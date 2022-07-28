https://ria.ru/20220728/dezodorant-1805484959.html

В России вырос спрос на дезодоранты для ног и прокладки от пота

В России вырос спрос на дезодоранты для ног и прокладки от пота - РИА Новости, 28.07.2022

В России вырос спрос на дезодоранты для ног и прокладки от пота

Спрос россиян на дезодоранты для ног и специальные прокладки от пота вырос в июле в разы по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на фоне аномальной... РИА Новости, 28.07.2022

2022-07-28T08:10

2022-07-28T08:10

2022-07-28T08:10

общество

москва

санкт-петербург

краснодар

wildberries

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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Спрос россиян на дезодоранты для ног и специальные прокладки от пота вырос в июле в разы по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на фоне аномальной жары, сообщили РИА Новости в пресс-службе Wildberries."С 1 по 25 июля 2022 года спрос на специальные прокладки от пота, которые крепятся на внутреннюю сторону одежды в зоне подмышек, на Wildberries вырос на 160% год к году. Продажи впитывающих салфеток увеличивались на 136%, а термальной воды – на 76%. Еще одним хитом знойного лета 2022 года стали дезодоранты для ног, спрос на которые в июле взлетел на 120%", - говорится в сообщении.Отмечается, что также более чем в два раза выросли продажи мини-кондиционеров, которые можно взять с собой в поездку, а портативных вентиляторов - только на 53%."Популярность мини-душей – компактных приспособлений, с помощью которых россияне могут остудиться даже в походных условиях, выросли на 106% год к году", - добавляется в сообщении.При этом активнее всего такие портативные средства от жары приобретали жители крупных городов. Так, наибольшее количество прокладок от пота, дезодорантов для ног и портативных вентиляторов для смартфонов приобрели жители Москвы, Санкт-Петербурга и Краснодара.

https://ria.ru/20220727/pogoda-1805151074.html

москва

санкт-петербург

краснодар

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, москва, санкт-петербург, краснодар, wildberries