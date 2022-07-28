https://ria.ru/20220728/borrel-1805547068.html
"Шансов нет". Кремль прокомментировал жалобу Борреля о непопулярности в СМИ
"Шансов нет". Кремль прокомментировал жалобу Борреля о непопулярности в СМИ - РИА Новости, 28.07.2022
"Шансов нет". Кремль прокомментировал жалобу Борреля о непопулярности в СМИ
Жалобы верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля о том, что глава МИД РФ Сергей Лавров более популярен в... РИА Новости, 28.07.2022
2022-07-28T13:07
2022-07-28T13:07
2022-07-28T13:07
в мире
африка
жозеп боррель
дмитрий песков
россия
евросоюз
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сергей лавров
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Жалобы верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля о том, что глава МИД РФ Сергей Лавров более популярен в западной прессе, чем он, оправданы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Он справедливо жаловался, он действительно менее популярен, чем Лавров. Тут у него шансов нет", - сказал Песков журналистам.Ранее Боррель заявил, что в западной прессе появилась тенденция "слушать врага". В интервью радиостанции Cadena SER он посетовал, что "Лавров едет в Африку, чтобы попытаться убедить африканцев, что виной всему, что происходит, являются европейские санкции, ...и вся западная пресса это повторяет". Боррель отметил, что едет в Африку, "чтобы сказать обратное, что санкции ни при чем, и никто это не подхватывает". Он также призвал удвоить усилия, чтобы противостоять распространению российской информации, которую он считает "ложью".
https://ria.ru/20220727/borrel-1805314924.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, африка, жозеп боррель, дмитрий песков, россия, евросоюз, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров
"Шансов нет". Кремль прокомментировал жалобу Борреля о непопулярности в СМИ
Песков счел оправданной жалобу Борреля, что он менее популярен в прессе, чем Лавров