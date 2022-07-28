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ВСУ планируют взорвать дамбу в Артемовске для обвинения России

ВСУ планируют взорвать дамбу в Артемовске для обвинения России - РИА Новости, 28.07.2022

ВСУ планируют взорвать дамбу в Артемовске для обвинения России

Украинские боевики хотят взорвать дамбу в Артемовске Донецкой Народной Республики и обвинить в этом ВС России, сообщил начальник Национального центра управления РИА Новости, 28.07.2022

2022-07-28T21:40

2022-07-28T21:40

2022-07-28T22:56

специальная военная операция на украине

в мире

артемовск (донецкая область)

украина

вооруженные силы украины

донбасс

михаил мизинцев

национальный центр управления обороной рф

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МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Украинские боевики хотят взорвать дамбу в Артемовске Донецкой Народной Республики и обвинить в этом ВС России, сообщил начальник Национального центра управления обороной генерал-полковник Михаил Мизинцев.По его словам, осуществление провокации приведет к затоплению жилых кварталов города с численностью населения более 35 тысяч человек.Помимо этого, генерал отметил, что также могут получить повреждения водопровод, канализация и очистные сооружения. Это выльется в резкое ухудшение санитарно-эпидемиологической обстановки.Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

артемовск (донецкая область)

украина

донбасс

донецкая народная республика

россия

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Наталья Макарова

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