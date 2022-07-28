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Аналитик объяснил, почему Китай и США не ведут диалог по стратстабильности - РИА Новости, 28.07.2022
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Аналитик объяснил, почему Китай и США не ведут диалог по стратстабильности
Аналитик объяснил, почему Китай и США не ведут диалог по стратстабильности - РИА Новости, 28.07.2022
Аналитик объяснил, почему Китай и США не ведут диалог по стратстабильности
Китай никогда не согласится начать переговоры с США по стратегической стабильности, заявил в среду директор исследовательского института Scowcroft GroupФрэнклин РИА Новости, 28.07.2022
2022-07-28T01:13
2022-07-28T01:13
китай
сша
в мире
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ЛА-ВИСТА (США), 28 июл – РИА Новости. Китай никогда не согласится начать переговоры с США по стратегической стабильности, заявил в среду директор исследовательского института Scowcroft GroupФрэнклин Миллер, предваряя намеченный на четверг разговор американского президента Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина.Как сообщил ранее Белый дом, первый за несколько месяцев телефонный разговор двух лидеров состоится 28 июля.По словам Миллера, такого рода риторика представляет собой "щит", который использует Пекин, чтобы избегать дискуссий с США по столь важной теме. "По мнению Китая, раскрытие информации в данной сфере приведет к возникновению уязвимостей", - добавил аналитик, признав, что США едва ли каким-то образом смогут обернуть ситуацию на данном направлении себе на пользу.Другим аспектом данной проблемы, продолжил американский эксперт, является то, что число вооружений, необходимых сегодня США для параллельного сдерживания Китая и России, намного превышает показатели предыдущих лет."Договор о стратегических наступательных вооружениях (с Россией) был заключен в ту эпоху, когда Россия не представляла столь серьезной угрозы, а Китай находился вне игры. Мир с тех пор изменился. И количество вооружений, необходимых нам для одновременного сдерживания как РФ, так и КНР, изменилось тоже", - заключил Миллер.
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китай, сша, в мире
01:13 28.07.2022
 
Аналитик объяснил, почему Китай и США не ведут диалог по стратстабильности

Аналитик Миллер заявил, что Китай не согласится пойти на диалог с США по стратстабильности

© AP Photo / Mark SchiefelbeinКитайская твердотопливная межконтинентальная баллистическая ракета "Дунфэн-41"
Китайская твердотопливная межконтинентальная баллистическая ракета Дунфэн-41 - РИА Новости, 1920, 28.07.2022
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Китайская твердотопливная межконтинентальная баллистическая ракета "Дунфэн-41". Архивное фото
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ЛА-ВИСТА (США), 28 июл – РИА Новости. Китай никогда не согласится начать переговоры с США по стратегической стабильности, заявил в среду директор исследовательского института Scowcroft GroupФрэнклин Миллер, предваряя намеченный на четверг разговор американского президента Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина.
Как сообщил ранее Белый дом, первый за несколько месяцев телефонный разговор двух лидеров состоится 28 июля.
"Честно говоря, я не считаю, что Китай согласится сесть за переговоры по стратегической стабильности. Это – своего рода единорог, которого мы преследуем. Китай раз за разом заявлял нам, что следует политике "неприменения ядерного оружия первым", и что это единственное, о чем нам следует знать", - сказал Миллер, выступая на панельной дискуссии в рамках стартовавшего в Небраске ежегодного симпозиума по стратегическому сдерживанию.
По словам Миллера, такого рода риторика представляет собой "щит", который использует Пекин, чтобы избегать дискуссий с США по столь важной теме. "По мнению Китая, раскрытие информации в данной сфере приведет к возникновению уязвимостей", - добавил аналитик, признав, что США едва ли каким-то образом смогут обернуть ситуацию на данном направлении себе на пользу.
Другим аспектом данной проблемы, продолжил американский эксперт, является то, что число вооружений, необходимых сегодня США для параллельного сдерживания Китая и России, намного превышает показатели предыдущих лет.
"Договор о стратегических наступательных вооружениях (с Россией) был заключен в ту эпоху, когда Россия не представляла столь серьезной угрозы, а Китай находился вне игры. Мир с тех пор изменился. И количество вооружений, необходимых нам для одновременного сдерживания как РФ, так и КНР, изменилось тоже", - заключил Миллер.
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