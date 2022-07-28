22:54 28.07.2022 (обновлено: 23:29 28.07.2022)
Британия переплатила 5000% за электричество из-за отсутствия газа из России
The Spectator: Британия переплатила 5000% за электричество из-за отсутствия газа из России
Монеты Великобритании. Архивное фото
МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Великобритания переплатила за импорт бельгийской электроэнергии пять тысяч процентов из-за рекордной жары и сокращения поставок российского газа в Европу. Об этом пишет The Spectator.
"Газпром" с 16 июня снизил прокачку по "Северному потоку" до 40 процентов от пропускной способности из-за проблем с техническим обслуживанием газовых турбин на "Портовой". До 21 июля трубопровод останавливали для проведения плановых работ. После возобновления поставок "Газпром" 25 июля сообщил об остановке эксплуатации еще одного агрегата Siemens, который нуждается в ремонте. Вследствие этого транзит топлива по "Северному потоку" в западные страны упал до 20 процентов от номинальной мощности. Теперь компания прокачивает не более 33 миллионов кубометров в сутки.
Как отмечается в статье, дефицит газа существенно ударил по немецкой экономике, поэтому зимой европейским государствам придется сократить потребление этого сырья на 15 процентов, чтобы "спасти промышленность Германии", говорится в публикации.
"Даже Великобритания не застрахована от потрясений, обрушившихся на соседей. На этой неделе Великобритании пришлось открыть газовые закрома из-за безветрия. А на пике июльской жары нам пришлось переплачивать целых 5000 процентов за импорт бельгийской энергии, чтобы избежать отключений в Лондоне", — посетовали журналисты.
Россия неоднократно подчеркивала, что не использует нефть и газ в качестве оружия. Как отметил президент страны Владимир Путин, "Газпром" выполняет и намерен выполнять все свои обязательства, готов поставлять столько топлива, сколько нужно. Сокращение транзита по "Северному потоку" обусловлено исключительно санкциями, из-за которых возникли проблемы с ремонтом перекачивающих турбин, напомнили в Москве.
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