https://ria.ru/20220728/byudzhet-1805534774.html

Аналитики назвали потери бюджета от нелегального рынка вейпинга

Аналитики назвали потери бюджета от нелегального рынка вейпинга - РИА Новости, 28.07.2022

Аналитики назвали потери бюджета от нелегального рынка вейпинга

Ежегодно госбюджет России может недополучать более 57 миллиардов рублей от нелегального рынка электронных систем доставки никотина (ЭСДН) и никотиносодержащих... РИА Новости, 28.07.2022

2022-07-28T12:27

2022-07-28T12:27

2022-07-28T12:27

экономика

россия

казахстан

белоруссия

евразийский экономический союз

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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Ежегодно госбюджет России может недополучать более 57 миллиардов рублей от нелегального рынка электронных систем доставки никотина (ЭСДН) и никотиносодержащих жидкостей, говорится в исследовании консалтингового агентства Fedotov Group.Для оценки рынка эксперты Fedotov Group взяли за основу среднее значение употребления одним потребителем двух электронных сигарет в неделю, а в случае употребления жидкости для ЭСДН – 1 флакона (30 миллилитров) в месяц. А с учётом того, что по данным Всемирной организации здравоохранения в экономически развитых странах доля потребителей электронных сигарет составляет от 3,2% до 6,2% взрослого населения, то при подобной оценке в РФ сборы от уплаты акцизов от продажи электронных сигарет ежегодно должна составлять от 30,3 до 58,8 миллиарда рублей."Бюджет России может получать ежегодно от продаж электронных сигарет почти 58,8 миллиарда рублей, однако сборы акцизов только в первом полугодии 2021 года на электронные сигареты и жидкости для них, по данным Минфина России, составили всего 747,9 миллиона рублей. По итогам года сборы акцизов могли составить около 1,5 миллиарда рублей. Таким образом российский бюджет может недополучать 57,3 миллиарда рублей в год в виде акцизных налогов", - говорится в исследовании."Для легализации рынка ЭСДН России необходимо совершить несколько шагов. Во-первых, возможно ускорить проведение эксперимента по цифровой маркировке ЭСДН и никотиносодержащих жидкостей, как этого предлагает отрасль, и перейти уже к обязательному этапу в этом году", - предлагает глава Fedotov Group Евгений Федотов.Также одним из шагов для стимулирования отрасли к переходу в легальное поле может стать гармонизация ставок акцизов, так как огромная разница в налоговых режимах между странами ЕАЭС делает Россию привлекательной для контрабанды и продаж контрафакта - так, ставка в России на жидкость для ЭСДН на 1689% больше, чем ставка в Казахстане, и на 404% выше, чем в Белоруссии, заключает он.

https://ria.ru/20220113/gosduma-1767683923.html

https://ria.ru/20220717/ldpr-1803024643.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, россия, казахстан, белоруссия, евразийский экономический союз