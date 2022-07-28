https://ria.ru/20220728/deti-1805485727.html

В Свердловской области забор упал на пятилетнюю девочку

В Свердловской области забор упал на пятилетнюю девочку - РИА Новости, 28.07.2022

В Свердловской области забор упал на пятилетнюю девочку

Прокуратура организовала проверку по факту травмирования пятилетней девочки в Свердловской области после падения на нее забора частного дома, сообщает... РИА Новости, 28.07.2022

2022-07-28T08:22

2022-07-28T08:22

2022-07-28T08:22

происшествия

каменск-уральский

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 июл – РИА Новости. Прокуратура организовала проверку по факту травмирования пятилетней девочки в Свердловской области после падения на нее забора частного дома, сообщает региональное надзорное ведомство.По информации прокуратуры, вечером в среду в городе Каменск-Уральский девочка во время игры на улице случайно задела подпорку забора частного дома, в результате чего часть конструкции упала на ребенка."Несовершеннолетняя доставлена бригадой скорой помощи в городскую больницу, где по результатам осмотра тяжелых повреждений у нее, к счастью, не выявлено. С диагнозом ушиб поясничного отдела позвоночника после проведения обследования ребенок направлен домой. Рекомендовано амбулаторно наблюдаться у хирурга", - говорится в сообщении.Как уточнили в ведомстве, родители девочки на учете в органах системы профилактики не состояли. Прокуратурой Каменска-Уральского организована проверка соблюдения законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетней.

https://ria.ru/20220603/vorota-1792996592.html

каменск-уральский

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, каменск-уральский