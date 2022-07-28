https://ria.ru/20220728/britaniya-1805476194.html

СМИ: в Британии половина закусочных могут закрыться из-за санкций

СМИ: в Британии половина закусочных могут закрыться из-за санкций - РИА Новости, 28.07.2022

СМИ: в Британии половина закусочных могут закрыться из-за санкций

Около половины британских ресторанов, специализирующихся на популярном в Британии блюде фиш-энд-чипс, могут закрыться из-за введенных в отношении РФ санкций на... РИА Новости, 28.07.2022

2022-07-28T04:59

2022-07-28T04:59

2022-07-28T05:11

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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Около половины британских ресторанов, специализирующихся на популярном в Британии блюде фиш-энд-чипс, могут закрыться из-за введенных в отношении РФ санкций на фоне растущей стоимости ингредиентов и энергии, пишет издание Daily Express.Как отмечает издание, Великобритания ранее ввела пошлину в размере 35% на ввоз из России морепродуктов.По словам владельца ресторана фиш-энд-чипс в Ланкашире Эндрю Крука, цены на поставки трески выросли с восьми фунтов до 14 фунтов за килограмм.Ранее владельцы британских кафе и ресторанов фиш-энд-чипс сообщили, что намерены обратиться за помощью в поставках рыбы к Норвегии, чтобы сдержать рост цен из-за британских санкций в отношении РФ.

https://ria.ru/20220726/gazety-1805129304.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

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