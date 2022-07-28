https://ria.ru/20220728/bayden-1805478855.html

В США увидели плохой сигнал для Байдена

В США увидели плохой сигнал для Байдена - РИА Новости, 28.07.2022

В США увидели плохой сигнал для Байдена

Нежелание большинства сторонников Демократической партии США видеть президента Джо Байдена кандидатом на выборах 2024 года выглядит для него "не очень хорошо",... РИА Новости, 28.07.2022

2022-07-28T06:40

2022-07-28T06:40

2022-07-28T06:40

в мире

сша

джо байден

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МОСКВА, 28 июл – РИА Новости. Нежелание большинства сторонников Демократической партии США видеть президента Джо Байдена кандидатом на выборах 2024 года выглядит для него "не очень хорошо", такое мнение выразил обозреватель Fox Business Байрон Йорк.Ранее опрос телеканала CNN продемонстрировал, что только 25% сторонников Демократической партии хотят, чтобы нынешний президент баллотировался на второй срок в 2024 году. Согласно опросу, 75% считают, что на следующих президентских выборах от партии должен быть выдвинут другой кандидат, из них почти треть полагает, что Байден не сможет выиграть у Республиканской партии."Выглядит не очень хорошо, кстати, этот опрос не исключение. У нас были и другие опросы, которые показывают, что большинство, подавляющее большинство демократов предпочли бы, чтобы их кандидатом был кто-то другой", - отметил Йорк.Он назвал самой большой проблемой, с которой сталкиваются американцы, высокую инфляцию. При этом, по его словам, у людей нет ощущения, что Байден справляется с трудностями и что самый старейший в истории страны президент, которому в ноябре исполняется 80 лет, соответствует занимаемой должности."Многое идет не так, и когда это происходит, то обвиняют президента. Не только инфляция - преступность, граница (миграционный кризис на юге США. – прим. ред.), другие проблемы, в которых люди обвиняют президента", - заявил обозреватель.При этом он спрогнозировал, что Байден станет "хромой уткой", если на промежуточных выборах в Конгресс республиканцы заберут контроль хотя бы над палатой представителей (нижней палатой парламента. – прим. ред.).Байден, которому в этом году исполняется 80 лет, стал самым пожилым президентом США в истории. Критики регулярно пишут об умственном упадке главы государства, ссылаясь на частые оплошности и случаи, когда американский лидер теряет ход мыслей.

https://ria.ru/20220726/bayden-1804968053.html

https://ria.ru/20220727/tramp-1805239400.html

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в мире, сша, джо байден