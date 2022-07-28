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"Шансов нет". Кремль прокомментировал жалобу Борреля о непопулярности в СМИ - РИА Новости, 28.07.2022
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"Шансов нет". Кремль прокомментировал жалобу Борреля о непопулярности в СМИ
"Шансов нет". Кремль прокомментировал жалобу Борреля о непопулярности в СМИ - РИА Новости, 28.07.2022
"Шансов нет". Кремль прокомментировал жалобу Борреля о непопулярности в СМИ
Жалобы верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля о том, что глава МИД РФ Сергей Лавров более популярен в... РИА Новости, 28.07.2022
2022-07-28T13:07
2022-07-28T13:07
в мире
африка
жозеп боррель
дмитрий песков
россия
евросоюз
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сергей лавров
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Жалобы верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля о том, что глава МИД РФ Сергей Лавров более популярен в западной прессе, чем он, оправданы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Он справедливо жаловался, он действительно менее популярен, чем Лавров. Тут у него шансов нет", - сказал Песков журналистам.Ранее Боррель заявил, что в западной прессе появилась тенденция "слушать врага". В интервью радиостанции Cadena SER он посетовал, что "Лавров едет в Африку, чтобы попытаться убедить африканцев, что виной всему, что происходит, являются европейские санкции, ...и вся западная пресса это повторяет". Боррель отметил, что едет в Африку, "чтобы сказать обратное, что санкции ни при чем, и никто это не подхватывает". Он также призвал удвоить усилия, чтобы противостоять распространению российской информации, которую он считает "ложью".
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в мире, африка, жозеп боррель, дмитрий песков, россия, евросоюз, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров
13:07 28.07.2022
 
"Шансов нет". Кремль прокомментировал жалобу Борреля о непопулярности в СМИ

Песков счел оправданной жалобу Борреля, что он менее популярен в прессе, чем Лавров

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкВерховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель - РИА Новости, 1920, 28.07.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Архивное фото
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Жалобы верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля о том, что глава МИД РФ Сергей Лавров более популярен в западной прессе, чем он, оправданы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Он справедливо жаловался, он действительно менее популярен, чем Лавров. Тут у него шансов нет", - сказал Песков журналистам.
Ранее Боррель заявил, что в западной прессе появилась тенденция "слушать врага". В интервью радиостанции Cadena SER он посетовал, что "Лавров едет в Африку, чтобы попытаться убедить африканцев, что виной всему, что происходит, являются европейские санкции, ...и вся западная пресса это повторяет". Боррель отметил, что едет в Африку, "чтобы сказать обратное, что санкции ни при чем, и никто это не подхватывает". Он также призвал удвоить усилия, чтобы противостоять распространению российской информации, которую он считает "ложью".
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 27.07.2022
27 июля, 13:32
Захарова прокомментировала слова Борреля о большей популярности Лаврова
 
В миреАфрикаЖозеп БоррельДмитрий ПесковРоссияЕвросоюзМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Сергей Лавров
 
 
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