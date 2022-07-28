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В Свердловской области забор упал на пятилетнюю девочку - РИА Новости, 28.07.2022
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В Свердловской области забор упал на пятилетнюю девочку
В Свердловской области забор упал на пятилетнюю девочку - РИА Новости, 28.07.2022
В Свердловской области забор упал на пятилетнюю девочку
Прокуратура организовала проверку по факту травмирования пятилетней девочки в Свердловской области после падения на нее забора частного дома, сообщает... РИА Новости, 28.07.2022
2022-07-28T08:22
2022-07-28T08:22
происшествия
каменск-уральский
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 июл – РИА Новости. Прокуратура организовала проверку по факту травмирования пятилетней девочки в Свердловской области после падения на нее забора частного дома, сообщает региональное надзорное ведомство.По информации прокуратуры, вечером в среду в городе Каменск-Уральский девочка во время игры на улице случайно задела подпорку забора частного дома, в результате чего часть конструкции упала на ребенка."Несовершеннолетняя доставлена бригадой скорой помощи в городскую больницу, где по результатам осмотра тяжелых повреждений у нее, к счастью, не выявлено. С диагнозом ушиб поясничного отдела позвоночника после проведения обследования ребенок направлен домой. Рекомендовано амбулаторно наблюдаться у хирурга", - говорится в сообщении.Как уточнили в ведомстве, родители девочки на учете в органах системы профилактики не состояли. Прокуратурой Каменска-Уральского организована проверка соблюдения законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетней.
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происшествия, каменск-уральский
08:22 28.07.2022
 
В Свердловской области забор упал на пятилетнюю девочку

В городе Каменск-Уральский забор упал на пятилетнюю девочку

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 28.07.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 июл – РИА Новости. Прокуратура организовала проверку по факту травмирования пятилетней девочки в Свердловской области после падения на нее забора частного дома, сообщает региональное надзорное ведомство.
По информации прокуратуры, вечером в среду в городе Каменск-Уральский девочка во время игры на улице случайно задела подпорку забора частного дома, в результате чего часть конструкции упала на ребенка.
"Несовершеннолетняя доставлена бригадой скорой помощи в городскую больницу, где по результатам осмотра тяжелых повреждений у нее, к счастью, не выявлено. С диагнозом ушиб поясничного отдела позвоночника после проведения обследования ребенок направлен домой. Рекомендовано амбулаторно наблюдаться у хирурга", - говорится в сообщении.
Как уточнили в ведомстве, родители девочки на учете в органах системы профилактики не состояли. Прокуратурой Каменска-Уральского организована проверка соблюдения законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетней.
Автомобиль прокуратуры России - РИА Новости, 1920, 03.06.2022
3 июня, 17:43
В Подмосковье девочку убило упавшими футбольными воротами
 
ПроисшествияКаменск-Уральский
 
 
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