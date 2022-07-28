21:40 28.07.2022 (обновлено: 22:56 28.07.2022)
ВСУ планируют взорвать дамбу в Артемовске для обвинения России
Минобороны России рассказало о планах ВСУ взорвать дамбу в Артемовске
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военнослужащие на окраине Артемовска, Донецкая область
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военнослужащие на окраине Артемовска, Донецкая область. Архивное фото
МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Украинские боевики хотят взорвать дамбу в Артемовске Донецкой Народной Республики и обвинить в этом ВС России, сообщил начальник Национального центра управления обороной генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"По имеющейся достоверной информации, в Артемовске Донецкой Народной Республики боевиками украинских вооруженных формирований заминирована дамба городского водохранилища, которую они планируют взорвать, после чего киевские власти по уже отработанному сценарию с широким освещением в украинских и западных СМИ обвинят российские Вооруженные силы в якобы неизбирательных ударах по гидродинамически опасным объектам", — сказал он.
По его словам, осуществление провокации приведет к затоплению жилых кварталов города с численностью населения более 35 тысяч человек.
Помимо этого, генерал отметил, что также могут получить повреждения водопровод, канализация и очистные сооружения. Это выльется в резкое ухудшение санитарно-эпидемиологической обстановки.
Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.