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ВСУ планируют взорвать дамбу в Артемовске для обвинения России - РИА Новости, 28.07.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220728/damba-1805724596.html
ВСУ планируют взорвать дамбу в Артемовске для обвинения России
ВСУ планируют взорвать дамбу в Артемовске для обвинения России - РИА Новости, 28.07.2022
ВСУ планируют взорвать дамбу в Артемовске для обвинения России
Украинские боевики хотят взорвать дамбу в Артемовске Донецкой Народной Республики и обвинить в этом ВС России, сообщил начальник Национального центра управления РИА Новости, 28.07.2022
2022-07-28T21:40
2022-07-28T22:56
специальная военная операция на украине
в мире
артемовск (донецкая область)
украина
вооруженные силы украины
донбасс
михаил мизинцев
национальный центр управления обороной рф
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МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Украинские боевики хотят взорвать дамбу в Артемовске Донецкой Народной Республики и обвинить в этом ВС России, сообщил начальник Национального центра управления обороной генерал-полковник Михаил Мизинцев.По его словам, осуществление провокации приведет к затоплению жилых кварталов города с численностью населения более 35 тысяч человек.Помимо этого, генерал отметил, что также могут получить повреждения водопровод, канализация и очистные сооружения. Это выльется в резкое ухудшение санитарно-эпидемиологической обстановки.Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
артемовск (донецкая область)
украина
донбасс
донецкая народная республика
россия
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в мире, артемовск (донецкая область), украина, вооруженные силы украины, донбасс, михаил мизинцев, национальный центр управления обороной рф, министерство обороны рф (минобороны рф), донецкая народная республика, владимир путин, россия
21:40 28.07.2022 (обновлено: 22:56 28.07.2022)
 
ВСУ планируют взорвать дамбу в Артемовске для обвинения России

Минобороны России рассказало о планах ВСУ взорвать дамбу в Артемовске

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военнослужащие на окраине Артемовска, Донецкая область
Украинские военнослужащие на окраине Артемовска, Донецкая область - РИА Новости, 1920, 28.07.2022
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военнослужащие на окраине Артемовска, Донецкая область. Архивное фото
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МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Украинские боевики хотят взорвать дамбу в Артемовске Донецкой Народной Республики и обвинить в этом ВС России, сообщил начальник Национального центра управления обороной генерал-полковник Михаил Мизинцев.

"По имеющейся достоверной информации, в Артемовске Донецкой Народной Республики боевиками украинских вооруженных формирований заминирована дамба городского водохранилища, которую они планируют взорвать, после чего киевские власти по уже отработанному сценарию с широким освещением в украинских и западных СМИ обвинят российские Вооруженные силы в якобы неизбирательных ударах по гидродинамически опасным объектам", — сказал он.

По его словам, осуществление провокации приведет к затоплению жилых кварталов города с численностью населения более 35 тысяч человек.
Помимо этого, генерал отметил, что также могут получить повреждения водопровод, канализация и очистные сооружения. Это выльется в резкое ухудшение санитарно-эпидемиологической обстановки.
Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреАртемовск (Донецкая область)УкраинаВооруженные силы УкраиныДонбассМихаил МизинцевНациональный центр управления обороной РФМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Донецкая Народная РеспубликаВладимир ПутинРоссия
 
 
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