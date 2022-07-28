https://ria.ru/20220728/delo-1805526474.html
СК возбудил дело о халатности после убийства девушки в Новосибирске
СК возбудил дело о халатности после убийства девушки в Новосибирске - РИА Новости, 28.07.2022
СК возбудил дело о халатности после убийства девушки в Новосибирске
Следователи СК в Новосибирске возбудили уголовное дело о халатности полицейских, которая привела к убийству 17-летней девушки, сообщает СУСК по Новосибирской... РИА Новости, 28.07.2022
2022-07-28T12:09
2022-07-28T12:09
2022-07-28T12:24
происшествия
новосибирск
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НОВОСИБИРСК, 28 июл - РИА Новости. Следователи СК в Новосибирске возбудили уголовное дело о халатности полицейских, которая привела к убийству 17-летней девушки, сообщает СУСК по Новосибирской области.Тело девушки с множественными ножевыми ранениями нашли вечером во вторник на улице Лесосечной. Подозреваемого поймали по горячим следам в другом районе города – по данным СК, он нанес жертве не менее 15 ударов ножом. Источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что задержанный, 27-летний гражданин Таджикистана, пытался уехать из России, но не успел."По результатам проведения доследственной проверки возбуждено уголовное дело по факту ненадлежащего исполнения обязанностей сотрудниками полиции по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 293 УК РФ (халатность, то есть неисполнение или ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей вследствие недобросовестного или небрежного отношения к службе, если это повлекло по неосторожности смерть человека)", - говорится в сообщении.По данным следствия, с ноября 2021 года по июнь 2022 год полицейские отдела полиции № 10 "Советский" в нарушение требований нормативно-правовых актов, регламентирующих деятельность полиции и своих должностных инструкций, не принимали должных мер по неоднократно поступившим заявлениям местной жительницы, в которых та указывала на систематические угрозы, исходившие в адрес ее дочери от молодого человека".В СК уточнили, что по заявлениям женщины сотрудниками отдела полиции необоснованно выносились постановления об отказе в возбуждении уголовных дел, а проверочные мероприятия в полном объеме не проводились."В результате этого мужчина, от которого исходили угрозы в адрес 17-летней девушки, осознавая свою безнаказанность, 26 июля 2022 года совершил в отношении нее преступление", - рассказали в следственном управлении.По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, лиц, подлежащих привлечению к уголовной ответственности, сбор и закрепление доказательственной базы.
https://ria.ru/20220728/motiv-1805531918.html
https://ria.ru/20220727/ubiystvo-1805358428.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, новосибирск
12:09 28.07.2022 (обновлено: 12:24 28.07.2022)
СК возбудил дело о халатности после убийства девушки в Новосибирске
СК возбудил дело о халатности полицейских после убийства 17-летней девушки в Новосибирске
НОВОСИБИРСК, 28 июл - РИА Новости.
Следователи СК в Новосибирске возбудили уголовное дело о халатности полицейских, которая привела к убийству 17-летней девушки, сообщает
СУСК по Новосибирской области.
Тело девушки с множественными ножевыми ранениями нашли вечером во вторник на улице Лесосечной. Подозреваемого поймали по горячим следам в другом районе города – по данным СК, он нанес жертве не менее 15 ударов ножом. Источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что задержанный, 27-летний гражданин Таджикистана, пытался уехать из России, но не успел.
"По результатам проведения доследственной проверки возбуждено уголовное дело по факту ненадлежащего исполнения обязанностей сотрудниками полиции по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 293 УК РФ (халатность, то есть неисполнение или ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей вследствие недобросовестного или небрежного отношения к службе, если это повлекло по неосторожности смерть человека)", - говорится в сообщении.
По данным следствия, с ноября 2021 года по июнь 2022 год полицейские отдела полиции № 10 "Советский" в нарушение требований нормативно-правовых актов, регламентирующих деятельность полиции и своих должностных инструкций, не принимали должных мер по неоднократно поступившим заявлениям местной жительницы, в которых та указывала на систематические угрозы, исходившие в адрес ее дочери от молодого человека".
В СК уточнили, что по заявлениям женщины сотрудниками отдела полиции необоснованно выносились постановления об отказе в возбуждении уголовных дел, а проверочные мероприятия в полном объеме не проводились.
"В результате этого мужчина, от которого исходили угрозы в адрес 17-летней девушки, осознавая свою безнаказанность, 26 июля 2022 года совершил в отношении нее преступление", - рассказали в следственном управлении.
По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, лиц, подлежащих привлечению к уголовной ответственности, сбор и закрепление доказательственной базы.