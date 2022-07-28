https://ria.ru/20220728/bayden-1805505965.html

"Чем его пичкают?" Выступление Байдена шокировало американцев

"Чем его пичкают?" Выступление Байдена шокировало американцев - РИА Новости, 28.07.2022

"Чем его пичкают?" Выступление Байдена шокировало американцев

Пользователи твиттера пришли в недоумение из-за первого появления на публике президента США Джо Байдена после перенесенного COVID-19. РИА Новости, 28.07.2022

2022-07-28T10:50

2022-07-28T10:50

2022-07-28T11:52

в мире

дональд трамп

камала харрис

владимир путин

ливия

сирия

сша

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Пользователи твиттера пришли в недоумение из-за первого появления на публике президента США Джо Байдена после перенесенного COVID-19.Американский лидер записал видеообращение, в котором, в частности, раскритиковал действия экс-главы государства Дональда Трампа во время беспорядков в Капитолии. Многие пользователи, однако, больше всего обратили внимание на "стеклянный" взгляд Байдена: за 94 секунды ролика он моргнул всего дважды. Некоторые предположили, что у президента явно есть двойник, другие вовсе выдвинули гипотезу, что США управляет робот."Это не один и тот же человек. Черт возьми, у него есть двойник?" — задался вопросом S S."Он боится, что если моргнет, то потеряет строчку в телесуфлере", — пошутил Fang-Fang Libertas."Все просто: ему перестали писать напоминания на телесуфлере о том, что надо моргать, потому что опасаются, что он прочитает их вслух", — считает Proof of Steak."Я знал это! Он неисправный андроид!" — предположил Steel Cowboy."Чем они его пичкают?" — поинтересовался JjkWalker."Что-то странное происходит в этом видео. Он даже выглядит не так, как всего лишь неделю назад", — отметил Deron."Его глаза обычно не так широко открыты... У него же фирменный прищур. Что, черт возьми, он употребляет???" — удивился Kevin America."Роботам моргать не нужно", — сыронизировал Carol DeAndrea."Отлично, после этого я теперь буду моргать всю ночь", — посетовал Jose-Gregorio V."Всякий раз, когда он моргает, он сразу засыпает, поэтому ему посоветовали не моргать", — подытожили пользователи.Байден, которому в этом году исполняется 80 лет, стал самым пожилым президентом США в истории. Критики регулярно обвиняют американского лидера в умственном упадке, ссылаясь на частые оплошности и случаи, когда он теряет ход мыслей. Среди прочего Байден неоднократно называл вице-президента Камалу Харрис президентом, неправильно произносил фамилию Владимира Путина, путал слова "вакцинация" и "эскалация", а также Сирию — с Ливией и Ирак — с Ираном.

https://ria.ru/20220714/bayden-1802531760.html

https://ria.ru/20220721/bayden-1803919940.html

https://ria.ru/20220727/kharris-1805263068.html

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Станислав Ванд

в мире, дональд трамп, камала харрис, владимир путин, ливия, сирия, сша, коронавирус covid-19, джо байден