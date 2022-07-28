https://ria.ru/20220728/bayden-1805619207.html
Байден начал телефонный разговор с Си Цзиньпином
Байден начал телефонный разговор с Си Цзиньпином - РИА Новости, 28.07.2022
Байден начал телефонный разговор с Си Цзиньпином
Президент США Джо Байден начал телефонный разговор с председателем КНР Си Цзиньпином, сообщает пул Белого дома. РИА Новости, 28.07.2022
2022-07-28T15:48
2022-07-28T15:48
2022-07-28T15:56
в мире
китай
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ВАШИНГТОН, 28 июл - РИА Новости. Президент США Джо Байден начал телефонный разговор с председателем КНР Си Цзиньпином, сообщает пул Белого дома."Звонок президента Байдена с главой КНР Си Цзиньпином начался в 8:33 по восточному времени (15:33 по московскому времени - ред.)", - отмечается в сообщении.Ранее Белый дом подтверждал, что Байден и Си Цзиньпин проведут телефонный разговор в четверг. Это пятая беседа двух лидеров и их первый контакт с марта. В Белом доме говорят о стремлении управлять конкуренцией с Китаем и держать открытыми каналы коммуникации.
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в мире, китай
15:48 28.07.2022 (обновлено: 15:56 28.07.2022)
Байден начал телефонный разговор с Си Цзиньпином
Президент США Байден начал телефонный разговор с Си Цзиньпином