https://ria.ru/20220728/borrel-1805547068.html

"Шансов нет". Кремль прокомментировал жалобу Борреля о непопулярности в СМИ

"Шансов нет". Кремль прокомментировал жалобу Борреля о непопулярности в СМИ - РИА Новости, 28.07.2022

"Шансов нет". Кремль прокомментировал жалобу Борреля о непопулярности в СМИ

Жалобы верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля о том, что глава МИД РФ Сергей Лавров более популярен в... РИА Новости, 28.07.2022

2022-07-28T13:07

2022-07-28T13:07

2022-07-28T13:07

в мире

африка

жозеп боррель

дмитрий песков

россия

евросоюз

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

сергей лавров

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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Жалобы верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля о том, что глава МИД РФ Сергей Лавров более популярен в западной прессе, чем он, оправданы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Он справедливо жаловался, он действительно менее популярен, чем Лавров. Тут у него шансов нет", - сказал Песков журналистам.Ранее Боррель заявил, что в западной прессе появилась тенденция "слушать врага". В интервью радиостанции Cadena SER он посетовал, что "Лавров едет в Африку, чтобы попытаться убедить африканцев, что виной всему, что происходит, являются европейские санкции, ...и вся западная пресса это повторяет". Боррель отметил, что едет в Африку, "чтобы сказать обратное, что санкции ни при чем, и никто это не подхватывает". Он также призвал удвоить усилия, чтобы противостоять распространению российской информации, которую он считает "ложью".

https://ria.ru/20220727/borrel-1805314924.html

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Владимир Лаврентьев

в мире, африка, жозеп боррель, дмитрий песков, россия, евросоюз, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров