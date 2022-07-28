https://ria.ru/20220728/covid-1805509145.html

Джордж Мартин не пришел на премьеру приквела "Игры престолов" из-за болезни

Джордж Мартин не пришел на премьеру приквела "Игры престолов" из-за болезни - РИА Новости, 28.07.2022

Джордж Мартин не пришел на премьеру приквела "Игры престолов" из-за болезни

Джордж Мартин не пришел на премьеру "Дома Дракона" в Лос-Анджелесе из-за положительного теста на Covid-19, пишет Deadline. РИА Новости, 28.07.2022

2022-07-28T11:13

2022-07-28T11:13

2022-07-28T11:13

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джордж мартин

игра престолов (сериал)

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МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Джордж Мартин не пришел на премьеру "Дома Дракона" в Лос-Анджелесе из-за положительного теста на Covid-19, пишет Deadline.Он мог заразиться коронавирусом на фестивале Comic-Con, где появился в минувшую субботу. Новый сериал — приквел культовой "Игры престолов". Действие в нем разворачивается за 200 лет до событий, показанных в оригинале. В центре — история о взлете и падении Дома Таргариенов. В основе шоу — книга Мартина "Пламя и кровь", первый том которой был опубликован в 2018 году. Роли исполнили Мэтт Смит, Уил Джонсон, Джон Макмиллан, Саванна Стейн, Тео Нейт, Эмма Д’Арси, Пэдди Консидайн, Оливия Кук, Рис Иванс и другие.Первый эпизод "Дома Дракона" выйдет в эфир 21 августа 2022 года.

https://ria.ru/20220727/cavill-1805259530.html

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Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, кино и сериалы, джордж мартин, игра престолов (сериал)