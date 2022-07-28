https://ria.ru/20220728/but-1805526053.html

Конкретного результата по обмену Бута пока нет, заявили в МИД

Конкретного результата по обмену Бута пока нет, заявили в МИД - РИА Новости, 28.07.2022

Конкретного результата по обмену Бута пока нет, заявили в МИД

Переговоры по обмену заключенными между Россией и США ведутся компетентными ведомствами, но конкретного результата пока нет, заявила официальный представитель... РИА Новости, 28.07.2022

2022-07-28T12:08

2022-07-28T12:08

2022-07-28T12:51

россия

сша

в мире

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

мария захарова

виктор бут

дело виктора бута. подробности

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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Переговоры по обмену заключенными между Россией и США ведутся компетентными ведомствами, но конкретного результата пока нет, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя заявление госсекретаря США Энтони Блинкена о возможном обмене россиянина Виктора Бута на американцев Бриттни Грайнер и Пола Уилана."Вопрос взаимного обмена российских и американских граждан, находящихся в местах заключения на территории двух стран, в своё время обговаривался президентами России и США. Ими были даны поручения соответствующим уполномоченным структурам осуществлять переговоры. Они ведутся компетентными ведомствами. Конкретный результат пока не достигнут", - заявила Захарова, ее заявление опубликовано на сайте МИД РФ.Она подчеркнула, что российские власти исходят из того, что в ходе переговорного процесса должны быть учтены интересы обеих сторон.

https://ria.ru/20220727/obmen-1805464308.html

россия

сша

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, сша, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова, виктор бут, дело виктора бута. подробности