https://ria.ru/20220728/bayden-1805619207.html

Байден начал телефонный разговор с Си Цзиньпином

Байден начал телефонный разговор с Си Цзиньпином - РИА Новости, 28.07.2022

Байден начал телефонный разговор с Си Цзиньпином

Президент США Джо Байден начал телефонный разговор с председателем КНР Си Цзиньпином, сообщает пул Белого дома. РИА Новости, 28.07.2022

2022-07-28T15:48

2022-07-28T15:48

2022-07-28T15:56

в мире

китай

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ВАШИНГТОН, 28 июл - РИА Новости. Президент США Джо Байден начал телефонный разговор с председателем КНР Си Цзиньпином, сообщает пул Белого дома."Звонок президента Байдена с главой КНР Си Цзиньпином начался в 8:33 по восточному времени (15:33 по московскому времени - ред.)", - отмечается в сообщении.Ранее Белый дом подтверждал, что Байден и Си Цзиньпин проведут телефонный разговор в четверг. Это пятая беседа двух лидеров и их первый контакт с марта. В Белом доме говорят о стремлении управлять конкуренцией с Китаем и держать открытыми каналы коммуникации.

https://ria.ru/20220728/dialog-1805469944.html

китай

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в мире, китай