https://ria.ru/20220728/dezodorant-1805484959.html
В России вырос спрос на дезодоранты для ног и прокладки от пота
В России вырос спрос на дезодоранты для ног и прокладки от пота - РИА Новости, 28.07.2022
В России вырос спрос на дезодоранты для ног и прокладки от пота
Спрос россиян на дезодоранты для ног и специальные прокладки от пота вырос в июле в разы по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на фоне аномальной... РИА Новости, 28.07.2022
2022-07-28T08:10
2022-07-28T08:10
2022-07-28T08:10
общество
москва
санкт-петербург
краснодар
wildberries
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Спрос россиян на дезодоранты для ног и специальные прокладки от пота вырос в июле в разы по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на фоне аномальной жары, сообщили РИА Новости в пресс-службе Wildberries."С 1 по 25 июля 2022 года спрос на специальные прокладки от пота, которые крепятся на внутреннюю сторону одежды в зоне подмышек, на Wildberries вырос на 160% год к году. Продажи впитывающих салфеток увеличивались на 136%, а термальной воды – на 76%. Еще одним хитом знойного лета 2022 года стали дезодоранты для ног, спрос на которые в июле взлетел на 120%", - говорится в сообщении.Отмечается, что также более чем в два раза выросли продажи мини-кондиционеров, которые можно взять с собой в поездку, а портативных вентиляторов - только на 53%."Популярность мини-душей – компактных приспособлений, с помощью которых россияне могут остудиться даже в походных условиях, выросли на 106% год к году", - добавляется в сообщении.При этом активнее всего такие портативные средства от жары приобретали жители крупных городов. Так, наибольшее количество прокладок от пота, дезодорантов для ног и портативных вентиляторов для смартфонов приобрели жители Москвы, Санкт-Петербурга и Краснодара.
https://ria.ru/20220727/pogoda-1805151074.html
москва
санкт-петербург
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, санкт-петербург, краснодар, wildberries
В России вырос спрос на дезодоранты для ног и прокладки от пота
Wildberries: в России вырос спрос на дезодоранты для ног и прокладки от пота из-за жары
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Спрос россиян на дезодоранты для ног и специальные прокладки от пота вырос в июле в разы по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на фоне аномальной жары, сообщили РИА Новости в пресс-службе Wildberries.
"С 1 по 25 июля 2022 года спрос на специальные прокладки от пота, которые крепятся на внутреннюю сторону одежды в зоне подмышек, на Wildberries
вырос на 160% год к году. Продажи впитывающих салфеток увеличивались на 136%, а термальной воды – на 76%. Еще одним хитом знойного лета 2022 года стали дезодоранты для ног, спрос на которые в июле взлетел на 120%", - говорится в сообщении.
Отмечается, что также более чем в два раза выросли продажи мини-кондиционеров, которые можно взять с собой в поездку, а портативных вентиляторов - только на 53%.
"Популярность мини-душей – компактных приспособлений, с помощью которых россияне могут остудиться даже в походных условиях, выросли на 106% год к году", - добавляется в сообщении.
При этом активнее всего такие портативные средства от жары приобретали жители крупных городов. Так, наибольшее количество прокладок от пота, дезодорантов для ног и портативных вентиляторов для смартфонов приобрели жители Москвы
, Санкт-Петербурга
и Краснодара
.