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Джордж Мартин не пришел на премьеру приквела "Игры престолов" из-за болезни - РИА Новости, 28.07.2022
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Культура
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Джордж Мартин не пришел на премьеру приквела "Игры престолов" из-за болезни
Джордж Мартин не пришел на премьеру приквела "Игры престолов" из-за болезни - РИА Новости, 28.07.2022
Джордж Мартин не пришел на премьеру приквела "Игры престолов" из-за болезни
Джордж Мартин не пришел на премьеру "Дома Дракона" в Лос-Анджелесе из-за положительного теста на Covid-19, пишет Deadline. РИА Новости, 28.07.2022
2022-07-28T11:13
2022-07-28T11:13
культура
новости культуры
кино и сериалы
джордж мартин
игра престолов (сериал)
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МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Джордж Мартин не пришел на премьеру "Дома Дракона" в Лос-Анджелесе из-за положительного теста на Covid-19, пишет Deadline.Он мог заразиться коронавирусом на фестивале Comic-Con, где появился в минувшую субботу. Новый сериал — приквел культовой "Игры престолов". Действие в нем разворачивается за 200 лет до событий, показанных в оригинале. В центре — история о взлете и падении Дома Таргариенов. В основе шоу — книга Мартина "Пламя и кровь", первый том которой был опубликован в 2018 году. Роли исполнили Мэтт Смит, Уил Джонсон, Джон Макмиллан, Саванна Стейн, Тео Нейт, Эмма Д’Арси, Пэдди Консидайн, Оливия Кук, Рис Иванс и другие.Первый эпизод "Дома Дракона" выйдет в эфир 21 августа 2022 года.
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новости культуры, кино и сериалы, джордж мартин, игра престолов (сериал)
11:13 28.07.2022
 
Джордж Мартин не пришел на премьеру приквела "Игры престолов" из-за болезни

Джордж Мартин заболел Covid-19 и не пришел на премьеру "Дома Дракона"

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкАмериканский писатель-фантаст Джордж Мартин
Американский писатель-фантаст Джордж Мартин - РИА Новости, 1920, 28.07.2022
© РИА Новости / Алексей Даничев
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МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Джордж Мартин не пришел на премьеру "Дома Дракона" в Лос-Анджелесе из-за положительного теста на Covid-19, пишет Deadline.
Он мог заразиться коронавирусом на фестивале Comic-Con, где появился в минувшую субботу.
Новый сериал — приквел культовой "Игры престолов". Действие в нем разворачивается за 200 лет до событий, показанных в оригинале. В центре — история о взлете и падении Дома Таргариенов.
В основе шоу — книга Мартина "Пламя и кровь", первый том которой был опубликован в 2018 году.
Роли исполнили Мэтт Смит, Уил Джонсон, Джон Макмиллан, Саванна Стейн, Тео Нейт, Эмма Д’Арси, Пэдди Консидайн, Оливия Кук, Рис Иванс и другие.
Первый эпизод "Дома Дракона" выйдет в эфир 21 августа 2022 года.
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КультураНовости культурыКино и сериалыДжордж МартинИгра престолов (сериал)
 
 
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