04:59 28.07.2022 (обновлено: 05:11 28.07.2022)
СМИ: в Британии половина закусочных могут закрыться из-за санкций
Daily Express: в Британии половина ресторанов фиш-энд-чипс могут закрыться из-за санкций
© DepositphotosРыба с картофелем фри и зелёным горошком
© Depositphotos
Рыба с картофелем фри и зелёным горошком. Архивное фото
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Около половины британских ресторанов, специализирующихся на популярном в Британии блюде фиш-энд-чипс, могут закрыться из-за введенных в отношении РФ санкций на фоне растущей стоимости ингредиентов и энергии, пишет издание Daily Express.
"Около 5000 закусочных (фиш-энд-чипс - ред.) могут оказаться под угрозой, поскольку торговые точки вынуждены переходить на более дешевые продукты и повышать цены", - говорится в сообщении.
Как отмечает издание, Великобритания ранее ввела пошлину в размере 35% на ввоз из России морепродуктов.
По словам владельца ресторана фиш-энд-чипс в Ланкашире Эндрю Крука, цены на поставки трески выросли с восьми фунтов до 14 фунтов за килограмм.
Ранее владельцы британских кафе и ресторанов фиш-энд-чипс сообщили, что намерены обратиться за помощью в поставках рыбы к Норвегии, чтобы сдержать рост цен из-за британских санкций в отношении РФ.