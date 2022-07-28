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Британия переплатила 5000% за электричество из-за отсутствия газа из России - РИА Новости, 28.07.2022
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Британия переплатила 5000% за электричество из-за отсутствия газа из России
Британия переплатила 5000% за электричество из-за отсутствия газа из России - РИА Новости, 28.07.2022
Британия переплатила 5000% за электричество из-за отсутствия газа из России
Великобритания переплатила за импорт бельгийской электроэнергии пять тысяч процентов из-за рекордной жары и сокращения поставок российского газа в Европу. Об... РИА Новости, 28.07.2022
2022-07-28T22:54
2022-07-28T23:29
экономика
россия
газпром
северный поток
siemens
великобритания
германия
евросоюз
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МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Великобритания переплатила за импорт бельгийской электроэнергии пять тысяч процентов из-за рекордной жары и сокращения поставок российского газа в Европу. Об этом пишет The Spectator."Газпром" с 16 июня снизил прокачку по "Северному потоку" до 40 процентов от пропускной способности из-за проблем с техническим обслуживанием газовых турбин на "Портовой". До 21 июля трубопровод останавливали для проведения плановых работ. После возобновления поставок "Газпром" 25 июля сообщил об остановке эксплуатации еще одного агрегата Siemens, который нуждается в ремонте. Вследствие этого транзит топлива по "Северному потоку" в западные страны упал до 20 процентов от номинальной мощности. Теперь компания прокачивает не более 33 миллионов кубометров в сутки.Как отмечается в статье, дефицит газа существенно ударил по немецкой экономике, поэтому зимой европейским государствам придется сократить потребление этого сырья на 15 процентов, чтобы "спасти промышленность Германии", говорится в публикации.По словам обозревателей издания, Brexit помог Лондону избежать сурового топливного кризиса, в котором оказался Берлин, но жители Соединенного Королевства все равно платят за горючее втридорога.Россия неоднократно подчеркивала, что не использует нефть и газ в качестве оружия. Как отметил президент страны Владимир Путин, "Газпром" выполняет и намерен выполнять все свои обязательства, готов поставлять столько топлива, сколько нужно. Сокращение транзита по "Северному потоку" обусловлено исключительно санкциями, из-за которых возникли проблемы с ремонтом перекачивающих турбин, напомнили в Москве.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
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экономика, россия, газпром, северный поток, siemens, великобритания, германия, евросоюз
22:54 28.07.2022 (обновлено: 23:29 28.07.2022)
 
Британия переплатила 5000% за электричество из-за отсутствия газа из России

The Spectator: Британия переплатила 5000% за электричество из-за отсутствия газа из России

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкМонеты Великобритании
Монеты Великобритании - РИА Новости, 1920, 28.07.2022
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Великобритания переплатила за импорт бельгийской электроэнергии пять тысяч процентов из-за рекордной жары и сокращения поставок российского газа в Европу. Об этом пишет The Spectator.
"Газпром" с 16 июня снизил прокачку по "Северному потоку" до 40 процентов от пропускной способности из-за проблем с техническим обслуживанием газовых турбин на "Портовой". До 21 июля трубопровод останавливали для проведения плановых работ. После возобновления поставок "Газпром" 25 июля сообщил об остановке эксплуатации еще одного агрегата Siemens, который нуждается в ремонте. Вследствие этого транзит топлива по "Северному потоку" в западные страны упал до 20 процентов от номинальной мощности. Теперь компания прокачивает не более 33 миллионов кубометров в сутки.
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27 июля, 18:12
Британию шокировали счета за электроэнергию после заявления "Газпрома"
Как отмечается в статье, дефицит газа существенно ударил по немецкой экономике, поэтому зимой европейским государствам придется сократить потребление этого сырья на 15 процентов, чтобы "спасти промышленность Германии", говорится в публикации.
По словам обозревателей издания, Brexit помог Лондону избежать сурового топливного кризиса, в котором оказался Берлин, но жители Соединенного Королевства все равно платят за горючее втридорога.

"Даже Великобритания не застрахована от потрясений, обрушившихся на соседей. На этой неделе Великобритании пришлось открыть газовые закрома из-за безветрия. А на пике июльской жары нам пришлось переплачивать целых 5000 процентов за импорт бельгийской энергии, чтобы избежать отключений в Лондоне", — посетовали журналисты.

Россия неоднократно подчеркивала, что не использует нефть и газ в качестве оружия. Как отметил президент страны Владимир Путин, "Газпром" выполняет и намерен выполнять все свои обязательства, готов поставлять столько топлива, сколько нужно. Сокращение транзита по "Северному потоку" обусловлено исключительно санкциями, из-за которых возникли проблемы с ремонтом перекачивающих турбин, напомнили в Москве.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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ЭкономикаРоссияГазпромСеверный потокSiemensВеликобританияГерманияЕвросоюз
 
 
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