миллер, предваряя намеченный на четверг разговор американского президента Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина.Как сообщил ранее Белый дом, первый за несколько месяцев телефонный разговор двух лидеров состоится 28 июля.По словам Миллера, такого рода риторика представляет собой "щит", который использует Пекин, чтобы избегать дискуссий с США по столь важной теме. "По мнению Китая, раскрытие информации в данной сфере приведет к возникновению уязвимостей", - добавил аналитик, признав, что США едва ли каким-то образом смогут обернуть ситуацию на данном направлении себе на пользу.Другим аспектом данной проблемы, продолжил американский эксперт, является то, что число вооружений, необходимых сегодня США для параллельного сдерживания Китая и России, намного превышает показатели предыдущих лет."Договор о стратегических наступательных вооружениях (с Россией) был заключен в ту эпоху, когда Россия не представляла столь серьезной угрозы, а Китай находился вне игры. Мир с тех пор изменился. И количество вооружений, необходимых нам для одновременного сдерживания как РФ, так и КНР, изменилось тоже", - заключил Миллер.

https://ria.ru/20220720/reshenie-1803792316.html

китай

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Максим Горбачев

Максим Горбачев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

китай, сша, в мире