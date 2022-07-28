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Конкретного результата по обмену Бута пока нет, заявили в МИД - РИА Новости, 28.07.2022
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Конкретного результата по обмену Бута пока нет, заявили в МИД
Конкретного результата по обмену Бута пока нет, заявили в МИД - РИА Новости, 28.07.2022
Конкретного результата по обмену Бута пока нет, заявили в МИД
Переговоры по обмену заключенными между Россией и США ведутся компетентными ведомствами, но конкретного результата пока нет, заявила официальный представитель... РИА Новости, 28.07.2022
2022-07-28T12:08
2022-07-28T12:51
россия
сша
в мире
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
мария захарова
виктор бут
дело виктора бута. подробности
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Переговоры по обмену заключенными между Россией и США ведутся компетентными ведомствами, но конкретного результата пока нет, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя заявление госсекретаря США Энтони Блинкена о возможном обмене россиянина Виктора Бута на американцев Бриттни Грайнер и Пола Уилана."Вопрос взаимного обмена российских и американских граждан, находящихся в местах заключения на территории двух стран, в своё время обговаривался президентами России и США. Ими были даны поручения соответствующим уполномоченным структурам осуществлять переговоры. Они ведутся компетентными ведомствами. Конкретный результат пока не достигнут", - заявила Захарова, ее заявление опубликовано на сайте МИД РФ.Она подчеркнула, что российские власти исходят из того, что в ходе переговорного процесса должны быть учтены интересы обеих сторон.
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россия, сша, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова, виктор бут, дело виктора бута. подробности
12:08 28.07.2022 (обновлено: 12:51 28.07.2022)
 
Конкретного результата по обмену Бута пока нет, заявили в МИД

МИД России: конкретного результата по обмену Бута на Уилана и Грайнер пока нет

© AP Photo / Apichart WeerawongВиктор Бут
Виктор Бут - РИА Новости, 1920, 28.07.2022
© AP Photo / Apichart Weerawong
Виктор Бут. Архивное фото
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Переговоры по обмену заключенными между Россией и США ведутся компетентными ведомствами, но конкретного результата пока нет, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя заявление госсекретаря США Энтони Блинкена о возможном обмене россиянина Виктора Бута на американцев Бриттни Грайнер и Пола Уилана.
"Вопрос взаимного обмена российских и американских граждан, находящихся в местах заключения на территории двух стран, в своё время обговаривался президентами России и США. Ими были даны поручения соответствующим уполномоченным структурам осуществлять переговоры. Они ведутся компетентными ведомствами. Конкретный результат пока не достигнут", - заявила Захарова, ее заявление опубликовано на сайте МИД РФ.
Она подчеркнула, что российские власти исходят из того, что в ходе переговорного процесса должны быть учтены интересы обеих сторон.
Белый дом, США - РИА Новости, 1920, 27.07.2022
27 июля, 23:43
Белый дом призвал Россию серьезно отнестись к предложению по заключенным
 
РоссияСШАВ миреМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Мария ЗахароваВиктор БутДело Виктора Бута. Подробности
 
 
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